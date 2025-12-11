Dimite Javier Izquierdo, senador y miembro de la Ejecutiva del PSOE, en medio de la polémica por los casos de acoso

El senador y secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, ha anunciado este jueves por la noche su dimisión para "afrontar otras tareas profesionales y personales". Una renuncia que llega en medio del escándalo por los casos de acoso sexual dentro del Partido Socialista.

"Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador", ha anunciado Izquierdo en su cuenta de X. Según el hasta ahora senador, lo hace para "afrontar otras tareas profesionales y personales", seguro de que "habrá quien lo haga mejor".

Crisis interna en el PSOE El PSOE afronta en estos momentos una crisis interna por las denuncias internas interpuestas contra distintos dirigentes, como el exasesor de Moncloa Francisco Salazar, el secretario general del Torremolinos, Antonio Navarro, o el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Si se confirma este caso sería la cuarta denuncia por acoso sexual a las mujeres en el PSOE en los últimos días. Por el momento, Ferraz ha confirmado que ha recibido la renuncia de Javier Izquierdo, pero guarda silencio sobre si hay o no una nueva acusación. Fuentes del PSOE han mostrado "máxima preocupación" por este nuevo caso y aseguran estar en shock y "abatidos". 01.03 min Las denuncias de acoso en el PSOE preocupan dentro del partido y a los socios Mientras tanto, el malestar por los presuntos casos de acoso es evidente en el seno del partido. Algunas mujeres socialistas han denunciado la lentitud de reacción y piden llevar las denuncias a la Fiscalía. Desde Ferraz intentan aplacar la crisis y defienden su respuesta. "Aquí lo verdaderamente importante es mostrar la contundencia ante cualquier conducta de acoso", ha defendido la ministra Pilar Alegría. Asimismo, el partido ha estado elaborando un informe sobre el caso del exdirigente socialista Francisco Salazar, que será presentado este viernes a las 11.30 horas por la secretaria de Organización, Rebeca Torró. Por la tarde, el PSOE ha citado de nuevo a sus secretarias de Igualdad, esta vez de forma presencial en la sede central del partido. La cita ha sido organizada por la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, después de que la primera reunión no lograra aplacar los ánimos y diversas voces exigieran más explicaciones sobre la gestión de las denuncias, que estuvieron paradas varios meses en el canal interno habilitado por el partido.