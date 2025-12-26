El tiempo del fin de semana del 26 de diciembre en España: el frío sigue siendo protagonista
- La inestabilidad marcará el fin de semana y las temperaturas no darán un respiro hasta el lunes
Después de una Nochebuena y una Navidad marcadas por las bajas temperaturas, inéditas en más de una década, el frío aún se alargará unos días más y este viernes el tiempo vuelve a estar marcado por la inestabilidad, con focos de lluvia importante.
Este temporal de lluvia, nieve y heladas está afectando a medio centenar de carreteras. Este viernes, en 10 de ellas no se puede circular, según la Dirección General de Tráfico (DGT) y en 16 es obligatorio el uso de cadenas. Castilla y León, Navarra, Asturias y Andalucía son las comunidades más afectadas por la situación de sus vías.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que estas precipitaciones marquen la jornada principalmente en zonas del Mediterráneo como la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y Cataluña, con posibilidad de nevadas de carácter débil en el entorno del sistema Ibérico y algo más significativas en los Pirineos, aunque sin previsión de que puedan causar grandes problemas.
El litoral de Barcelona y Girona estará en aviso naranja por una situación marítima que se prevé complicada, con olas que pueden llegar e incluso superar los cuatro metros de altura, algo reseñable teniendo cuenta las especiales características del mar Mediterráneo.
También estarán bajo aviso naranja zonas costeras de Valencia y Alicante, mientras que las bajas temperaturas mantendrán en amarillo áreas de la sierra en Madrid y Guadalajara o aledañas a la cordillera Cantábrica. Los expertos prevén fuertes heladas en entornos de montaña de la mitad norte peninsular.
El sábado y el domingo persiste la inestabilidad
Este tiempo revuelto se prolongará durante la mayor parte del fin de semana. Para el sábado, la AEMET anticipa precipitaciones persistentes en el este de Cataluña, también probables en el entorno del Estrecho y el oeste de Alborán.
En el resto de la península Ibérica predominarán los cielos poco nubosos con una tendencia a cubrirse en la mitad sur debido al acercamiento de un sistema de bajas presiones que acabará dejando precipitaciones en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, con tormentas ocasionales. Cataluña será la única comunidad con focos de aviso amarillo en todo su litoral y el prelitoral y en áreas pirenaicas de Girona.
El domingo, las temperaturas subirán ligeramente, aunque no será hasta el lunes cuando den más tregua y el tiempo comience a estabilizarse en líneas generales. Así, la semana aún concluirá con un sistema de bajas presiones situado al sur de la Península y que dejará un día inestable con cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Ibérica, así como en el archipiélago balear.
