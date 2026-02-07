La borrasca Marta mantiene Andalucía en alerta máxima y el Guadalquivir alcanza una cota de agua "sin precedentes"

un tren de borrascas que todavía no ha llegado a su fin

La Unidad militar de emergencia sigue trabajando en las zonas más afectadas

por la borrasca Marta.

Sin duda, ministra, ¿podría decirnos..

a esta hora cuál es la situación, cuáles son las zonas más afectadas

donde en estos momentos están

trabajando los militares?

Pues bueno, ya saben que desde el primer momento la UNE ha estado

trabajando. Hoy podemos decir que en el momento

actual, ahora en este mismo momento,

pues están trabajando en Sahara de la Sierra, repartiendo agua potable, en

Dejer de la Frontera, porque

están reconociendo viales y edificios para evitar derrumbes en los barrios

ayudando a la tala de árboles, San Martín del Tesorillo, que es un sitio

donde está trabajando mucho la UME, sobre todo aportando ayuda médica,

a personas que lo necesitan y están allí haciendo búsquedas también en

el río Guadaíro. Igualmente están con una bomba de gran

capacidad

para chique de agua en el embalsa de Fresnillo, en Grazalema.

Grazalema también ha realizado un gran

trabajo, aunque evidentemente Grazalema ha habido que evacuar a toda la

población, como bien saben

en la zona de Málaga se están limpiando los viales en la Sierra de Ronda

también

si fuera necesario, contamos con la ayuda de la Legión

Y luego se está monetarizando el embalse de Montejaque.

Es un trabajo

permanente con muchísimos medios técnicos, aparte de los medios humanos,

y trabajando en perfecta

conjunción con los demás medios y equipos de emergencias

Ministra, enorme trabajo, por supuesto, esas labores que están realizando los

militares, la UME

Estábamos viendo esas imágenes que nos llegan que son absolutamente

impactantes.

¿Ha podido hablar con los militares

que están trabajando sobre terreno en la zona?

Y si lo ha hecho, ¿qué les ha trasladado?

¿Cómo están los ánimos?

Bueno, hablamos todos los días, yo hablo todos los días, muchísimas veces

con ellos, desde con el jefe, teniente Gerard Marcos, con los capitanes, con

los tenientes,

con el cabo primero dios dado con el que también he hablado bueno yo tengo

que decir que desde el primer día desde el primer

día, la moral que tiene, las ganas de trabajar, piense que, y ustedes lo

saben,

las Fuerzas Armadas siempre son muy humildes y muy discretas.

Hay situaciones de verdadero riesgo para su

vida. En algunas ocasiones, por ejemplo, en

San Martín del Tesorillo tuvieron que entrar con barcas, con

equipos submarinos para salvar la vida de las personas.

Ya digo, estamos cada hora o cada dos

horas hablando, tanto el jefe de la UME como yo misma, y lo único que hacen

es... ...tienen todo absolutamente preparado,

dispuesto...

...como le decía también, contamos y cuentan ellos..

con el apoyo, si fuera necesario, sobre todo en la zona de Ronda, hubiera falta

de más medios

materiales y el apoyo del Ejército de Tierra, de la Legión.

Y de verdad que incluso en los

momentos más difíciles donde ponen en riesgo sus vidas, me comentaban algunos

que pese a que les toca

poder descansar unas horas, quieren continuar y tengo que decirle que ellos

han ayudado a salvar la vida de muchas personas.

Sin duda. Además, se hablaba de los medios

técnicos,

precisamente dos helicópteros del Ejército del Aire con capacidad de

operación nocturna también se han incorporado al operativo para vuelos de

reconocimiento y para posibles rescates.

¿En qué situaciones son determinantes?

Efectivamente, bueno, incluso en algunas ocasiones he intentado hacer

algún rescate por vía aérea de personas que estaban incomunicadas, que estaban

enfermas.

No siempre es fácil, pero se ha podido hacer algún caso

De hecho, ayer fue cuando se hizo en unas condiciones bastante difíciles.

Lo más

importante, obviamente, es la evacuación de las personas, de aquellas

que están en una situación

de riesgo. Piense que hay personas, por ejemplo,

que son electrodependientes o que tienen

problemas de movilidad muy reducida y, bueno, en ocasiones para eso sirven los

helicópteros. Hay que ser muy cuidadosos porque las

condiciones de visibilidad no son fáciles, incluso,

digo, en algunas ocasiones se ha tenido que hacer con pequeñas barcas y con

medios marítimos para..

poder hacerlo. Ministra, ¿hasta cuándo está previsto

que se quede la UME en la zona?

¿Hay alguna

previsión? No, ya saben que la UME está siempre

hasta el final, hasta que

sea necesario, desde el primer momento que se activó haya estado la UME, el

tiempo que haga falta, lo que

sea necesario con los medios y de verdad, no solamente la UME, yo creo

que todos los servicios de emergencia

cuando llega una situación como esta, están volcadas, hay una única

prioridad, es ayudar a salvar a la

personas. Y luego, pues también unas labores como

las que decía antes, de vigilancia,

de control, de monitorización, porque hay presas y embalses que…

preocupan y limpiezas de viales, etcétera.

Entonces, van

a estar el tiempo que haga falta, el que sea necesario.

Este es un momento en que todos tenemos que estar unidos,

trabajando, todos los servicios de emergencias y la UMEI, si fuera

necesario, pues

por vía terrestre el Ejército de Tierra o como sea necesario, pues estarán

también las Fuerzas Armadas

Y sin duda la población, la gente sabe que están ahí.

¿Quiere trasladar algún mensaje?

a esas miles de personas?

Son más de 11.000 las que están evacuadas en estos momentos

¿Algún mensaje quiere trasladarles el nombre del Ministerio de

Defensa?

Pues mire, yo he hablado con algunos alcaldes, he hablado con el alcalde de

Garzalema, con el de San Martín del Tesorillo, que sepan que estamos

desde luego, la UME, pendientes de ayudar, de lo que haga falta, yo

siempre digo lo mismo,

Muchas veces piense que es el batallón que está en Morón, en Andalucía…

al mando del Teniente Coronel Matas, que ellos son de la zona, que son de la

zona que muchas veces

tienen familiares, que tienen amigos, que están viviendo esas circunstancias.

Están absolutamente

volcados y sobre todo transmitir un mensaje de prudencia, de acompañarlas

en el

sufrimiento, porque, bueno, ver cómo se está perdiendo todo y es el momento de

la solidaridad y de

que cuenten con la OME y con todos nosotros

Sin duda, ministra, no la vamos a entretener más porque nos consta que

tiene que coger un vuelo, mañana va a participar en la Feria Mundial de

Defensa en Riyadh, ¿verdad?

Sí, así es. Bueno, vamos a Riyadh porque usted sabe

que nosotros hacemos una

apuesta muy importante por la industria de defensa española.

Lo hemos dicho siempre que hay que invertir en

seguridad, que hay que invertir en defensa porque es invertir en paz en un

escenario complicado.

Tenemos una industria española

de defensa que crea puestos de trabajo.

También ahí en Andalucía hay una industria importante

y queremos acompañar a nuestros industriales, a los empresarios que

crean puestos de

trabajo precisamente para que haya una proyección internacional de una

industria como es la industria de defensa española

que cada día está desarrollándose más y que tiene que encontrar lugares para la

inversión y, como digo antes, para invertir en paz y en creación de

puestos de trabajo y

de innovación y tecnología

