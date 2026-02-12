En directo, última hora temporal: Cataluña suspende las clases por el fuerte viento de un temporal que activa el aviso rojo en el Cantábrico
- La Agencia Estatal de Meteorología mantiene en aviso rojo Cantabria y el País Vasco por olas de hasta 10 metros
- Cinco heridos por el viento en Vilassar de Mar y Sant Boi de Llobregat donde ha colapsado un bunker con material radiactivo
La entrada de la borrasca Nils, con fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Cataluña, ha obligado a la Generalitat a suspender este jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente hasta las 20:00 horas de la tarde, mientras los servicios de trenes se han reanudado con restricciones de velocidad en Rodalies, una vez que el gestor Adif ha reconocido las posibles afectaciones a la infraestructura.
El temporal mantiene este jueves en aviso rojo el litoral de Cantabria y el País Vasco por mala mar, con olas que pueden alcanzar los 10 metros. Mientras, en Andalucía 3.180 personas que había desalojadas por el paso de las sucesivas borrascas aún no han podido volver a sus casas, la mayoría de ellas en Cádiz. También se ha suspendido la actividad lectiva en ocho municipios de Ciudad Real por la crecida del río Bullaque y la UME se encuentra desplegada en esta zona.
Última hora en directo, temporal de viento 12 de febrero
-
10:34
Moreno: "Vamos recuperando cierta normalidad y la vida" tras el temporal
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado Jerez de la Frontera para evaluar los estragos causados por el reciente río atmosférico, que ha dejado un balance de 11.752 incidencias y más de 11.000 evacuados. Según ha podido saber RTVE, Moreno ha destacado que, aunque "la vida vuelve a recuperarse", los daños económicos son millonarios, estimando que solo en la provincia de Cádiz las pérdidas podrían alcanzar los 1.200 millones de euros. Por ello, ha anunciado una modificación del presupuesto autonómico de 2026, aunque ha advertido que "necesitamos la ayuda del Gobierno central con el fondo de contingencia y fondos de solidaridad europeo" para la reconstrucción.
En el mismo acto, la alcaldesa de Jerez ha detallado el despliegue técnico para paliar los efectos de las inundaciones, especialmente en las zonas rurales donde todavía permanecen unas 500 personas aisladas. "No vamos a escatimar en medios para la vuelta a la realidad lo antes posible", ha afirmado la regidora, tras confirmar la contratación de servicios de limpieza externos y maquinaria de achique para las pedanías de Las Pachecas y otras áreas afectadas que aún sufren las consecuencias del agua.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido mostrar su apoyo a los damnificados y ha puesto en valor la respuesta de las administraciones locales y regionales. "La Junta ha hecho una gestión impecable, no era fácil", ha aseverado Feijóo, quien también ha apelado a la unidad institucional para que el presupuesto del Estado y los fondos europeos se pongan al servicio de los vecinos. El líder popular ha concluido recordando a los dos fallecidos durante el temporal y felicitando a los alcaldes por su labor ante una situación de tal impacto.
-
10:23
Una mujer herida al caer su coche en un socavón en la carretera CC-428
Una mujer ha resultado herida esta mañana tras caer con su vehículo en un socavón provocado por un desprendimiento de la calzada en la carretera CC-428, entre Berzocana y Logrosán (Cáceres).
Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el incidente ha ocurrido en el punto kilométrico 7,500 y ha obligado a cortar totalmente el tráfico en la vía; la víctima ha tenido que ser rescatada del interior del socavón y trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica, aunque por el momento no ha trascendido la gravedad de sus lesiones.
-
10:14
Barcelona cierra equipamientos públicos y obras por el fuerte viento
En Barcelona, el ayuntamiento ha suspendido las obras y los trabajos en el espacio público hasta las 20:00 horas, excepto aquellas que tengan carácter esencial. Están cerrados parques, centros cívicos, casales de barrio, casales de jóvenes, casales de personas mayores, instalaciones deportivas y bibliotecas, así como los museos municipales.
En lo que respecta a los comedores sociales de Barcelona, se mantienen operativos al 100%, así como el servicio de comidas a domicilio. En el ámbito de la movilidad, el servicio de Bicing de la capital catalana y el AMBici (el metropolitano) permanecen cerrados, mientras que metro y autobús funcionan con normalidad.
-
10:14
-
9:58
El temporal de viento corta y bloquea una decena de carreteras en Cataluña
El fuerte vendaval que azota Cataluña ha provocado afectaciones en una decena de vías principales, especialmente en el área metropolitana de Barcelona y la conexión con Francia, según datos del Servicio Catalán de Tráfico.
“Per caiguda d'arbres a la via incidències a:— Trànsit (@transit) February 12, 2026
BARCELONA:
¿AP-7 a Martorell ¿BCN (1 carril tallat)
¿ B-20 a la carretera d’Esplugues¿Llobregat (obstacles a la via)
¿C-1415a Terrassa
¿C-31 Castelldefels ¿TGN
¿C-32 Hospitalet-Cornellà de Llobregat ¿Castelldefels pic.twitter.com/B37bPWb5Vo“
Entre las carreteras con restricciones o cierres parciales destacan: la AP-7 con carriles cortados en Martorell (sentido Barcelona) y en Llers-Pont de Molins, donde también se ha restringido el paso a camiones; la B-20 en Esplugues de Llobregat; la C-31 en Castelldefels; la C-32 a su paso por L'Hospitalet, Cornellà y Castelldefels; la C-1415a en Terrassa; la C-59 en Sant Feliu de Codines; la N-II en Sant Andreu de Llavaneres, que opera con paso alternativo; y la AP-2 en el Pla de Santa Maria (Tarragona) con un carril cerrado hacia Lleida.
-
9:53
El río Júcar entra en nivel rojo en Cuenca con un caudal de 273 metros cúbicos
El río Júcar ha alcanzado el nivel rojo de alerta a su paso por Cuenca tras superar esta madrugada el umbral de los 200 metros cúbicos por segundo. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar recogidos por la Agencia EFE, el caudal se situaba a las 9:30 horas de este jueves en los 273 metros cúbicos por segundo, lo que supone un incremento drástico respecto a los 171 registrados la noche anterior.
“El caudal del Júcar ha subido de forma drástica, alcanzando los 254,16 m3/s, lo que supone nivel rojo (que es a partir de 200 m3/s).— Avisos Cuenca (@AvisosCuenca) February 12, 2026
Todos los accesos al Júcar permanecen cerrados, también al Recreo Peral, y se pide a la ciudadanía que respete la señalización y las restricciones. pic.twitter.com/T1y64flWoP“
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cuenca ha procedido al cierre de todos los accesos a las riberas del río y a la zona del Recreo Peral para garantizar la seguridad ciudadana. Las autoridades locales, citadas por EFE, han hecho un llamamiento urgente a la población para que respete escrupulosamente la señalización y las restricciones de paso vigentes debido a la peligrosidad de la crecida.
-
9:49
La borrasca Nils golpea Cataluña y el País Vasco con heridos, vuelos cancelados y olas de diez metros
El paso de la borrasca Nils ha activado la alerta roja en el litoral cantábrico y ha causado estragos en Cataluña, donde el temporal ya deja cinco heridos, el corte de varias carreteras y la suspensión de una treintena de vuelos en el aeropuerto de El Prat.
“¿Cataluña amanece en alerta por la borrasca Nils: hay 5 heridos, carreteras cortadas y una treintena de vuelos suspendidos en El Prat— Radio 5 (@radio5_rne) February 12, 2026
¿¿Situación similar en País Vasco. Alerta roja activa en la costa. Se esperan olas de hasta 10 metros
¿¿@txemikintana | @RTVEPaisVasco pic.twitter.com/sML8U4g0f8“
En el País Vasco, la situación es igualmente crítica debido a la previsión de olas de hasta diez metros de altura, mientras los servicios de emergencia permanecen en máxima alerta ante el impacto de este fenómeno meteorológico extremo en la costa.
-
9:46
La UME se despliega en Ciudad Real para combatir las inundaciones y el temporal
La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene un despliegue activo en el norte de la provincia de Ciudad Real para realizar tareas de achique de agua y construcción de diques frente al avance del temporal.
“¿El temporal también causa problemas en el interior del país— Radio 5 (@radio5_rne) February 12, 2026
¿¿En Ciudad Real, en el norte de la provincia, sigue desplegada la UME. Están achicando agua y construyendo diques. Hay 8 pueblos sin clases y se han suspendido las rutas escolares
¿¿@Victoria_Glez7 | @RTVEclm pic.twitter.com/KcgXfaqfja“
Según informa RNE, la gravedad de la situación ha obligado a suspender las rutas escolares y las clases en ocho municipios de la zona, mientras los servicios de emergencia trabajan para contener los daños en el interior del país.
-
9:32
Salud suspende la actividad no urgente en Cataluña por el fuerte temporal de viento
El Departamento de Salud de la Generalitat ha desprogramado para este jueves toda la actividad asistencial y hospitalaria no urgente en Cataluña debido a la alerta roja por viento, manteniendo exclusivamente la atención de urgencias e incidencias.
Según ha informado el Departamento de Salud, el temporal ya ha provocado daños materiales leves, como el desprendimiento de un falso techo en el CUAP de L'Hospitalet de Llobregat y el riesgo de caída de elementos de la fachada en el CUAP de El Prat de Llobregat. En ambos casos, se han habilitado accesos alternativos para garantizar la continuidad del servicio sanitario mientras los bomberos aseguran las instalaciones, sin que se hayan registrado heridos hasta el momento.
-
9:29
El temporal de viento deja trece incidencias en Cantabria y un aviso rojo por fenómenos costeros
El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado un total de 23 llamadas y 13 incidencias relacionadas con las fuertes rachas de viento entre la tarde de ayer y la mañana de este jueves. Según informa el 112, la mayoría de los percances se han concentrado en las zonas litorales, afectando principalmente al mobiliario urbano, la señalética y el arbolado.
El incidente más destacado se produjo en San Miguel de Meruelo, donde la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico y una vivienda obligó a la intervención de los bomberos para liberar el vial y asegurar el cableado dañado.
FOTO: EUROPA PRESS / 112 CANTABRIA
La región permanece en alerta ante unas condiciones meteorológicas adversas que mantienen activado el aviso rojo por fenómenos costeros hasta las 8:00 horas, pasando posteriormente a nivel naranja y amarillo durante el resto de la jornada.
Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en las zonas de costa y áreas expuestas, mientras los servicios de emergencia continúan supervisando los daños causados por el temporal.
-
9:21
Varios heridos y un muro colapsado sobre un búnker radiactivo por el fuerte viento en Barcelona
El fuerte temporal de viento que azota este jueves el área metropolitana de Barcelona ha dejado al menos cinco personas heridas de diversa consideración en las localidades de Sant Boi de Llobregat y Vilassar de Mar. Según ha informado la consellera de Interior, Núria Parlon, en declaraciones a RAC1 recogidas por la Agencia EFE, cuatro de los afectados en Sant Boi son operarios que trabajaban en la retirada de árboles caídos; uno de ellos se encuentra en estado grave, mientras que el quinto herido es un peatón en Vilassar sobre el que ha cedido un muro.
Más allá de los daños personales, el incidente más crítico se ha registrado también en Sant Boi de Llobregat, donde el colapso de un muro ha afectado directamente a un búnker que contenía material radiactivo. Aunque la consellera no ha aportado detalles adicionales sobre posibles fugas o riesgos específicos, ha confirmado que los cuerpos de seguridad y emergencias ya se encuentran trabajando en la zona para asegurar la instalación y evaluar los daños estructurales provocados por las rachas de viento.
La situación meteorológica sigue siendo de alto riesgo en toda la costa central catalana, con rachas que han superado los 100 km/h en puntos estratégicos como Badalona, Mataró y el Puerto de Barcelona. Las autoridades mantienen la alerta ante la persistencia del temporal, que continúa dificultando las tareas de limpieza y representando un peligro para la seguridad ciudadana debido a la caída de elementos del mobiliario urbano y vegetación.
-
9:11
Los vecinos de Grazalema cumplen una semana desalojados
Los vecinos de Grazalema, un pequeño pueblo de la sierra de Cádiz, vieron el pasado miércoles 4 de febrero truncada su tranquilidad diaria al caer sobre ellos casi 600 litros de precipitaciones en unas 24 horas, una acumulación que inundó sus calles, convertidas en ríos de agua, y sus propias casas, con agua saliendo de enchufes, suelos y paredes.
Todo esto obligó a que un día después el pueblo entero, algo más de 1.600 personas, tuviera que ser desalojado, trasladando su mundo hasta el pabellón El Fuerte de Ronda (Málaga), donde ahora llenan sus horas entre la solidaridad de gente anónima con juegos, charlas, incertidumbre por el regreso y mucha paciencia para afrontar lo que les ha tocado vivir a gran parte de ellos, estando otra parte acogido entre familiares y amigos de otros pueblos como Zahara de la Sierra, El Gastor, Algodonales, El Bosque o Prado del Rey.
(Foto: EFE/Jorge Zapata)
Aunque Grazalema es uno de los municipios más lluviosos de España, lo cierto es que nadie vaticinaba días antes lo que pasó hace una semana. Ese es justo el tiempo que llevan ya sus vecinos fuera de sus casas, que han convertido el pabellón rondeño en un punto de encuentro y centro de día en el que estar juntos y compartir llantos pero también alegrías, como el reciente cumpleaños de Pepe Ramírez, un vecino de 94 años que ha tenido que festejar esta fecha lejos de su casa pero rodeado del cariño de mucha gente.
-
9:02
El alcalde de El Robledo (Ciudad Real) asegura que la situación se estabiliza
El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, ha asegurado que la situación en el municipio, afectado por la crecida del río Bullaque tras el desembalse histórico del embalse de Torre de Abraham, “se ha estabilizado” en las últimas horas, aunque "persisten el nerviosismo y la incertidumbre entre los vecinos".
El embalse ha elevado su desembalse hasta los 200 metros cúbicos por segundo y almacena 200,18 hectómetros cúbicos, el 109,2 % de su capacidad, lo que ha provocado inundaciones en las zonas más bajas del municipio.
“El agua ha bajado un poco o, al menos, ha dejado de subir con la intensidad de anoche. Más o menos se ha mantenido en el nivel de la última ronda que hicimos, así que estamos tranquilos dentro de la situación”, ha explicado a primera hora de este jueves a EFE el regidor.
No obstante, ha reconocido que el estado de ánimo entre la población es desigual tras las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, los propios vecinos y las distintas administraciones para tratar de minimizar los efectos de la crecida del río.
-
8:47
Castilla-La Mancha suspende las clases en ocho municipios de Ciudad Real
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, anunció este miércoles la suspensión de las clases lectivas en los municipios de Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, La Puebla de Don Rodrigo y Pueblonuevo del Bullaque, todos ellos en la provincia de Ciudad Real, a consecuencia de la situación del río Bullaque en la zona, que ha obligado al Gobierno regional a elevar al nivel 2 el Plan Regional de Inundaciones de Castilla-La Mancha.
Ruiz Molina explicó, tras la reunión que ha tenido lugar esta tarde en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), ha manifestado que en la región se han contabilizado 299 incidencias desde la activación del Pricam.
El consejero explicó que la suspensión de las clases se debe a la necesidad de limitar la circulación de vehículos y personas en la zona, más aún teniendo en cuenta el desembalse que se está produciendo en el pantano de Torre de Abraham, que "ya está teniendo afectación" en los municipios ribereños del Bullaque.
En la zona se encuentran ya trabajando efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que están permitiendo con sus medios el acceso a explotaciones ganaderas y también están colaborando en la construcción de muros de contención con los que "evitar el mayor daño que se pudiera producir en los municipios".
-
8:41
El 112 recibe 1.345 llamadas por el fuerte viento en Cataluña hasta las 6:00
El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1.345 llamadas por el fuerte viento hasta las 6 horas de este jueves, en alerta en todo Cataluña por riesgo extremo.
Las comarcas con más llamadas son el Barcelonès (412), el Vallès Occidental (197) y el Baix Llobregat (100), han informado en un apunte en X. Los Bombers, por su parte, han atendido 125 avisos por viento durante la alerta entre las 6 y las 7 horas de este jueves.
-
8:39
Buenos días. Comienza aquí este jueves 12 de febrero el minuto a minuto sobre la situación provocada por el paso de hasta ocho borrascas sucesivas por España. La última de ellas, Nils, ha obligado a suspender la actividad lectiva y a restringir la velocidad de Rodalies en Cataluña. Mientras, en Andalucía, siguen desalojadas cientos de personas afectadas por las inundaciones. Se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros en el litoral de Cantabria y el País Vasco.