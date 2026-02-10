El Consejo de Ministros declara zona de emergencia los municipios afectados por las últimas borrascas

El Consejo de Ministros ha declarado como zonas afectadas por una emergencia de protección civil los municipios afectados por las borrascas de los últimos días, al tiempo que prevé sacar adelante la próxima semana un decreto con medidas específicas para paliar los estragos causados.

La declaración del Ministerio del Interior, antes conocida como "zona catastrófica", afecta a un total de 76 episodios catastróficos, en 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta, debido en su mayor parte a los temporales entre el pasado 10 de noviembre y el 9 de febrero de 2026. Los territorios, en concreto, son: Andalucía, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, Aragón, Asturias, Región de Murcia, Cantabria, La Rioja y Madrid.

"No es momento de mirar hacia otro lado", ha afirmado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, al término de la reunión, y ha destacado la importancia de combatir el cambio climático "como lo está haciendo este Gobierno" ante estos fenómenos extremos.

La declaración atiende a los daños en "personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales" provocados por la sucesión de "lluvias intensas, viento fuerte, nevadas, descensos térmicos y fenómenos costeros", asociados en algunos casos a las múltiples borrascas que ha soportado España en las últimas semanas, bautizadas como "Emilia", Fráncis", "Harry", "Ingrid", "Joseph", "Kristin", "Leonardo" y, la más reciente, "Marta".

Ayudas directas a afectados, ayuntamientos, empresas… Según informa el Gobierno, ya se ha dispuesto una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar e irán dirigidas a paliar daños personales y daños materiales en vivienda y enseres. También podrán beneficiarse los ayuntamientos, empresas y profesionales que hayan realizado servicios o aportado bienes para responder a las consecuencias de la emergencia. No obstante, esta declaración de zona catastrófica abre además la puerta a que otros departamentos del Gobierno habiliten ayudas propias, como beneficios fiscales, por parte de Hacienda, y medidas laborales, por parte de Seguridad Social y Trabajo, entre otras. El Ejecutivo también puede prestar ayudas a los ayuntamientos y atender daños en infraestructuras públicas en el ámbito de cada ministerio.