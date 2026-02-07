La borrasca Marta mantiene Andalucía en alerta máxima y el Guadalquivir alcanza una cota de agua "sin precedentes"
- El Guadalquivir, el Guadiaro y el Guadiana se han desbordado algunos puntos y van 11.089 los desalojados
- Muere el conductor de una quitanieves en Ávila al caer por una pendiente de 20 metros
La borrasca Marta que está azotando la península con fuertes lluvias, viento y nieve está siendo especialmente cruda en Andalucía, que se mantiene en máxima alerta por lluvias torrenciales y donde el río Guadalquivir ha alcanzado un nivel de agua "sin precedentes" a su paso por Lora del Río (Sevilla).
En Andalucía, uno de los principales problemas es que el suelo no puede absorber prácticamente más agua ya que Marta se suma a otras siete borrascas previas en lo que va de año (enero ha sido el mes más lluvioso de los últimos 25 años) y los embalses están en su mayoría entre el 85% y el 90%, según ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha señalado que lo previsto es que la precipitaciones puedan alcanzar los 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas en las próximas horas.
En Lora del Río, el Guadalquivir ha alcanzado una cota de 34,60 metros sobre el nivel del mar y un caudal superior a 3.200 metros cúbicos por segundo, según ha explicado el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado: "Durante la mañana observamos que el río estaba creciendo, pero parecía estabilizarse, pero por la tarde se ha producido un crecimiento exponencial". Además, la red de saneamiento no ha podido absorber tal cantidad de agua "y ha ocasionando la anegación de varias calles".
Desbordamientos y nuevos desalojos: van ya 11.089
El crecimiento desmedido de los ríos ha provocado desbordamientos en algunos puntos del Guadalquivir, el Guadiaro o el Guadiana, lo que ha obligado a realizar nuevos desalojos en distintas localidades. Así, ha habido desalojos en la zona de El Calerín, precisamente en Lora del Río. También en municipios gaditanos como Grazalema, San Martín del Tesorillo, Ubrique y Vejer de la Frontera, así como en otros como Benaoján (Málaga) y en las localidades sevillanas de Tocina, Cantillana y Alcalá del Río. En la provincia de Jaén se han dado desalojos en la zona de Los Puentes, aunque también en Andújar, Los Cortijuelos, Arroyo Escobar, Arroyo de las Cañas, Villacarrillo y en la zona de la Estación de Linares-Baeza.
En total, según el balance final de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), van ya 11.089 desalojados, la mayoría de ellos (7.700) en la provincia de Cádiz), pero también en Córdoba (1.500), Jaén (687), Málaga (586), Granada (400) y Sevilla (209). En total, hay seis núcleos poblacionales aislados.
Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha procedido a realizar varios rescates. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado que estos profesionales "han ayudado a salvar muchas vidas" en el temporal.
un tren de borrascas que todavía no ha llegado a su fin
La Unidad militar de emergencia sigue trabajando en las zonas más afectadas
por la borrasca Marta.
Hablamos en este momento en directo con
la ministra de Defensa Margarita Robles, buenas tardes y muchas gracias
por atendernos aquí en el Canal 24
horas. Muy buenas tardes en estos días duros y
de mucho apoyo para los que están sufriendo las consecuencias tan
terribles de estos días que estamos viviendo.
Sin duda, ministra, ¿podría decirnos..
a esta hora cuál es la situación, cuáles son las zonas más afectadas
donde en estos momentos están
trabajando los militares?
Pues bueno, ya saben que desde el primer momento la UNE ha estado
trabajando. Hoy podemos decir que en el momento
actual, ahora en este mismo momento,
pues están trabajando en Sahara de la Sierra, repartiendo agua potable, en
Dejer de la Frontera, porque
están reconociendo viales y edificios para evitar derrumbes en los barrios
ayudando a la tala de árboles, San Martín del Tesorillo, que es un sitio
donde está trabajando mucho la UME, sobre todo aportando ayuda médica,
a personas que lo necesitan y están allí haciendo búsquedas también en
el río Guadaíro. Igualmente están con una bomba de gran
capacidad
para chique de agua en el embalsa de Fresnillo, en Grazalema.
Grazalema también ha realizado un gran
trabajo, aunque evidentemente Grazalema ha habido que evacuar a toda la
población, como bien saben
en la zona de Málaga se están limpiando los viales en la Sierra de Ronda
también
si fuera necesario, contamos con la ayuda de la Legión
Y luego se está monetarizando el embalse de Montejaque.
Es un trabajo
permanente con muchísimos medios técnicos, aparte de los medios humanos,
y trabajando en perfecta
conjunción con los demás medios y equipos de emergencias
Ministra, enorme trabajo, por supuesto, esas labores que están realizando los
militares, la UME
Estábamos viendo esas imágenes que nos llegan que son absolutamente
impactantes.
¿Ha podido hablar con los militares
que están trabajando sobre terreno en la zona?
Y si lo ha hecho, ¿qué les ha trasladado?
¿Cómo están los ánimos?
Bueno, hablamos todos los días, yo hablo todos los días, muchísimas veces
con ellos, desde con el jefe, teniente Gerard Marcos, con los capitanes, con
los tenientes,
con el cabo primero dios dado con el que también he hablado bueno yo tengo
que decir que desde el primer día desde el primer
día, la moral que tiene, las ganas de trabajar, piense que, y ustedes lo
saben,
las Fuerzas Armadas siempre son muy humildes y muy discretas.
Hay situaciones de verdadero riesgo para su
vida. En algunas ocasiones, por ejemplo, en
San Martín del Tesorillo tuvieron que entrar con barcas, con
equipos submarinos para salvar la vida de las personas.
Ya digo, estamos cada hora o cada dos
horas hablando, tanto el jefe de la UME como yo misma, y lo único que hacen
es... ...tienen todo absolutamente preparado,
dispuesto...
...como le decía también, contamos y cuentan ellos..
con el apoyo, si fuera necesario, sobre todo en la zona de Ronda, hubiera falta
de más medios
materiales y el apoyo del Ejército de Tierra, de la Legión.
Y de verdad que incluso en los
momentos más difíciles donde ponen en riesgo sus vidas, me comentaban algunos
que pese a que les toca
poder descansar unas horas, quieren continuar y tengo que decirle que ellos
han ayudado a salvar la vida de muchas personas.
Sin duda. Además, se hablaba de los medios
técnicos,
precisamente dos helicópteros del Ejército del Aire con capacidad de
operación nocturna también se han incorporado al operativo para vuelos de
reconocimiento y para posibles rescates.
¿En qué situaciones son determinantes?
Efectivamente, bueno, incluso en algunas ocasiones he intentado hacer
algún rescate por vía aérea de personas que estaban incomunicadas, que estaban
enfermas.
No siempre es fácil, pero se ha podido hacer algún caso
De hecho, ayer fue cuando se hizo en unas condiciones bastante difíciles.
Lo más
importante, obviamente, es la evacuación de las personas, de aquellas
que están en una situación
de riesgo. Piense que hay personas, por ejemplo,
que son electrodependientes o que tienen
problemas de movilidad muy reducida y, bueno, en ocasiones para eso sirven los
helicópteros. Hay que ser muy cuidadosos porque las
condiciones de visibilidad no son fáciles, incluso,
digo, en algunas ocasiones se ha tenido que hacer con pequeñas barcas y con
medios marítimos para..
poder hacerlo. Ministra, ¿hasta cuándo está previsto
que se quede la UME en la zona?
¿Hay alguna
previsión? No, ya saben que la UME está siempre
hasta el final, hasta que
sea necesario, desde el primer momento que se activó haya estado la UME, el
tiempo que haga falta, lo que
sea necesario con los medios y de verdad, no solamente la UME, yo creo
que todos los servicios de emergencia
cuando llega una situación como esta, están volcadas, hay una única
prioridad, es ayudar a salvar a la
personas. Y luego, pues también unas labores como
las que decía antes, de vigilancia,
de control, de monitorización, porque hay presas y embalses que…
preocupan y limpiezas de viales, etcétera.
Entonces, van
a estar el tiempo que haga falta, el que sea necesario.
Este es un momento en que todos tenemos que estar unidos,
trabajando, todos los servicios de emergencias y la UMEI, si fuera
necesario, pues
por vía terrestre el Ejército de Tierra o como sea necesario, pues estarán
también las Fuerzas Armadas
Y sin duda la población, la gente sabe que están ahí.
¿Quiere trasladar algún mensaje?
a esas miles de personas?
Son más de 11.000 las que están evacuadas en estos momentos
¿Algún mensaje quiere trasladarles el nombre del Ministerio de
Defensa?
Pues mire, yo he hablado con algunos alcaldes, he hablado con el alcalde de
Garzalema, con el de San Martín del Tesorillo, que sepan que estamos
desde luego, la UME, pendientes de ayudar, de lo que haga falta, yo
siempre digo lo mismo,
Muchas veces piense que es el batallón que está en Morón, en Andalucía…
al mando del Teniente Coronel Matas, que ellos son de la zona, que son de la
zona que muchas veces
tienen familiares, que tienen amigos, que están viviendo esas circunstancias.
Están absolutamente
volcados y sobre todo transmitir un mensaje de prudencia, de acompañarlas
en el
sufrimiento, porque, bueno, ver cómo se está perdiendo todo y es el momento de
la solidaridad y de
que cuenten con la OME y con todos nosotros
Sin duda, ministra, no la vamos a entretener más porque nos consta que
tiene que coger un vuelo, mañana va a participar en la Feria Mundial de
Defensa en Riyadh, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, vamos a Riyadh porque usted sabe
que nosotros hacemos una
apuesta muy importante por la industria de defensa española.
Lo hemos dicho siempre que hay que invertir en
seguridad, que hay que invertir en defensa porque es invertir en paz en un
escenario complicado.
Tenemos una industria española
de defensa que crea puestos de trabajo.
También ahí en Andalucía hay una industria importante
y queremos acompañar a nuestros industriales, a los empresarios que
crean puestos de
trabajo precisamente para que haya una proyección internacional de una
industria como es la industria de defensa española
que cada día está desarrollándose más y que tiene que encontrar lugares para la
inversión y, como digo antes, para invertir en paz y en creación de
puestos de trabajo y
de innovación y tecnología
Muchísimas gracias, ministra.
Reitero nuestro agradecimiento.
Gracias por acompañarnos aquí en el canal 24 Horas.
A ustedes, como siempre, por la labor de servicio público que hace
de informar a la gente.
Y mucho ánimo a todos los que están sufriendo estas circunstancias
tan difíciles. Ese es el mensaje que
trasladamos. Gracias, ministra.
Los efectivos de la EMA trabajan en 17 escenarios simultáneos en las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén. Todos ellos bajo las directrices del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en Sevilla, junto a la sede del 112 en Málaga con representación de los operativos provinciales.
Además, se están llevando a cabo desembalses en distintas presas que se encuentran con alto nivel de acumulación con el objetivo de lograr un porcentaje suficiente de resguardo ante posibles avenidas de agua y se vigila el crecimiento de los cauces sobre los que vierten esos embalses.
Moreno ha avanzado por otro lado que pedirá ayuda a los fondos del Estado y de la Unión Europea. Y es que estima que las pérdidas van a ser "millonarias". Solo en la red de carreteras autonómicas, ha cifrado en unos 500 millones de euros los daños, al tiempo que ha subrayado los efectos para la agricultura, ya que un 75% de la superficie agrícola está afectada. Dicho esto, ha subrayado que no se pueden prever aún las pérdidas del temporal.
Muere el conductor de una quitanieves en Ávila
La jornada del sábado ha dejado también el fallecimiento del conductor de una máquina quitanieves en el puerto El Pico de la provincia de Ávila; el siniestro se ha producido cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha caído por una pendiente de 20 metros, quedando el conductor -de unos 40 años- atrapado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su pésame a la familia del fallecido, lo mismo que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y todos han reconocido el trabajo de los servicios de emergencia ante el temporal.
Situación en Extremadura y Castilla-La Mancha
Aunque el temporal está azotando a buena parte de la península, se ha enfocado también con Extremadura y Castilla-La Mancha. La primera autonomía mantiene la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex) y del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncaex) para toda la región, en base a los desembalses y las previsiones hidrológicas y meteorológicas.
Así se ha decidido en la sexta reunión del CECOP, presidida por la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en la que han participado varios alcaldes. En ella, se ha decidido mantener las evacuaciones ya vigentes en Burguillos del Cerro; de las viviendas unifamiliares en el camino de Rincón de Caya, las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, en Badajoz; la urbanización La Isleta, en Coria, y las casas aisladas de Mengabril y Medellín.
Asimismo, se ha informado sobre el desalojo voluntario para las poblaciones de las pedanías pacenses de Novelda, Sagrajas y Gévora. También se ha recordado el preaviso de evacuación en las pedanías Valuengo y La Bazana, que podría ser en cualquier hora de esta madrugada.
Respecto a Castilla-La Mancha, los bomberos trabajan sin descanso en Talavera de la Reina, donde las calles continuan inundadas desde hace días y no para de llover. Han distribuido bombas de achique y más de 2.700 sacos de tierra para contener el agua. Además, todo el valle del Tajo está con avisos. En Ciudad Real los móviles recibían las alertas pidiendo no acercarse al cauce de los ríos.
En Castilla y León se mantiene la vigilancia de una veintena de ríos por el riesgo de inundaciones. El Duero a su paso por Aranda se ha desbordado. El Adaja en Avila ha soprepasado su cauce inundando parte de la ciudad. Y En León los problemas han llegado con la nieve, afectando sobre todo a las carreteras.
Trece comunidades en aviso este domingo por lluvias, nieve y viento
Trece comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo, con especial foco en el suroeste.
Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores. También se esperan precipitaciones en Baleares, oeste de Castilla y León, Galicia, el nordeste de Cataluña y en el Cantábrico, que puntualmente podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormentas e incluso granizo.
Durante el día tenderán a remitir en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente en el último tercio del día.
En cuanto a la nieve, ésta aparecerá en las montañas del centro y la mitad norte, con acumulados significativos y una cota situada entre los 1.000 y 1.300 metros que coloca el aviso naranja por nevadas en Ávila, León, Zamora y la Comunidad de Madrid, con acumulados que podrían llegar a los 20 cm y que podrían complicar la situación en los puertos de montaña de estas zonas.
También presentan aviso en amarillo por nieve las provincias se Segovia, Soria, Cuenca, Guadalajara, Lugo, Ourense, Madrid, Segovia, Burgos, Palencia, Huesca, Lleida y Asturias que podrían recibir acumulados de hasta 10 cm de nieve este domingo.
El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Se esperan rachas fuertes y muy fuertes en Baleares, el Estrecho, Alborán y amplias áreas del tercio este. De hecho, las provincias de Granada, Almería, Murcia, Alicante y las islas Ibiza y Formentera podían ver fuertes rachas de hasta 80 km/h en sus costas. Asimismo, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Igualmente, se podrían producir intensidades fuertes en el litoral de Galicia, el Cantábrico y golfo de Cádiz. En Canarias, el viento será de componente norte, aunque con intensidad moderada.