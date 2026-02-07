Resumen temporal de lluvia, 7 de febrero: Andalucía mantiene a 11.089 personas desalojadas

2:17

Día de transición, hoy sábado entrará una nueva borrasca

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada esta tarde, ha señalado que este viernes ha sido un día de "transición, aunque las lluvias han continuado en algunos puntos, su intensidad ha sido ligeramente menor". No obstante, ha advertido de que este sábado entrará una nueva borrasca, por lo que el riesgo seguirá siendo "muy elevado" en gran parte de Andalucía.

En la provincia de Cádiz, este viernes se ha permitido la vuelta condicionada de los 370 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz), que han sido informados de la llegada de una nueva borrasca este sábado que podría provocar nuevas evacuaciones para las que deben estar preparados.

También han regresado a sus casas los desalojados de Los Barrios de las zonas de Gringo Rango, Club Hípico Molino de Fuego y Benharás. En la provincia de Málaga se han sumado 180 vecinos más desalojados esta tarde en el municipio de Benaoján por el aumento del caudal en la presa de Montejaque; de ellos, 24 se encuentran en hoteles.

El resto se han realojado en casas de familiares. En Córdoba se ha constatado que el agua ha alcanzado las zonas que fueron desalojadas de manera preventiva el pasado jueves, pues afectación del agua a alcanzado la zona donde se han producido las evacuaciones. En este sentido, hay efectivos desplazados en todos los puntos donde se han producido los desalojos para comprobar el estado de las anegaciones a lo largo de la jornada.

En Puente Genil se ha llevado a cabo un nuevo desalojo de unas 20 personas de la calle Calzada por el desprendimiento de un talud, mientras que los desalojados de ayer en la zona de Río de Oro de la población han podido regresar a sus viviendas. En la capital cordobesa, se han desalojado a 80 personas del Veredón de los Frailes y a otras 27 viviendas en el Paraje Montón de Tierra.

En la provincia de Jaén, un total de 17 personas han sido desalojadas de la barriada Puente de los Chozos de Estación Linares-Baeza, y han sido realojadas en viviendas de familiares.

Las Confederaciones Hidrográficas han informado de que, aunque la situación en estos momentos es más estable y, en algunos casos, con tendencia decreciente, la preocupación es que, si se confirman las previsiones de precipitación para este sábado, motivarán una nueva subida de los caudales en arroyos y ríos, por lo que habría que extremar al máximo la precaución de cara a sábado, domingo y lunes.