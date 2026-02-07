Resumen temporal de lluvia, 7 de febrero: Andalucía mantiene a 11.089 personas desalojadas
- Andalucía es la comunidad más afectada, con más de 11.000 desalojados
La borrasca Leonardo se marcha tras golpear con dureza a España, con Andalucía como la comunidad más afectada con más de 11.000 desalojados y una víctima mortal confirmada este viernes, la mujer que fue arrastrada por el río Tuvilla en Sayalonga (Málaga) el miércoles tras lanzarse a salvar a su perro.
Pese a que la región vive un pequeño respiro meteorológico, con menos lluvias que en los últimos días, más de 150 carreteras están cortadas por el temporal en Andalucía, en su mayoría en la provincia de Cádiz, y autoridades y expertos vigilan el caudal de los ríos. Se marcha Leonardo, pero este sábado llega la borrasca Marta.
Por otro lado, la tregua de las lluvias en buena parte de Extremadura en las últimas horas ha reducido levemente el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen fuera de sus casas a la espera de que la situación mejore.
Hay avisos naranjas por lluvias intensas en Aracena, Huelva, la Sierra Norte de Sevilla, el sur de Ávila y el norte de Cáceres. AEMET prevé hasta 80 litros en 12 horas. Además, desde la madrugada hay avisos naranjas por temporal marítimo en Galicia.
Resumen temporal de lluvia, 7 de febrero
23:35
Expertos participan en las tareas de encauzar el agua sin riesgos en Benaoján
Son muchos los peligros del agua acumulada tras las grandes borrascas y también muchas las cuestiones que suscita el proceso de de encauzarla ya que los terrenos están en situación de alto riesgo. Científicos del CSIC trabajan para asesorar a las autoridades en cómo afrontar estas tareas.
23:15
No hay más víctimas en Canena, como en un principio se llegó a sospechar
Un hombre ha resultado herido tras la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén). El herido, un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna, ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Úbeda, donde se ha confirmado que su estado no reviste gravedad.
Según ha informado a Efe el alcalde de Canena, José Carlos Serrano, el suceso ha tenido lugar sobre las 19:30 horas en el parque Fuente Nueva cuando unos vecinos han escuchado un fuerte estruendo y han avisado a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado Bomberos y sanitarios, y efectivos de la Guardia Civil y de Policía Local. Los bomberos han trabajado sobre los escombros, hasta confirmar que no había ninguna persona atrapada, como en un principio se llegó a sospechar.
El regidor local cree que la causa del desprendimiento se ha podido deber a que la ladera sobre la que se encontraba el muro ha colapsado como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días.
22:57
150.000 evacuados en Marruecos a causa de las inundaciones
En Marruecos, sigue la alerta por el temporal, sobre todo en el norte del país. Son ya más de 150.000 personas las evacuadas a causa de poblaciones inundadas. La atención está puesta ahora en las presas de la zona que sobrepasan su capacidad. La provincia de Larache es una de las más afectadas.
El río Lucus continúa desbordado y sigue inundando la ciudad de Alcazarquivir que tuvo que ser desalojada por completo con sus 120.000 habitantes y a los que no se les permite por el momento regresar a sus domicilios por el nivel de agua embalsada en una presa cercana que supera ya el 100% de su capacidad a pesar de llevar varios días desembalsando agua.
22:35
Avisos en nueve comunidades autónomas por el temporal
En Talavera de la Reina, los bomberos trabajan sin descanso. Las calles continúan inundadas desde hace días y no para de llover. Han distribuido bombas de achique y más de 2.700 sacos de tierra para contener el agua. En Castilla-La Mancha todo el valle del Tajo está con avisos. En Ciudad Real, los móviles recibían las alertas pidiendo no acercarse al cauce de los ríos. En Badajoz, esta tarde evacuaban algunas pedanías. Todos pendientes del Guadiana, por eso continúa cortado el Puente de la Autonomía en la capital. En Medellín, la Guardia Civil ha prohibido el paso a las inmediaciones del río.
En Castilla y León se mantiene la vigilancia de una veintena de ríos por el riesgo de inundaciones. El Duero a su paso por Aranda se ha desbordado. El Adaja en Ávila ha sobrepasado su cauce inundando parte de la ciudad. En León los problemas han llegado con la nieve. Hay 30 carreteras afectadas por las nevadas en España, 14 de ellas cortadas al tráfico.
22:32
Renfe restablece el servicio ferroviario en Galicia
Renfe restablece el servicio ferroviario entre Vigo Urzaiz-A Coruña y retomará este domingo todo el servicio en las conexiones de alta velocidad y media distancia que permanecían suspendidas desde el jueves por el temporal. La empresa ferroviaria ha explicado en un comunicado que, además de la Alta Velocidad y la Media Distancia, el servicio entre Vigo Guixar y A Coruña se recuperará "a lo largo del día", una vez que el administrador de infraestructuras (Adif) retire algunos árboles "que comprometen la seguridad".
22:15
Setenil de las Bodegas convive con el miedo a los derrumbes y la curiosidad de los turistas
La preocupación por el temporal reina entre los vecinos de Setenil de las Bodegas ya que algunos de ellos han vivido el derrumbe de algunos muros y por ello sienten miedo. Una angustia que contrasta con la curiosidad de otros, ya que Setenil forma parte de la ruta de los pueblos blancos. Un municipio muy pintoresco, patrimonio histórico, en el que las casas parecen surgir entre las rocas.
Hoy el río baja con mucha violencia en el casco histórico y hay riesgo de derrumbes, pero esto no ha frenado el trasiego de autobuses de turistas para visitar el pueblo, mientras muchos de los habitantes del pueblo llevan días desalojados y esperan que esta pesadilla termine cuanto antes.
22:12
Actualización: un herido por la caída de un muro en un parque de Canena, en Jaén
Un hombre ha resultado herido tras la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén), donde los bomberos están buscando si pudiera haber otras personas entre los escombros. El herido, que ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Úbeda, es un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna.
Según ha informado a Efe el alcalde de Canena, José Carlos Serrano, el suceso ha tenido lugar en el parque Fuente Nueva cuando unos vecinos han escuchado un fuerte estruendo y han avisado a los servicios de emergencia. El regidor cree que la causa del desprendimiento se ha podido deber a que la ladera sobre la que se encontraba el muro ha colapsado como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días.
21:57
Coordinación entre las administraciones en la gestión de las borrascas
El presidente del Gobierno se ha reunido con la dirección de Protección Civil y de Emergencias para seguir de cerca la evolución de las borrascas. Han analizado las actuaciones que se están llevando a cabo y las labores de coordinación entre las distintas administraciones.
Casi a la misma hora, el presidente de la Junta de Andalucía se ha desplazado a una de las zonas afectadas por las inundaciones, en Córdoba. Desde allí ha agradecido la cooperación entre administraciones y ha pedido ayuda de cara a la reconstrucción.
También sobre el terreno, desde el puesto de mando avanzado de El Palmar de Troya, en Sevilla, la vicepresidenta María Jesús Montero ha explicado que están muy atentos ante la crecida del Guadalquivir y ha pedido a los ciudadanos precaución y evitar desplazamientos.
21:51
Andalucía mantiene 11.089 desalojados
Andalucía ha atendido este sábado 722 incidencias y mantiene a 11.089 personas desalojadas. Según el balance final de esta jornada de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), 7.707 personas siguen desalojadas en la provincia de Cádiz; otras 1.500 en la de Córdoba; hasta 687 en la de Jaén; 586 en la de Málaga; hasta 400 en la provincia de Granada, y otras 209 en la de Sevilla.
De las 722 emergencias coordinadas en la jornada de hoy, la mayoría se concentra una vez más en la provincia de Cádiz (203), seguida de Sevilla (171) y Córdoba (105). En menor medida, se han atendido 61 incidencias en la provincia de Málaga, 58 en Jaén, 57 en Granada, 52 en Huelva, y 15 en Almería.
Más de 10.300 incidencias se han coordinado desde el 112 de Andalucía desde que comenzara este tren de borrascas a finales de enero.
21:39
La borrasca Marta deja mucha lluvia en Andalucía
Un hombre ha sido rescatado antes de ser arrastrado por completo por la corriente del río Guadalquivir en Sevilla. La Guardia Civil ha ido avisando puerta a puerta del desalojo a unas 50 personas de una barriada de Lora del Río, en Sevilla. También se han producido desalojos preventivos en San Martín del Tesorillo, en Cádiz, y desalojos en algunas calles de Ubrique. Las autoridades han recomendado subir a plantas superiores a parte de la población mientras intentan reconducir el agua. En Grazalema, esta tarde se ha realizado una primera inspección del terreno tras su desalojo.
En las ultimas horas, la borrasca Marta ha dejado mucha lluvia en Andalucía. El agua ha ocasionado daños en Jerez de la Frontera, donde los vecinos de tres zonas aún tardarán en poder volver a sus casas. También el viento ha sido protagonista este sábado en La Línea o en Córdoba, donde ha causado la caída de árboles.
21:28
Un muerto en Canena, Jaén, al derrumbarse un muro por las fuertes lluvias
Un hombre ha fallecido y otro ha tenido que ser rescatado en Canena, Jaén, tras caerse un muro debido a las fuertes lluvias, según ha confirmado el parque de bomberos de Úbeda a RTVE.
21:13
Cádiz: el Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas pide a las empresas turísticas que no organicen visitas al municipio
"Tercera noche fuera de casa para muchos de los desalojados.
Mientras, en Setenil de las Bodegas, en Cádiz, el Ayuntamiento pide a las empresas turísticas que no organicen visitas al municipio.
Elisa Cardenal
21:02
Andalucía en vilo por la borrasca Marta. El peligro no ha pasado, aunque la lluvia poco a poco remite
Síguelo en directo en La 1, el Canal 24 Horas y RTVE Play
https://t.co/5mixL3aWOk
https://t.co/0Ix6dDsBAd
20:57
Robles detalla los trabajos de la UME: "Han salvado la vida de muchas personas"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado al Canal 24H los trabajos que está realizando la Unidad Militar de Emergencias (UME) para combatir los estragos que la borrasca Marta está dejando en el país, especialmente en Andalucía. “Han ayudado a salvar la vida de muchas personas”, ha aseverado.
20:51
El Guadalquivir alcanza en Lora del Río una cota de agua "sin precedentes"
El río Guadalquivir ha alcanzado una cota de agua "sin precedentes" a su paso por Lora del Río (Sevilla), según ha informado en conferencia de prensa el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, quien ha precisado que el río ha llegado a una cota de 34,60 metros sobre el nivel del mar y un caudal superior a los 3.200 metros cúbicos por segundo.
Ha señalado que gracias tanto al muro de defensa como al tanque de tormentas habilitado se está impidiendo que el agua del río entre en las calles, aunque el arroyo Churre ha provocado el desalojo de la zona de El Calerín, "ya que el agua ha entrado por la parte no hormigonada del muro".
Además, ha señalado que una tormenta ha dejado esta tarde más de 40 litros por metro cuadrado en apenas 25 minutos y ha provocado que el agua comenzara a subir por la red de saneamiento, anegando diversas zonas del municipio.
En cuanto al tanque de tormentas, Enamorado ha explicado que "se está desaguando a un ritmo de 3.000 metros cúbicos por hora mediante varias bombas de gran caudal y otras de menor capacidad", situándose actualmente en una cota de 31,25, y si se alcanza la cota 32 "comenzaría a entrar agua en las zonas más bajas de la localidad, por lo que es fundamental acelerar el ritmo de achique para evitar llegar a ese nivel".
20:45
Piden no donar más ropa para los 400 desalojados de Grazalema y Benaoján acogidos en Ronda
El Ayuntamiento de Ronda (Málaga), ciudad que acoge a 400 vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) y una veintena de la localidad malagueña de Benaoján, ha pedido no donar más ropa para estas personas. Tras haberse volcado la población rondeña con los desalojados, tanto empresas, como asociaciones, colectivos y particulares, el Consistorio ha agradecido la ayuda, pero informa de que no es necesaria más ropa y que si la necesitaran, efectuarían un nuevo llamamiento.
En el polideportivo de El Fuerte, adonde iban llegando los desalojados antes de distribuirse por hoteles y apartamentos turísticos y que sirve de punto de encuentro, se ofrecen entre 500 y 600 comidas, según ha informado la Junta de Andalucía. Ninguna de las 700 plazas disponibles para desalojados en albergues provisionales de la provincia malagueña ha sido usada al ser alojados en los establecimientos ofrecidos.
20:43
Robles: dos helicópteros del Ejército del Aire se han incorporado a los trabajos en Andalucía
Dos helicópteros del Ejército del Aire, con capacidad de operación nocturna, se han incorporado a los trabajos en Andalucía
Margarita Robles, ministra de Defensa:
"Lo más importante es la evacuación de las personas [...] En ocasiones, para eso sirven los helicópteros"
20:41
Robles: la UME está trabajando en las zonas más afectadas por la borrasca Marta
La UME está trabajando en las zonas más afectadas por la borrasca Marta.
Margarita Robles, ministra de Defensa:
"La UME está en Zahara de la Sierra, en Vejer de la Frontera, en San Martín del Tesorillo [...] Es un trabajo permanente"
20:39
Renfe reanuda la circulación en Cercanías en Málaga y Cádiz y en las línea C5 y C1 de Sevilla
Renfe reanuda la circulación de trenes en todo el núcleo de Cercanías Málaga y Cádiz y las líneas C1 —hasta Los Rosales— y C5 de Cercanías Sevilla, tras la previsión meteorológica más favorable para la jornada del domingo.
Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía finalizan su recorrido en Villanueva de Córdoba. Para paliar esta medida, la operadora ha señalado que prosigue prestándose el servicio por carretera entre Villanueva de Córdoba y Córdoba. No obstante, ha precisado que no se garantiza la continuidad hasta Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz.
Por otro lado, Renfe ha señalado que los trenes de Larga Distancia con destino Huércal-Almería se encuentran suprimidos, así como la totalidad de los trenes de Media Distancia.
20:35
Nuevos cortes de carreteras en Granada
El temporal ha incrementado a 28 el número de carreteras cerradas al tráfico o con afecciones de consideración en la provincia de Granada, que aumenta también hasta 388 la cifra de desalojados por desprendimientos y otros daños en viviendas, al tener que evacuar a una treintena de vecinos de la urbanización Aguas Blancas, en Dúdar, y a otras doce de cinco casas de Montefrío.
20:32
Aviso naranja en el litoral de Alicante por olas de cuatro metros
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso nivel naranja (peligro importante) por fenómenos costeros en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante. Se espera que hasta las 23:59 horas sople viento del suroeste de 50 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y que las olas lleguen a tres o cuatro metros de altura.
20:22
Marruecos: más de 100.000 personas han sido evacuadas en Alcazarquivir
El temporal azota también el norte de Marruecos.
En Alcazarquivir, más de 100.000 personas han sido evacuadas.
Arantxa Marculeta
20:20
La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene 39 avisos hidrológicos activos
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene un total de 39 avisos hidrológicos activos, de los que tres son de nivel rojo, 15 naranja y 21 amarillo.
En nivel rojo se encuentran el río el Duero a su paso por Navapalos (Soria), que registra una tendencia ascendente con un caudal de 240 metros cúbicos por segundo (m3/s); el Guareña en Toro (Zamora), con tendencia descendente y un caudal de 27 m3/s, y el Huebra en Puente Resbala (Salamanca), con tendencia también descendente.
20:18
Cáceres: preocupa la evolución de los caudales en Moraleja y Coria
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, ha mostrado su preocupación por la evolución, en las próximas horas, de los caudales en las localidades cacereñas de Moraleja y Coria, dadas las últimas actualizaciones del Sistema de Predicción Inteligente de Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Spida).
"Coria nos preocupa porque, aunque está bajando un centímetro por hora, no sabemos la evolución a horas vistas", ha manifestado Bautista, que ha añadido que, en estos momentos, en Moraleja se registran subidas de "tres centímetros cada hora". Con relación a las crecidas en Moraleja, el consejero en funciones ha manifestado que el sistema Spida "da ya una ocupación del 108%", dato que supone que las administraciones deban permanecer "muy atentas" de cara a "tomar alguna medida".
20:15
Aviso de la Policía Local de Almonte: "El Rocío no soporta más agua"
La Policía Local de Almonte (Huelva) ha alertado de que las marismas de Doñana se encuentran completamente llenas de agua, lo que hace que se esté acumulando por todas las calles de la aldea de El Rocío. "El Rocío no soporta más agua", ha indicado en sus redes sociales oficiales el cuerpo municipal de seguridad, donde detalla que numerosas calles de la aldea se encuentran anegadas, "lo que pone en grave peligro la circulación de vehículos y peatones".
Señala también que la marisma se encuentra completamente llena, lo que impide un desagüe normal del agua y retrasa de forma considerable su evacuación, agravando la situación. Por ello, se pide a los vecinos que permanezcan en sus domicilios y eviten desplazamientos innecesarios, y no se circule por calles inundadas ni intente atravesarlas.
20:07
La borrasca Marta entre en Andalucía con aguaceros torrenciales
"España sigue capeando el temporal que pone en jaque a gran parte de la península. Lo peor está en Andalucía, donde la borrasca Marta ha entrado con aguaceros torrenciales..."
Toda la información en 24 horas Fin de Semana
Escúchalo en DIRECTO en https://t.co/lMToc17BL8
19:58
Abiertos todos los puertos de montaña de la Comunidad de Madrid
Todos los puertos de montaña de la Comunidad de Madrid se han abierto ya a la circulación, aunque la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha pedido que se circule con precaución en Cotos, Navacerrada y Morcuera y ha recomendado a los conductores que lleven cadenas, el depósito de combustible lleno, mantas y ropa de abrigo, y ante cualquier emergencia contactar con el 112.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta el domingo el aviso amarillo por nieve en el área de la sierra, que registrará acumulaciones de cinco centímetros en cotas de 800-900 metros, y de hasta 15 centímetros a partir de 1.000-1.200 metros.
19:47
Sánchez envía un mensaje de condolencia a la familia del conductor de quitanieves fallecido
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje de condolencia a la familia del conductor de quitanieves fallecido en Ávila. "Todo mi cariño para la familia, amigos y compañeros del operario del servicio de conservación de carreteras que ha fallecido en el Puerto del Pico, en Ávila", ha escrito en X.
Todo mi cariño para la familia, amigos y compañeros del operario del servicio de conservación de carreteras que ha fallecido en el Puerto del Pico, en Ávila.
Mi reconocimiento a todos los trabajadores que están desplegados para garantizar nuestra seguridad y facilitar los…
19:43
Cerrado para camiones el puerto de Pajares
La nieve caída en las últimas horas obliga a circular con precaución por la autopista del Huerna (AP-66) y mantiene cerrado el puerto de Pajares (N-630) al paso de camiones mientras que el resto de vehículos deben usar cadenas. La concesionaria de la AP-66, Aucalsa, recomienda extremar la prudencia y no sobrepasar una velocidad de 100 kilómetros por hora, y fija que los camiones transiten por el carril derecho con la prohibición de realizar adelantamientos.
Según informa el 112 Asturias, es obligatorio el uso de cadenas en los puertos de San Isidro, Leitariegos, Connio, Tarna, Cerredo y Valdeprado, mientras que el Alto de la Farrapona permanece cortado para todo tipo de vehículos. Además, la carretera LN-8, entre Tuiza y el puerto de la Cubilla, en el concejo de Lena, permanece cerrada, y la AS-34, entre Berducedo y el Pozo de las Mujeres Muertas, en Allande, está cortada por un desprendimiento.
19:39
Andalucía, en alerta máxima por la borrasca Marta
En Jerez, en Cádiz, lo peor se está viviendo en las carreteras.
Alejandra Muñoz
19:35
Madrid desactiva el plan de inclemencias invernales
El Ayuntamiento de Madrid ha desactivdo el plan de inclemencias invernales después de que no haya nevado, entre las 11:00 y las 17:00 horas, en el área metropolitana de la ciudad, tal y como había pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
19:33
Málaga: un radar sísmico estudiará posibles riesgos en Cortes de la Frontera
La Red Sísmica Nacional va a instalar un radar en Cortes de la Frontera para seguir estudiando posibles riesgos en el municipio y evaluar la situación del subsuelo, después de que sus vecinos sintieran movimientos y "zumbidos" constantes. El Ayuntamiento ha informado que el radar estará instalado durante un mes, una vez que los expertos terminen en Gaucín, localidad limítrofe cuya población ha sentido este sábado un terremoto de magnitud 3.0, registrado a la 00:50 horas, según el Instituto Geográfico Nacional, que ha indicado que tuvo una profundidad de 20 kilómetros, sin que consten daños materiales ni heridos.
La Junta de Andalucía quiere tranquilizar sobre los ruidos y temblores que perciben vecinos de la Serranía de Ronda, con vibraciones en viviendas, y dice que los expertos aseguran que "entran en la normalidad de un episodio de lluvias tan intensas y alargadas en el tiempo, los acuíferos se llenan a una velocidad y niveles que hacía décadas que no se llenaban y producen movimientos internos en cavidades".
19:30
Málaga: viviendas desalojadas en Benaoján
Situación muy complicada la que está viviendo la localidad malagueña de Benaoján.
Allí muchas viviendas han sido desalojadas porque el agua brota del interior y sale hacia las calles del municipio.
Marina Ribel
-
19:26
Galicia registra rachas de viento de 146 kilómetros por hora
El temporal ha dejado en Galicia durante esta jornada rachas de viento de 146 kilómetros por hora y acumulaciones de agua de más de 53 litros por metro cuadrado, según la información de MeteoGalicia.
El valor más extremo de viento se ha registrado en el municipio ourensano de Manzaneda. En cuanto a la lluvia, la mayor acumulación ha sido en el municipio pontevedrés de Ribadumia con 53,6 litros por metro cuadrado.
19:19
Sevilla: en Lora del Río están colocando tabiques para que el arroyo no se desborde
En Lora del Río están colocando tabiques para reforzar y que el arroyo no se desborde.
Allí está un equipo de RTVE Andalucía, con Clara Hostalet
-
19:06
Sevilla: desalojados de nuevo varios vecinos de Lora del Río
La Guardia Civil ha vuelto a desalojar a algunas familias que habían tenido que dejar sus viviendas la pasada noche en Lora del Río, al regresar a las casas sin que hayan mejorado las condiciones de seguridad en torno a su barrio. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que los desalojos se han realizado en la zona del barrio El Calerín, de donde fueron sacadas anoche 42 personas.
Sin embargo, algunas habían regresado por la mañana, de modo que ha habido que proceder de nuevo al desalojo, y tras realizarlo se han llevado a cabo labores de reconocimiento de la zona por parte de la Guardia Civil. En el municipio, debido a la tromba de agua caída en las últimas horas, el sistema de aguas pluviales está colapsando, y ha comenzado a salir el agua por las alcantarillas en zonas como Alameda del Río, Avenida del Castillo, y Daoiz y Velarde.
18:57
Más de 80 familias desalojadas en Ubrique (Cádiz) por la crecida del río y los desprendimientos
Más de 80 familias han sido desalojadas en Ubrique (Cádiz) como consecuencia de la crecida del río y de los desprendimientos registrados en varias zonas próximas al cauce.
Fuentes a EFE afirman que la situación se encuentra "controlada" tras el paso del primer frente previsto para este sábado, que no ha provocado daños de gravedad, mientras los servicios municipales y de emergencia continúan trabajando para anticiparse a la llegada de un nuevo episodio de lluvias durante la noche.
18:42
Acordado el desalojo voluntario de Gévora, Novelda y Sagrajas ante el riesgo de incomunicación por una crecida
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha anunciado que ha sido acordado el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gévora, Novelda y Sagrajas ante una posible incomunicación por una crecida.
El máximo de dicha crecida está previsto para el periodo comprendido entre las 02:00 y las 6:00 horas de la madrugada, tiempo durante el cual podrían quedar aisladas dichas pedanías "durante un periodo indeterminado de entre una y ocho horas", ha señalado Guardiola en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Acordamos el desalojo voluntario de Gévora, Novelda y Sagrajas. El motivo es la posible incomunicación de las tres pedanías por una crecida cuyo máximo se prevé entre las 2:00h y las 06:00h, que las aislaría durante un período indeterminado entre 1 y 8 horas.
Procedemos a la…
18:27
Muere un bombero en Portugal, cerca de la frontera con Badajoz
Un bombero ha muerto mientras vigilaba las proximidades del río Caia, en Campo Maior, en la región del Alentejo portugués, cerca de la frontera con Badajoz. El oficial de operaciones de la Protección Civil lusa José Costa ha dicho a Efe que con esta víctima mortal ascienden a siete los fallecidos desde el 28 de enero en el país por las tempestades Kristin, Leonardo y Marta, de los que seis son civiles y uno es el bombero.
A esas bajas se suman seis muertes indirectas por la caída de personas de tejados durante las labores de reparación cuando habían pasado los momentos críticos entre un temporal y otro. Hay también al menos 29 efectivos de la protección civil heridos.
18:09
Sevilla: en Lora del Río preocupa la crecida del Guadalquivir
Ha llovido intensamente durante toda la jornada en Lora del Río, en Sevilla, donde preocupa la crecida del Guadalquivir.
Clara Hostalet
18:07
La Junta declara nivel 2 de emergencia en Zamora por riesgo de crecidas, lluvia y deshielo
La Junta de Castilla y León ha elevado a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCYL) en Zamora ante el aumento de caudales en varios ríos y embalses y la previsión de lluvias y deshielos que podrían incrementar los niveles de los cauces.
Al mismo tiempo, ha activado el PLANCAL (Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en nivel 2, y refuerza la vigilancia, coordinación y capacidad de respuesta ante posibles afecciones en la población e infraestructuras críticas.
18:03
Castilla y León pedrá al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por situaciones de emergencias de Protección Civil
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que pedirá al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por situaciones de emergencias de Protección Civil en aquellos lugares donde se hayan producido inundaciones.
Ante el temporal que estamos sufriendo, voy a pedir al Gobierno central que declare zona gravemente afectada por emergencias de Protección Civil las áreas afectadas de Castilla y León. La coordinación con todas las administraciones es plena. Máxima prudencia y atención a 112 Castilla y León
17:56
Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse desde 20 metros
El conductor de una máquina quitanieves ha muerto al precipitarse su vehículo por una pendiente de 20 metros en el puerto de El Pico, al sur de la provincia de Ávila. El suceso se ha producido sobre las 16.10 horas, a la altura del kilómetro 56 de la N-502 (Ávila-Córdoba), dentro del término municipal de Villarejo del Valle, cuando la máquina quitanieves que conducía ha sufrido una caída de unos 20 metros por una ladera del puerto El Pico.
Como consecuencia del siniestro, el conductor ha quedado atrapado en el interior del habitáculo, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, que ha informado al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León. Este último ha movilizado al grupo de rescate de la Junta de Castilla y León y a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de las cercanas localidades de Mombeltrán y Cuevas del Valle, así como a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a las Emergencias Sanitarias de Sacyl. Las mismas, han movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico que se han trasladado al lugar del suceso, en el Barranco de las Cinco Villas, donde finalmente los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento del conductor.
17:53
Trece comunidades, Ceuta y Melilla en aviso por lluvias, nieve y viento
Trece comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo ante el paso de la borrasca Marta hacia el nordeste y que dejará gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial foco en el suroeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores. También se esperan precipitaciones en Baleares, oeste de Castilla y León, Galicia, el nordeste de Cataluña y en el Cantábrico, que puntualmente podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormentas e incluso granizo.
Durante el día tenderán a remitir en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente en el último tercio del día.
17:51
Marruecos: 100.000 personas evacuadas por el temporal
El temporal azota también el norte de Marruecos.
Son imágenes de Alcazarquivir, donde más de 100.000 personas han sido evacuadas.
17:49
Jerez activa un amplio dispositivo para vigilar el Guadalete
El Ayuntamiento de Jerez ha activado un amplio dispositivo de seguimiento y prevención para vigilar la evolución del río Guadalete y supervisar las zonas del término municipal con mayor riesgo, con especial atención tanto a la zona rural como a los puntos urbanos situados a menor cota.
Según ha informado el Ayuntamiento, el operativo coordina a efectivos municipales y a los principales cuerpos y servicios de emergencia, con la participación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Emergencias 112 y la empresa Aqualia, además de responsables de la Junta de Andalucía.
El nivel del Guadalete no ha registrado nuevas crecidas ni se han producido afecciones adicionales en más zonas del término municipal, mientras que no constan denuncias ante la Policía Nacional por robos en áreas desalojadas. La carretera A-2003 continúa, no obstante, cerrada al tráfico por el nivel del Arroyo Salado.
17:42
Avance informativo sobre la borrasca Marta
A esta hora comienza lo peor de la borrasca Marta. Llueve de forma intensa en las provincias de Cádiz, Granada y Córdoba.
Avance informativo con Lourdes Maldonado en La 1 y RTVE Play
17:42
Andalucía pedirá ayudas al Estado y a la UE ante el tren de borrascas: "Habrá pérdidas millonarias"
Andalucía está sufriendo particularmente los estragos de la borrasca Marta, que se suma a otras que han pasado previamente por la región. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado ya que pedirá las ayudas del Fondo de Contingencia del Estado y el Fondo de Solidaridad de la UE porque estima que habrá "pérdidas millonarias" en el sistema productivo y en las infraestructuras de la comunidad.
Moreno ha visitado este sábado zonas afectadas por la crecida del Guadalquivir en Córdoba, señalando la gravedad del efecto económico que tendrá en la región el impacto del tren de borrascas. Además de las ayudas referidas, ha dicho que pedirá "reprogramar y flexibilizar" los fondos europeos para que se puedan usar para la atención a los damnificados por estas lluvias, que mantienen desalojadas a unas 11.000 personas en la comunidad, aunque se espera que esta cifra aumente durante la tarde con nuevas acciones en Tocina (Sevilla), en Vejer de la Frontera (Cádiz), Sorihuela del Guadalimar (Jaén) y Zagra y Aguas Blancas (Granada).
17:34
Inundaciones de sótanos y garajes en viviendas de la ronda sur de Talavera
Borrasca Marta
Continúan las inundaciones de sótanos y garajes de unas 15 viviendas de la ronda sur de Talavera de la Reina
David Marcotegui
Iván Bravo
Celia Moreno
17:30
Ciudad Real: la presa de Torre de Abraham alivia agua por primera vez en trece años
La presa de Torre de Abraham, la de mayor capacidad de la provincia de Ciudad Real, ha comenzado a aliviar agua por primera vez en trece años, desde el 2 de abril de 2013, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadiana en un comunicado.
El organismo de cuenca mantiene 17 estaciones de aforo con aviso rojo, mientras que 22 presas se encuentran aliviando agua "de forma preventiva y controlada" a fin de laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad.
17:16
Desalojan unas 60 viviendas de San Martín del Tesorillo (Cádiz)
El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo (Cádiz) ha comenzado ya el desalojo preventivo de todos los vecinos que se encuentren en zonas inundables, alrededor de unas 60 viviendas próximas al río Guadiaro, que se encuentra en estos momentos en alerta naranja a un nivel de 4,11 metros, y al Hozgarganta, en amarillo a 2,78 metros. En la zona de Montenegral Alto "solo deberán evacuar aquellas personas con problemas de movilidad, personas mayores o situaciones especiales".
Para quienes tengan que abandonar sus casas y no puedan desplazarse, el Ayuntamiento les ha recomendado que soliciten ayuda y serán los equipos de seguridad los que se encargarán del traslado. En cuanto a los vecinos que pueden desplazarse por sus propios medios, estos deben dirigirse al Colegio Los Almendros de Secadero (Málaga), donde Cruz Roja ha habilitado un albergue de emergencia con 200 camas y todos los recursos necesarios para su atención.
17:10
Avance informativo en La 1 sobre la situación del temporal en España
La 1 de TVE emitirá un avance informativo a las 17.38 de este sábado para informar de la situación del temporal que está azotando buena parte del país y que está siendo particularmente crudo con Andalucía.
17:04
Vídeo: Portugal sufre el paso de la borrasca Marta con carreteras y vías de tren cortadas
17:01
Vídeo: la borrasca Marta azota buena parte del país, sobre todo Andalucía
16:57
Los partidos aplazados Sevilla-Girona y Cádiz-Almería de este sábado se disputarán este domingo
Los partidos de fútbol que estaban previstos para este sábado y se han aplazado ya tienen fecha. El Sevilla-Girona de LaLiga EA Sports y el Cádiz-Almería de LaLiga Hypermotion se disputarán mañana domingo 8 a las 16:15 horas.
NUEVOS HORARIOS
Los partidos aplazados hoy del Sevilla FC - Girona FC correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS y el Cádiz CF - UD Almería correspondiente a la jornada 25 de LALIGA HYPERMOTION se disputarán mañana domingo 8 de febrero de 2026 a las 16:15 horas.
16:35
Pérez Llorca ofrece a Andalucía todos los servicios de emergencias de la Comunidad Valenciana
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha puesto en contacto con su homologo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para trasladarle la "disposición de todos los medios y servicios de emergencia de los que dispone la Comunitat Valenciana".
Ante la difícil situación meteorológica que está sufriendo Andalucía, me he puesto en contacto con su presidente, Juanma Moreno, para trasladarle nuestra solidaridad y la disposición de todos los medios y servicios de emergencias de los que dispone la Comunitat Valenciana.
16:22
Localizada en su casa la menor buscada en el espigón de San Juan de la Arena (Asturias)
El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil han dado por concluido este sábado el dispositivo de búsqueda iniciado ayer de una menor de edad en la zona del espigón de la localidad costera asturiana de San Juan de la Arena tras ser localizada en su domicilio.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 20:00 horas de ayer. Tras varias horas de búsqueda con un amplio operativo, a las 14:45 horas de este sábado una persona realizó una llamada al SEPA en la que indicaba que su hija, menor de edad, había estado ayer en el lugar.
16:18
La Comunidad de Madrid amplía hasta el domingo el aviso por nieve en la sierra
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta el domingo a las 10.00 el aviso amarillo por nieve en el área de la sierra, que registrará acumulaciones de 5 centímetros en cotas de 800-900 metros, y de hasta 15 centímetros a partir de 1.000-1.200 metros.
Además, se ha activado el aviso amarillo por viento en la zona de la sierra, desde las 03:00 hasta las 12:00 horas del domingo, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Durante este sábado, se mantiene hasta las 17.00 horas el aviso amarillo en la zona metropolitana y Henares también por nieve, con espesores previstos de 2 centímetros, aunque la probabilidad de que nieve es sólo de entre el 10 y el 40%. Esta acumulación se puede producir al norte del eje Alcobendas-Majadahonda y en el Corredor del Henares.
Se recomienda a los conductores que lleven cadenas, el depósito de combustible lleno, mantas y ropa de abrigo, y ante cualquier emergencia contactar con el 112. En la actualidad los puertos con cadenas son Navacerrada, Cotos, Morcuera, La Puebla; y se pide precaución en los de Canencia, Navafría, La Paradilla y Cruz Verde.
16:15
Aplazado también el derbi entre el Cádiz CF y el UD Almería de LaLiga Hypermotion
El derbi regional entre el Cádiz CF y el UD Almería de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, previsto para las 16.15 horas, ha quedado también suspendido a causa del temporal, según fuentes de ambos clubes. Está pendiente por fijar una nueva fecha.
16:05
Aplazado el Sevilla-Girona por lluvia y fuertes vientos
El partido Sevilla-Girona, de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, que estaba fijado para las 18:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha sido aplazado por el aviso naranja decretado por fuertes lluvias y vientos a causa de la borrasca Marta.
16:02
Última hora de la borrasca
https://t.co/9wSRGQNXDJ
16:00
Cádiz: Desalojadas diez viviendas en Vejer por un corrimiento de tierras
Los bomberos han desalojado diez viviendas en Vejer tras un corrimiento de tierras con caída de piedras sobre varios edificios en el acceso a la localidad por la carretera A-2229. El Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz ha informado de que efectivos del parque de Benalup (Cádiz), junto con el jefe de zona y el subinspector de Cádiz, se han desplazado al lugar para inspeccionar el desprendimiento.
El incidente ha afectado a cinco bloques de viviendas y ha provocado la caída de piedras en los bajos de dos locales, donde se han roto tabiques y han penetrado en el interior de los inmuebles. Como medida preventiva, los bomberos han procedido al desalojo de diez viviendas mientras se evaluaban los daños y los riesgos para los residentes.
15:49
El Gobierno asegura que Andalucía tendrá su respaldo para reparar los daños
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que los municipios afectados por el temporal cuentan con el "respaldo total" del Ejecutivo central tanto para afrontar la emergencia climática como para ofrecer una respuesta "inmediata" para reparar daños y relanzar los territorios afectados.
Fernández ha hecho estas consideraciones durante una visita a los municipios granadinos de Purullena, Marchal y Beas en los que ha comprobado los efectos de la crecida del río Alhama y el impacto del corte total de la carretera GR-4105 en Marchal. El representante del Ejecutivo ha puesto en valor el papel de los municipios más pequeños, especialmente el esfuerzo de alcaldes y alcaldesas, y ha reiterado que cuentan con la "plena disposición" del Gobierno de España para hacer frente a esta situación.
15:47
El temporal deja 9.770 incidencias en Andalucía
El fuerte temporal de lluvias y viento que azota a Andalucía desde el pasado 27 de enero deja hasta el momento un total de 9.770 incidencias, con derrumbes parciales de casas en las provincias de Cádiz y Jaén ocurridos en las últimas horas, sin que hayan causado daños personales, según datos facilitados por la Junta de Andalucía.
De ese total de emergencias, 1.992 se han producido en la provincia de Cádiz; le sigue Jaén (1.745), Sevilla (1.666), Granada (1.360), Málaga (995), Córdoba (893), Almería (676) y Huelva (425).
15:32
Preocupa la cuenca del río Duero en Castilla y León
Y hay que añadir otra cuenca que también preocupa, la del Duero en Castilla y León, donde también tienen activado un aviso naranja por nevadas
Mino Moral
15:30
Técnicos de Faeca evalúan los daños en los cultivos de Granada
Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias (FAECA) trabajan ya sobre el terreno para evaluar los daños provocados por las inundaciones de esta semana en Granada, anegaciones que han sido especialmente pronunciadas en Huétor Tájar, para pedir ayudas y activar los seguros.
El objetivo es disponer de una valoración precisa que permita articular medidas de apoyo y recuperación de zonas especialmente damnificadas como Huétor Tájar, en plena campaña del espárrago, pero también en explotaciones de olivar que no habían podido completar la recolección y que se enfrentan a pérdidas significativas.
15:10
La borrasca Marta irrumpe en una Andalucía ahogada tras unas lluvias históricas
La borrasca Marta irrumpe en una Andalucía ahogada tras unas lluvias históricas y en la que la tierra ya no puede absorber más agua
Informa Marina Ribel | Elisa Cardenal
15:09
Los cauces del Miño-Sil están "estables y en descenso"
El jefe de la oficina de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), Carlos Ruiz, ha dicho que la situación actual en los cauces es "estable y en descenso", pero con se espera un repunte con la llegada de la borrasca Marta.
Ruiz ha detallado que actualmente hay 19 puntos de control en situación de aviso hidrológico: 11 amarillos, siete naranjas y uno rojo. Los embalses, se sitúan al 85%, lo que pone 15 puntos más que la media y 24 más que hace dos semanas.
15:05
Más de un millar de evacuados por inundaciones y deslizamientos de tierra en Portugal
Un total de 1.163 personas han sido evacuadas de sus hogares en Portugal por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el mal tiempo, ha informado Protección Civil.
El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, ha indicado que de momento no hay previsión sobre cuando podrán regresar a sus casas los evacuados y ha añadido que teniendo en cuenta el caudal de los ríos en la actualidad es posible que haya más evacuaciones preventivas.
15:03
Continúa la suspensión de cercanías en Andalucía
La mayoría de los trenes de cercanías en Andalucía mantienen la suspensión este sábad, según ha informado Renfe, que ha comunicado que sigue cancelada la circulación de todos los servicios de Sevilla (las cinco líneas), Cádiz (C1 y C1a) y C2 de Málaga. La Línea C1 de Málaga circula con normalidad.
Los trenes AVE, que circulan entre Madrid y Andalucía, finalizarán su recorrido en la localidad de Villanueva de Córdoba, desde donde continúa prestándose el servicio por carretera entre Villanueva de Córdoba y Córdoba. Renfe también ha señalado que no se garantiza la continuidad hasta Sevilla.
14:58
Cádiz: Los vecinos de Grazalema podrán entrar al pueblo para recoger animales o medicinas
El Ayuntamiento de Grazalema, que fue desalojado al completo el pasado jueves, ha puesto en marcha un sistema de entradas "puntuales, muy restringidas y de corta duración" para que los vecinos puedan recoger y atender a sus animales y documentación, medicamentos, dispositivos médico.
La mayoría de los 1.500 vecinos de Grazalema están en Ronda (Málaga) desde el pasado jueves, cuando los geólogos recomendaron tomar esa medida ante el peligro de hundimientos por el colapso del acuífero que hay en su subsuelo. Las previsiones son que permanezcan una semana fuera de sus casas. Mientras, diez expertos en hidrología del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), siguen sobre el terreno la situación del acuífero.
14:54
La presa de Arcos reduce el desembalse y facilita el regreso de vecinos a sus casas
La presa de Arcos ha reducido el volumen de desembalse hasta los 200 metros cúbicos por segundo, tras varios días evacuando caudales de hasta 700 y 400 metros cúbicos, una bajada que ha permitido aliviar la situación en el municipio y facilitar el regreso progresivo de vecinos a sus viviendas.
El alcalde, Miguel Rodríguez, ha informado de que, por el momento, no está previsto el cierre de los puentes y ha destacado la reapertura de la carretera A-372, desde la rotonda de Las Palmeritas hasta la fuente del río. "Estamos desaguando muchísima menos cantidad que hace unas horas, por lo que podemos mantener abiertas las vías y garantizar la movilidad", ha señalado el regidor, quien ha avanzado que el puente de Angorrilla quedará operativo una vez concluyan las labores de limpieza.
Según el Ayuntamiento, numerosos residentes han comenzado ya a regresar a sus hogares, especialmente en las zonas de Real, El Santiscal y Juan Carlos I, que se encuentran al 100% de ocupación. También se ha autorizado el retorno en la barriada de La Pedrosa, salvo en las viviendas situadas en áreas de mayor riesgo de inundación, así como en las calles Grecia y Francia.
Por su parte, el nivel medio del río Guadalete ha descendido ligeramente y se sitúa en 6,66 metros, por debajo de los 6,81 registrados la víspera, cuando superó su máximo histórico, según datos de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía.
14:51
COAG cifra el impacto de las pérdidas en la agricultura andaluza en más de 3.000 millones
COAG Andalucía ha alertado de los daños “muy graves y crecientes” que los sucesivos temporales de lluvia y viento están provocando en la agricultura y la ganadería andaluzas. "El campo andaluz se encuentra atrapado en una cadena devastadora de borrascas, sin margen de recuperación entre un episodio y otro”, ha señalado en un comunicado Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía.
A su juicio, “aunque la Consejería de Agricultura ya habla de pérdidas del 20% de la producción agrícola andaluza, que ya es una catástrofe, advertimos de que estos datos se van a quedar cortos, ya que los temporales no han terminado, siguen produciéndose desembalses y aún quedan daños por aflorar”. Según la COAG, tan sólo un 20% de pérdida en la producción agrícola supondría un impacto económico superior a los 3.000 millones de euros, “lo que da una idea de la ruina que este ciclo de tempestades ha traído a los agricultores y ganaderos andaluces”.
14:43
Se cancelan las conexiones entre la Península y los puertos africanos
Estamos en directo en todos los puntos donde la borrasca Marta afecta en estos momentos
Conectamos con Paloma Pirfa para actualizar la información sobre la cancelación de las conexiones entre la Península y los puertos africanos
14:39
El temporal genera 350 incidencias en las carreteras andaluzas
La Junta ha atendido 350 incidencias graves causadas por el temporal en las carreteras autonómicas. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha ofrecido este dato durante una visita a Benalúa de las Villas (Granada), uno de los municipios en los que se han registrado dificultades para circular por el impacto de la borrasca en las infraestructuras.
La Junta ha atendido en los últimos días más de 350 incidencias graves en su red viaria que han ocasionado el corte parcial o total de carreteras, un impacto "sin precedentes" en estas infraestructuras. Díaz ha adelantado que los daños van a requerir de la colaboración y la implicación de todas las administraciones para reconstruir todos los viales afectados y ha detallado que el Gobierno andaluz estima que reparar los daños costará unos 500 millones.
14:35
En Córdoba preocupa el aumento del cauce del río Guadalquivir
En Córdoba preocupa el aumento del cauce del río Guadalquivir y el fuerte viento.
Jesús Navarro
https://t.co/IJdD2iBuLx
-
14:32
El Sevilla solicita ante LaLiga el aplazamiento del partido con el Girona por el temporal
El Sevilla FC ha trasladado oficialmente a LaLiga y a la Subdelegación del Gobierno su petición de aplazar el partido que debe disputar este sábado ante el Girona, fijado para las 18. 30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, debido a la alerta naranja decretada en la provincia por el temporal que afecta a gran parte de Andalucía.
14:17
Una de las localidades más perjudicadas por las intensas lluvias es Benaoján, en Málaga
Los efectos de las últimas lluvias dejan miles de vecinos afectados.
Una de las localidades más perjudicadas es Benaoján, en Málaga.
Marina Ribel
14:04
Ocho presas del Canal de Isabel II desembalsan agua
Ocho presas del Canal de Isabel II están desembalsando agua para poder garantizar el espacio de reserva para futuras lluvias o el deshielo, por la que la Comunidad está extremando la vigilancia. Así lo ha detallado el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante una visita a Buitrago del Lozoya al ser preguntado por los periodistas por la situación meteorológica en la región.
Hay aviso amarillo por nevadas y también avisos rojos por riesgo de desbordameinto del Jarama, Alberche y Henares. "Tenemos un fin de semana donde se esperan lluvias, donde se esperan también precipitaciones en forma de nieve por encima de los 1.000 metros. Por eso siempre pedimos extremar la precaución", ha pedido García Martín.
Ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene activado en nivel 0 su Plan de Inclemencias Invernales y también el de Inundaciones (Inuncam) con "todo el cuerpo de Agentes Forestales" vigilando los ríos para poder alertar de "cualquier incidencia que se pueda producir". Ha recordado también que hay desplegadas por la región más de 80 máquinas quitanieves y que más de 170 personas están trabajando para que no ocurra nada en las vías.
13:48
Juanma Moreno pedirá ayudas ante el impacto económico "millonario" del tren de borrascas
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de la gravedad del impacto económico que tendrá en la región el tren de borrascas de estos últimos días y ha anunciado que solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la UE.
En una comparecencia en Córdoba, el presidente andaluz ha anunciado que de manera "inmediata" habrá que buscar los recursos porque habrá "pérdidas millonarias" en el sistema productivo andaluz y en las infraestructuras de la comunidad y que, sólo en la red de carreteras autonómicas, ha cifrado en unos 500 millones de euros.
Ha anunciado que el presupuesto de la comunidad de este año "va a quedar supeditado" a paliar esa catástrofe y que pedirá "reprogramar y flexibilizar" los fondos europeos para que se puedan usar para la atención a los damnificados por estas lluvias, que mantienen desalojadas a 11.000 personas en la comunidad.
13:45
Renfe suspende los trenes en Andalucía salvo el C1 de Málaga y el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba
Renfe mantiene cancelados la mayoría de trenes que circulan por Andalucía. Sólo mantiene el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE entre Madrid y Villanueva de Córdoba. Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía finalizan su recorrido en Villanueva de Córdoba a causa de las condiciones meteorológicas adversas en la comunidad andaluza.
Renfe ha indicado que continúa prestándose el servicio por carretera entre Villanueva de Córdoba y Córdoba. También continúan prestándose por carretera los siguientes servicios de Media Distancia: Huelva-Jabugo Zafra; Jaén-Linares para trenes que continúan hasta Madrid, y Granada-Almería.
Continúan prestándose por carretera los siguientes servicios de Media Distancia:
• Huelva-Jabugo-Zafra
• Jaén-Linares para trenes que continúan hasta Madrid
• Granada-Almería
13:40
Declarado el nivel 1 de emergencia en Ávila ante el riesgo de inundaciones
La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 1 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (INUNCYL) en la provincia de Ávila, según ha informado la Delegación Territorial. Se trata de la segunda vez que se activa esta situación en la provincia esta semana, un día después de que el viernes el Ayuntamiento de la capital activara el Centro de Centro de Coordinación Operativa (CECOP), debido a la crecida del río Adaja a su paso por la capital, aunque horas después se desactivara.
13:39
Cádiz: Medio centenar de desalojados en Vejer de la Frontera
En Vejer de la Frontera, Cádiz, más de medio centenar de personas han sido desalojadas ante el temor de la crecida del río Barbate.
Antonio González es el alcalde de Vejer de la Frontera.
13:36
El río Guadiana alcanza 500 metros de anchura a su paso por Alarcos
El río Guadiana presenta una imagen poco frecuente a su paso por el Parque Arqueológico de Alarcos (Ciudad Real), donde vuelve a ocupar por completo su llanura de inundación y alcanza en algunos puntos hasta 500 metros de anchura, tras el desembalse iniciado en el pantano de El Vicario. El tramo que bordea el enclave arqueológico corresponde al tramo del Guadiana medio, es una zona en la que el río discurre con una notable capacidad de expansión lateral antes de quedar regulado por los sistemas de embalses situados aguas abajo. En este sector, la vega de inundación del río presenta una anchura media de entre 400 y 600 metros, aunque con importantes variaciones.
La recuperación de esta estampa fluvial se ha producido como consecuencia del desembalse de El Vicario, que almacena en la actualidad 29,50 hectómetros cúbicos, el 89,8% de su capacidad máxima, tras recibir importantes aportaciones del río Bañuelos. Este afluente llegó a registrar el pasado día 6 un caudal de 70,48 metros cúbicos por segundo, con un nivel de 2,62 metros, aunque este sábado a las 9:00 horas el caudal había descendido hasta los 34,53 metros cúbicos por segundo y el nivel hasta 1,83 metros. Estas aportaciones han permitido que El Vicario esté desembalsando agua con un caudal aproximado de 59 metros cúbicos por segundo.
13:32
Moreno: "No podemos ni debemos bajar la guardia. Seguimos en una situación de emergencia"
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía:
"No podemos ni debemos bajar la guardia. Seguimos en una situación de emergencia"
-
13:29
Grazalema, evacuada y en estudio
El presidente de la Junta de Andalucía avisa de que no se puede descartar ampliar el perímetro de desalojo.
Lo cuenta Marina Ribel
https://t.co/QLLFK4XVB2
-
13:22
Diputación de Jaén pedirá zona catastrófica para los 97 municipios de la provincia
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha anunciado que en el próximo pleno de la Administración provincial se va a solicitar la declaración de zona catastrófica para los 97 municipios de la provincia de Jaén. Reyes ha puesto de relieve que la prioridad es trabajar en la apertura de las carreteras de la red provincial que están cortadas, para que estén operativas lo antes posible, “siempre pensando en la seguridad del tráfico y en que se permita el acceso a los distintos núcleos de población”.
En esta tarea, Reyes ha querido agradecer el trabajo de los técnicos de la Diputación Provincial, pero también de las empresas, de los trabajadores y trabajadoras “que se están dejando la piel para que esto se haga a la mayor brevedad posible”. “A partir de este momento, una vez que las aguas vuelvan a su cauce, vamos a hacer un análisis de lo que han afectado estas lluvias a la red provincial de carreteras de Diputación para así poder elaborar un plan de actuación urgente en todas y cada una de ellas, que requerirán unas actuaciones más complejas y más largas en el tiempo”, ha indicado Reyes.
13:18
Jaén: La crecida del Guadalquivir tiene en alerta a Villanueva de la Reina
La crecida del río Guadalquivir mantiene en vilo a los vecinos de Villanueva de la Reina (Jaén), donde ya se han producido anegaciones en tierras de cultivo, parques públicos y en el cementerio municipal, que no ha podido dar sepultura a dos fallecidos en la jornada de ayer. Según fuentes municipales, aunque el nivel del Guadalquivir ha descendido unos 40 centímetros la última madrugada se teme que se produzca un nuevo recrecimiento debido a la previsión de nuevas lluvias y también a los desembalses que se están produciendo desde pantanos de la cuenca, como es el caso del Jándula o el Encinarejo.
El Ayuntamiento mantiene activado el plan de emergencias municipal en nivel 1 y, de momento, tan solo ha sido necesario desalojar a dos familias que estaban en viviendas en el campo. Además, la carretera que conecta el municipio con la autovía A-44 está cortada.
13:16
Llega un nuevo temporal con la borrasca Marta
Llega un nuevo temporal con la borrasca Marta. Habrá mucho viento en las siguientes horas, además de importantes precipitaciones.
Los detalles, con el equipo de El Tiempo de TVE
Irene Santa
13:14
Más de una decena de estaciones en rojo en el Guadiana
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) mantiene activado el aviso hidrológico rojo en más de una decena de estaciones de aforo situadas en Castilla-La Mancha y Extremadura, mientras que ocho presas de la cuenca desembalsan agua de forma controlada para regular los caudales.
Según ha informado el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado, entre las estaciones con aviso rojo destacan Bañuelos en Fernán Caballero, Becea y Guadiana en Puebla de Don Rodrigo, en la provincia de Ciudad Real. En Extremadura se encuentran en esta misma situación Ruecas en Hernán Cortés, y el Guadiana en Valverde de Mérida, donde los caudales superan los umbrales de riesgo por probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación.
En Castilla-La Mancha, además de las estaciones de aforo en rojo, la presa de Torre de Abraham, la de mayor capacidad de la provincia, ha comenzado a aliviar esta noche por tercera vez desde su recrecimiento en los años 90. En Ciudad Real, el Azud de Malagón y la presa Gasset están aliviando de forma parcial y controlada, para garantizar la regulación de los caudales del Bañuelos y Becea. En Extremadura, embalses como Vicario, Cijara, García de Sola, Orellana, Zújar y Los Canchales se encuentran aliviando mediante apertura parcial de compuertas, turbinado o aliviado natural; mientras que en Andalucía, presas de menor tamaño como Cubilar, Los Molinos y Tentudía realizan maniobras de alivio preventivo y envío de caudales a canales interconectados.
13:11
La borrasca Marta afecta a la circulación de trenes en Portugal
La borrasca Marta afecta a la circulación de trenes en Portugal, incluida la línea que une Oporto con Vigo
El país vecino intenta hacer frente a los efectos del temporal que mantiene en alerta a 13 distritos y a toda la costa
Antía André, enviada especial a Lisboa
13:09
Cádiz: San Martín del Tesorillo pone en preaviso de desalojo a sus vecinos
El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, ha puesto a sus vecinos en preaviso de desalojo ante una posible crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro. Si se produjera esta evacuación, los vecinos de las zonas afectadas se desplazarían al colegio de Secadero, donde Cruz Roja ha habilitado un albergue con 200 camas y todos los recursos necesarios para su atención.
Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil avisarían personalmente en los domicilios si fuera necesario para iniciar con tiempo esta evacuación en las zonas de incidencia. Desde el Ayuntamiento se ha aclarado que es una medida "preventiva" y que no se busca "crear alarma" sino "estar preparados", asegurando que "actualmente la situación es de calma".
13:03
Extremadura pone en preaviso de desalojo a Balboa
La Junta de Extremadura mantiene las evacuaciones vigentes en distintas poblaciones y pone en preaviso a la población de Balboa (Badajoz), desalojos que "con toda probabilidad" podrán repetirse esta tarde o noche en Valuengo y La Bazana, en Jerez de los Caballeros (Badajoz), cuyos vecinos regresaron a sus domicilios la víspera. De unos 400 habitantes, la pedanía pacense de Balboa ya estaba pendiente este viernes ante la crecida del río Limonetes.
12:58
Ampliado el aviso por nieve hasta el domingo en la sierra de Madrid
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta el domingo el aviso amarillo por nieve en el área de la sierra de Madrid, que registrará acumulaciones de cinco centímetros en cotas de 800-900 metros, y de hasta 15 centímetros a partir de 1.000-1.200 metros. El aviso amarillo en la sierra ha comenzado a las 11.00 de hoy y se prolongará hasta las 10:00 horas del domingo, según ha informado Emergencias 112.
Además, se ha activado el aviso amarillo por viento en la zona de la sierra, desde las 03:00 hasta las 12:00 horas del domingo, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.
Alerta por nevadas en diferentes puntos de España.
En el Canal 24 Horas hablan con Juan Mora, Jefe de Servicio de Protección Civil de la Comunidad de Madrid.
12:52
La Junta mantiene la situación operativa 1 de los planes Inuncaex y Platercaex para toda Extremadura
La Junta de Extremadura ha anunciado que se mantiene la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la comunidad autónoma (Platercaex) en toda la región, esto es, el plan director para la gestión de todas las emergencias autonómicas.
También que mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) para toda Extremadura, con base en los desembalses y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas.
12:48
Sánchez preside la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos por las borrascas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado a la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en Madrid, donde ha presidido la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos que sigue la evolución de las borrascas Leonardo y Marta.
Muy pendiente de la evolución de las borrascas en nuestro país.
Gracias a quienes trabajáis en Protección Civil por estar siempre vigilantes, preparados y al servicio de la ciudadanía. Sois ejemplo de responsabilidad y profesionalidad.
Sigamos sus indicaciones. Precaución.
12:45
Situación "complicada" con los arroyos en Talavera de la Reina
El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha dicho que la ciudad tiene una situación "complicada con los arroyos", que están "prácticamente desbordados", lo que ha provocado que quince viviendas estén inundadas. Ha explicado que ha trasladado esta situación al presidente regional, Emiliano García-Page, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) que se ha celebrado en las instalaciones del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha en Toledo.
Gregorio ha precisado que la situación más difícil es la del embalse de La Portiña porque sigue descargando agua por no tener capacidad para mantenerla, por lo que ha indicado que ha enviado un escrito a García-Page para solicitar ayuda de los bomberos del plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) para el achique de agua, así como le ha pedido colaboración para conseguir fondos europeos con los que modernizar la presa. Respecto al caudal del Tajo, Gregorio ha afirmado que es similar al de ayer, alrededor de 365 metros cúbicos por segundo, y que se mantiene la alerta roja.
12:39
Desalojados de La Isleta de Coria acuden a sus viviendas a recoger efectos personales
Agentes de la Guardia Civil están controlando los accesos de los vecinos de la urbanización La Isleta de la localidad cacereña de Coria, que permanecen desalojados de sus casas desde este pasado jueves por la crecida del río Alagón, para que puedan recoger efectos personales.
Se está permitiéndo el acceso de una sola persona por vivienda, entre las 10:00 y las 13:30 horas, para recoger efectos personales, según señala la Guardia Civil.
12:37
Burgos: riesgo de crecidas en el Arlanza y el Duero
El delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, ha declarado la situación 1 de la fase de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla y León (Inuncyil) en zonas localizadas de la provincia. La medida se ha tomado también ante la previsión de que se mantengan estas circunstancias en jornada sucesivas, puesto que se han registrado episodios de desbordamiento sin afecciones con algunas incidencias puntuales.
Los ríos afectados son el Arlanza, que presenta nivel amarillo en el punto de control de aforo de Lerma y nivel rojo en Peral de Arlanza, y el Duero, con nivel amarillo en el punto de control de aforo de Vadocondes. La Administración autonómica prevé un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con previsión de nivel amarillo por nevadas en los próximos días.
12:31
Activan 639 quitanieves ante el aviso de nevadas en Castilla y León y Madrid
El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible tiene preparadas 639 máquinas quitanieves y más de 110.000 toneladas de sal ante el aviso por nevadas en las comunidades de Madrid y Castilla y León. Se pide precaución al circular por carretera y mantenerse informados con los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La Aemet ha activado aviso amarillo por nevadas en Madrid y prevé que el episodio empiece a partir de las 11:00 en el área Metropolitana y Henares, con acumulación de dos centímetros en 24 horas, que puede afectar además al norte del eje Alcobendas y Majadahonda. En la sierra madrileña, se prevé que la cota pueda bajar a 800-900 metros, con acumulaciones de nieve de cinco centímetros, y de 15 a partir de los 1.100 y 1.200 metros o más en zonas más altas.
En Castilla y León, la Aemet ha activado avisos naranja por nevadas en Ávila, León y Zamora y amarillo en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria.
12:28
Aviso amarillo por viento y mala mar en Murcia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo en la Región de Murcia por rachas de viento de hasta 80 kilómetros a la hora y fenómenos costeros con olas de dos a tres metros, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, en un episodio que afectará tanto al interior como al litoral.
El episodio de vientos, de componente oeste, se extenderá entre las 06:00 y las 18:00 horas y podrá alcanzar rachas máximas de 80 km/h. Las zonas más afectadas en el interior serán el Altiplano, el Noroeste, la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, así como los municipios de Lorca y Águilas.
Además, el litoral murciano permanecerá bajo aviso por fenómenos costeros entre las 00:00 y las 15:00 horas. En el mar se espera viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h, equivalente a fuerza 7, lo que generará olas de entre dos y tres metros, por lo que se recomienda extremar la precaución.
11:56
Trece distritos y toda la costa de Portugal bajo aviso naranja por la borrasca Marta
Trece distritos de Portugal, menos los de Coimbra, Aveiro, Oporto, Braga y Viana do Castelo, y toda la costa están este sábado bajo aviso naranja, el segundo más grave por detrás del rojo, por el mal tiempo ante el paso de la borrasca Marta.
El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) señala que este sábado se verán especialmente afectadas por las lluvias intensas y el viento fuerte las regiones del centro y el sur.
En esas regiones, así como en Lisboa, se esperan precipitaciones que podrían convertirse en granizo y tormentas a partir de la tarde de este sábado, y la caída de nieve por encima de los 800/900 metros de altitud, una cota que podría subir a los 1.200/1.400 a lo largo del día.
El viento adquirirá fuerza durante la mañana, con ráfagas de hasta 120 kilómetros cuadrados en la costa y las áreas más elevadas. En el litoral puede haber olas de entre 5 y 7 metros, que irán reduciéndose a entre 4 y 5 metros al norte del cabo Mondego, a 209 kilómetros al norte de Lisboa, por la tarde.
11:51
Los cultivos son incapaces de absorber tanta agua
En el olivar español se ha paralizado la recolección y mucha aceituna ha caído por los fuertes vientos.
En el olivar español se ha paralizado la recolección y mucha aceituna ha caído por los fuertes vientos.
Los cultivos son incapaces de absorber tanta agua.
11:45
La alcaldesa de Jerez pide "no relajarse" ante nueva borrasca que pone en alerta al núcleo urbano
La alcaldesa de Jerez de la Frontera, Cádiz, María José García-Pelayo, ha asegurado este sábado que es "importante no relajarse" ni "levantar la guardia en ningún momento" ante la incidencia que la borrasca Marta puede tener en la localidad, donde, tras las inundaciones en la zona rural, ahora se pone en alerta al núcleo urbano ante el hecho de los colectores tiene ya "exceso de agua".
En una entrevista en el Canal 24 horas, la alcaldesa ha indicado que ya está activo el operativo de alerta por el posible "colapso que se puede producir en los colectores de agua", poniendo ya desde el viernes por la tarde en aviso a toda la población que vive en cotas más bajas, como la zona sur, que es la que "puede sufrir especialmente el problema de que el agua salga del suelo".
11:33
Evacuadas 25 personas en Vejer de la Frontera, Cádiz, por el colapso de un bloque de viviendas a consecuencia del temporal
Expertos y técnicos analizan en estos momentos el estado de la zona y la estructura del edificio. Informa Merche Basadre.
Evacuadas 25 personas en Vejer de la Frontera, Cádiz, por el colapso de un bloque de viviendas a consecuencia del temporal
Expertos y técnicos analizan en estos momentos el estado de la zona y la estructura del edificio
Merche Basadre
11:29
Renfe mantiene por tercer día la suspensión de trenes con origen o destino Vigo y la venta sigue bloqueada
Renfe ha confirmado que mantendrá para este sábado, y por tercer día consecutivo, la suspensión de trenes con origen y destino Vigo, lo que afectará al servicio a Santiago de Compostela y a Ourense, como en días anteriores. Mientras, la venta para estas líneas continúa bloqueada desde este viernes.
Según ha informado la operadora, la anulación también responde a las condiciones climatológicas y al "riesgo extremo" de inundaciones. Esta suspensión se produce después de que Renfe bloquease en la pasada tarde la compra de billetes hasta el lunes inclusive, día en el que está previsto el comienzo de la huelga del sector ferroviario.
En la información compartida este sábado, Renfe ha remarcado que sí se está realizando el servicio de alta velocidad entre A Coruña-Santiago de Compostela-Ourense. Con todo, los viajeros que vayan de Vigo o Pontevedra a Ourense deberán de contratar medios ajenos a Renfe.
Asimismo, la operadora facilitará a los usuarios cambios y anulaciones de billetes sin coste, como viene haciendo (Europa Press).
11:25
Estos episodios de fuertes lluvias están causando estragos en el campo, especialmente en las provincias de Cádiz y de Málaga
El Canal 24 horas ha analizado la situación con Miguel Pérez, secretario provincial de COAG Cádiz
Estos episodios de fuertes lluvias están causando estragos en el campo, especialmente en las provincias de Cádiz y de Málaga
Analizamos la situación con Miguel Pérez, secretario provincial de COAG Cádiz
11:19
Activan 639 máquinas quitanieves ante el aviso de nevadas en Castilla y León y Madrid
El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible tiene preparadas 639 máquinas quitanieves y más de 110.000 toneladas de sal ante el aviso por nevadas este sábado en las comunidades de Madrid y Castilla y León debido al paso de la borrasca Marta, tras el debilitamiento de la borrasca Leonardo.
En su cuenta en la red social X, se pide precaución al circular por carretera y mantenerse informados con los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La Aemet ha activado aviso amarillo por nevadas en Madrid, se prevé que el episodio empiece a partir de las once de la mañana en el área Metropolitana y Henares, con acumulación de dos centímetros en 24 horas, que puede afectar además al norte del eje Alcobendas y Majadahonda.
En la sierra madrileña, se prevé que la cota pueda bajar a 800-900 metros, con acumulaciones de nieve de cinco centímetros, y de 15 a partir de los 1.100 y 1.200 metros o más en zonas más altas. En Castilla y León, la Aemet ha activado avisos naranja por nevadas en Ávila, León y Zamora y amarillo en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria.
11:15
Noticia ampliada: Suspendido el Rayo-Oviedo por las malas condiciones del terreno de juego
El partido entre el Rayo Vallecano y el Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, ha sido suspendido debido a que "en el momento actual, el terreno de juego (del estadio de Vallecas) no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", informa LaLiga en un comunicado.
11:10
La Diputación de Granada aprueba un primer paquete de ayudas para los municipios afectados por la borrasca
Una Junta de Gobierno de la Diputación de Granada, reunida de forma extraordinaria este sábado, ha aprobado un primer paquete de ayudas, por valor de 408.000 euros, para acometer con rapidez labores de limpieza en un total de 56 municipios afectados por el temporal que ha azotado estos días la provincia.
El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha señalado que "la finalidad de estas ayudas básicas iniciales, apoyadas en informes técnicos, es dar una respuesta inmediata a esas localidades en las que la crecida de ríos y arroyos o la cantidad de lluvia ha provocado la acumulación de barro en viales y edificios e instalaciones públicas, de manera que este mismo fin de semana ya puedan acometer labores de limpieza e ir devolviendo la normalidad, lo antes posible, a sus calles y vecinos".
Además, el presidente ha anunciado que "estas medidas no serán las únicas, sino que la Diputación de Granada va a ir definiendo en los próximos días otros paquetes de ayudas con otras finalidades, una vez cuantificados los daños en espacios como pueden ser las propias carreteras cuya competencia es de esta institución".
Estas acciones se suman a la aprobación, ayer en pleno extraordinario, de la petición al Gobierno de España para que la provincia de Granada sea declarada zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil y a recibir el apoyo de la Junta de Andalucía, dentro de sus competencias.
11:04
Buscan a una mujer desaparecida en la zona del espigón de San Juan de la Arena, Asturias
Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) buscan desde ayer, viernes, a una mujer en la zona del espigón de la localidad costera asturiana de San Juan de la Arena, en el municipio de Soto del Barco.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 20:00 horas de ayer por parte de una persona que había observado a la mujer caminar sola hacia la zona del espigón y que, tras perderla de vista, la escuchó gritar en tres ocasiones.
Durante la noche han permanecido en la zona efectivos de Bomberos del SEPA, además de la Unidad de Drones, la unidad Canina de Rescate, el Grupo de Rescate, miembros de la Guardia Civil y el Helimer de Salvamento Marítimo.
Las labores de búsqueda con medios acuáticos y aéreos se han retomado este sábado y en la zona del espigón se ha instalado un puesto de mando avanzado.
10:55
El Instituto Geográfico Nacional ha detectado tres pequeños terremotos en la Serranía de Ronda. 11.000 personas continúan evacuadas en toda Andalucía, Grazalema, Cádiz, al completo.
El Instituto Geográfico Nacional ha detectado tres pequeños terremotos en la Serranía de Ronda
11.000 personas continúan evacuadas en toda Andalucía, Grazalema, Cádiz, al completo
Salvador Castillo
10:51
Alerta por riesgo de inundación en las cuencas del Bullaque y el Guadiana, en Ciudad Real
Vecinos de los municipios de las cuencas del río Bullaque y del Guadiana, en la provincia de Ciudad Real, han recibido este sábado en sus teléfonos móviles un ES-Alert emitido por Protección Civil, debido al riesgo de inundación en las proximidades de los cauces de los ríos.
La alerta se ha difundido a través de la Red de Alerta Nacional y del sistema de emergencias de Castilla-La Mancha (112), con recomendaciones de no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y evitar actividades en los cauces y sus inmediaciones, en especial en los tramos situados aguas abajo de la confluencia de los ríos, ante el previsible incremento de caudales en las próximas horas.
10:47
La acumulación de agua por las lluvias de los últimos días mantiene en alerta a gran parte de Andalucía
En Jerez de la Frontera, están pendientes del nivel del río Guadalete, que podría llegar al casco urbano.
La acumulación
¿¿ En Jerez de la Frontera, están pendientes del nivel del río Guadalete que podría llegar al casco urbano
¿¿ Merche Basadre | @RTVEAndalucia pic.twitter.com/3dYMJBWs1G“
10:42
El Puerto de Algeciras cancela sus salidas a Tánger Med y restringe el acceso de camiones a ese destino
El Puerto de Algeciras, Cádiz, ha anunciado que cancela todas las salidas hacia Tánger Med previstas para este sábado 7 de febrero debido al cierre de este puerto marroquí, restringiendo por ello el acceso a los camiones que se dirigen a ese destino.
Según ha detallado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) en sus redes sociales, sí se permite la entrada a las instalaciones portuarias de las unidades con destino Ceuta y la APM Terminals.
De hecho, la ruta entre Algeciras y Ceuta se encuentra operativa este sábado. Por otro lado, el Puerto de Tarifa ha cancelado todas las salidas previstas para este sábado en la conexión marítima con Tánger.
Con esta, ya son seis las jornadas consecutivas en las que esta línea presenta suspensiones, en concreto, desde el pasado lunes 2 de febrero, debido a la sucesión de borrascas que afectan a la región (Europa Press).
10:37
Zahara de la Sierra (Cádiz) habilita un camión cisterna para abastecer de agua a la población
El Ayuntamiento de Zahara de la Sierra (Cádiz) va a habilitar este sábado un camión cisterna de 25.000 litros para abastecer de agua a la población, después de que el viernes se produjera una avería en el terreno de Arroyomolinos, a donde efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplazado para localizar y buscar una solución a la importante avería sufrida.
De esta manera lo ha transmitido el alcalde del municipio zahareño, Santiago Galván, en sus redes sociales, donde ha detallado que este camión cisterna permanecerá en el pueblo mientras duren los trabajos de reparación. Así, ha agradecido la comprensión en estos momentos, mostrando además su "confianza y apoyo" a la UME y a los trabajadores de Aguas Sierra de Cádiz que siguen trabajando en esta jornada para solucionar el problema detectado.
"No es fácil y no pueden garantizar que se vaya a solucionar pronto, pero el empeño, las ganas y el trabajo lo van a poner desde ya, a pesar de la dificultad y la climatología", ha expresado el alcalde.
10:32
Coria (Cáceres) sufre la mayor crecida del río Alagón desde 1979
La alcaldesa de Coria, Cáceres, ha explicado en el Canal 24 horas que el río Alagón no sufría una crecida como la actual desde 1979. Almudena Domingo ha indicado que hay 50 familias evacuadas por el momento.
“Almudena Domingo, alcaldesa de Coria, confirma en el #Canal24Horas que el Río Alagón sigue desbordado a su paso por esta localidad extremeña— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 7, 2026
https://t.co/wIMPtOs0Wj pic.twitter.com/wb7xMPDfmk“
10:24
43 avisos hidrológicos en la cuenca del Duero: ocho tramos en alarma y 14 en alerta
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tiene activos 43 avisos hidrológicos por riesgo de desbordamientos, con ocho tramos en nivel rojo -alarma- y 14 en naranja -alerta-, que afectan prácticamente a todas las provincias de Castilla y León, tras las intensas lluvias, nevadas y deshielos de las últimas jornadas, a la espera de los efectos de la nueva borrasca, Marta, que llega este sábado.
De acuerdo con el parte de avenidas de las 8:45, está en alarma el río Arlanza en Peral de Arlanza (Burgos), con 3,67 metros y 200 metros cúbicos por segundo (m3/sg), y en Quintana del Puente (Palencia), con 4,12 metros y 279 m3/sg.
También el Cega en Megeces (Valladolid), con 4,71 metros y 724 m3/sg; el Duero en Navapalos (Soria), con 5,33 metros y 233 m3/sg; el Guareña en Toro-Guareña (Zamora), con 2,85 metros y 39 m3/sg; el Huebra en Puente Resbala (Salamanca), con 5,99 metros.
Y en Zamora también el Órbigo en Manganeses de la Polvorosa, con 3,61 metros y 421 m3/sg; y en Santa Cristina de la Polvorosa, con 3,56 metros y 438,5 m3/sg.
10:19
Un total de 168 carreteras están cortadas por las lluvias, la mayoría en Andalucía
Un total de 168 carreteras están cortadas en España por las lluvias, 137 de ellas en Andalucía y tres en concreto de la red principal, mientras que otras catorce carreteras de la red secundaria siguen cortadas por nieve, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las intensas lluvias de las borrascas que azotan desde hace días la península siguen condicionando la circulación en las carreteras españolas, con un total de 168 vías cortadas por las inundaciones. De ellas, 137 están ubicadas en Andalucía y tres en concreto pertenecen a la red principal: la A48 en Vejer de la Frontera (Cádiz) sentido Tarifa, la A44 en Campillo de Arenas (Jaén) sentido Granada y la A32 en Villacarrillo (Jaén) sentido Albacete.
Por otro lado, 30 carreteras españolas están afectadas por la nieve, de las cuales 14 permanecen cortadas desde hace días en zonas de las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Navarra, y las provincias de Granada, Huesca y Cáceres.
La DGT pide a los conductores consultar la información meteorológica y el estado de las vías antes de viajar, así como evitar desplazamientos innecesarios.
10:08
La situación en Ubrique, Cádiz, es de calma tensa.
El caudal del río a su paso por Ubrique ha bajado algo, pero se sigue trabajando para reforzar el cauce. Lo peor de la lluvia se espera a partir de las 17:00 y 80 familias siguen desalojadas.
En Jerez podría colapsar el alcantarillado si hay fuertes lluvias. En Córdoba capital hay 80 desalojados y lo peor está por venir porque se espera que el caudal del Guadalquivir vuelva a crecer en las próximas horas.
En total hay más de 11.000 desalojados en seis provincias. Solo en Cádiz, 8.000 desalojados en nueve municipios. En Sevilla, Lora del Río, Cantillana y El Palmar de Troya son las zonas más afectadas por la crecida del río. En Jaén el Guadalquivir se ha desbordado en Villanueva de la Reina y sube su caudal en Andújar y Marmolejo.
10:00
El Guadalquivir comienza a bajar su umbral en Córdoba a la espera de la nueva borrasca
El Guadalquivir ha comenzado la madrugada de este sábado a bajar su umbral, que a las 9:30 horas estaba en 5,35 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.
Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río a su paso por la capital cordobesa llegó a las 21:00 horas del viernes al umbral máximo en este episodio de borrascas, que fue los 5,90 metros. El nivel rojo, que implica una situación hidrológica "muy peligrosa", según la CHG, se alcanzó el miércoles a las 19:40 horas y desde entonces no ha parado de subir a su paso por la capital hasta alrededor de la medianoche que es cuando ha empezado a bajar.
También se mantiene en nivel rojo el Guadalquivir en Almodóvar del Río donde ha llegado a los 10,28 metros o la azud de Alcolea donde va a 109,44 metros sobre el nivel medio del mar. También se encuentra en nivel rojo el Guadalquivir a su paso por las localidades cordobesas de El Carpio, donde discurre a 1.433,51 metros cúbicos por segundo, en Villafranca a 1.417,85 y en Fuente Palmera a 2.697,28.
En Córdoba capital permanecen desalojadas las mismas zonas inundables que se evacuaron en la tarde noche del pasado jueves, además de alrededor de un centenar de personas más que tuvieron que abandonar sus hogares en las zonas del Montón de la Tierra y Villarrubia. El Puente Romano continúa cortado desde las 15:00 horas del viernes al tránsito peatonal y el alto nivel del río ha provocado que cientos de cordobeses se acercaran en la tarde noche del viernes, aprovechando una tregua en la lluvia, para ver un aspecto del Guadalquivir poco usual en la capital.
9:39
La estación de esquí de Sierra Nevada, Granada, retrasa este sábado su apertura por "viento muy fuerte"
La estación de esquí de Sierra Nevada, Granada, ha retrasado su apertura este sábado a las 12:00 horas en función de las condiciones meteorológicas a causa de "viento muy fuerte".
Así lo ha informado el perfil oficial de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada en su cuenta oficial de X, donde han indicado también problemas de visibilidad que han impedido la apertura de la estación. Asimismo, la entidad ha señalado que la estación se abriría, en todo caso, en la jornada del sábado, solo para esquiadores, siempre que las condiciones meteorológicas así lo permitan (Europa Press).
9:33
Once comunidades en alerta por lluvia, nieve, viento y oleaje por la borrasca Marta
Once comunidades autónomas, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, están hoy en alerta por lluvias, viento, nevadas y temporal marítimo, con especial incidencia en Andalucía que se encuentra en nivel naranja (peligro importante) ante acumulaciones por precipitaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), Ronda (Málaga), Aracena (Huelva) y la sierra norte de Sevilla.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias se mantendrán con menor intensidad, pero constantes en nivel naranja en todas las provincias andaluzas, donde el riesgo de precipitaciones y derrumbes ha originado ya el desalojo de unas 11.000 personas.
Por vientos, la comunidad andaluza está también en nivel naranja y se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho de Cádiz. Asimismo, el viento estará muy presente y seguirá soplando fuerte en el litoral gaditano, la costa onubense, el poniente y levante de Almería, Grazalema, Aracena, la campiña cordobesa y las sierras norte y sur de Sevilla.
Sin abandonar Andalucía, el paso de la borrasca Marta por la península incluye temporal marítimo con peligro importante en Almería, litoral de Huelva, las costas de Cádiz y el Estrecho. Según la web de la Aemet, en las costas de Málaga y Granada se extiende un aviso amarillo (peligro bajo) por inclemencias costeras a partir de las 11 de la mañana.
9:20
Continúa el aviso rojo por desbordamiento de los ríos Jarama, Alberche y Henares en Madrid
La Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) tiene activo este sábado el aviso rojo en siete estaciones de medición de la Comunidad de Madrid por riesgo de desbordamiento de los ríos Jarama, Alberche y Henares, tras las intensas lluvias.
El riesgo de desbordamiento afecta a los municipios de Ciempozuelos, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, Algete, Madrid, Patones, Aldea del Fresno y Alcalá de Henares, por la crecida de los ríos a su paso por estas localidades.
Delegación del Gobierno alerta de la precaución máxima ante la subida del caudal de los ríos Jarama, Alberche y Henares, y piden que se evite acercarse a sus cauces, respetando las indicaciones de los servicios de emergencia.
En concreto, se mantiene activo el aviso en las estaciones de medición del río Jarama en Puente de Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando de Henares y Algete (San Sebastián de los Reyes), y este sábado se ha sumado Valdepedas (Patones).
También se ha activado la alerta roja en la estación de medición a del río Alberche ubicada en Aldea del Fresno, y la del río Henares en Espinillo (Alcalá de Henares). Además, el Canal de Isabel II continúa los desembalses en ocho de las trece presas de la región por seguridad hidrológica, tras las lluvias caídas en las últimas semanas. Se trata de los embalses de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, Pedrezuela, El Vado y Manzanares El Real.
Los 13 embalses de Canal de Isabel II que abastecen la región se encuentran al 82% de su capacidad con un total de 778,489 hectómetros cúbicos. Además, siguen activados el Plan de Inclemencias Invernales en su nivel 0 y el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en fase de Preemergencia (Efe).
8:53
"Calma vigilante" en Andalucía
Antonio Diosdado, cabo primero de la UME, ha explicado al Canal 24 horas que durante la noche han estado haciendo "una monitorización del caudal de los ríos para ver cómo avanzaban", y que ahora mantienen una "calma vigilante".
“#Canal24Horas | Antonio Diosdado, cabo primero de la UME: "Durante la noche hemos estado haciendo esa vigilancia, esa monitorización del caudal de los ríos para ver como avanzaban" https://t.co/wIMPtOs0Wj pic.twitter.com/S5FrhWN8Sv“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 7, 2026
8:44
Ávila, León y Zamora en aviso naranja y cinco provincias más amarillo por nieve y lluvia en Castilla y León
Las provincias de Ávila, León y Zamora estarán en aviso naranja y otras cinco provincias de Castilla y León en amarillo por nieve y lluvias a lo largo de este sábado, según la información de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet).
En concreto, en el Sistema Central en Ávila el aviso naranja (peligro importante) estará en vigor entre las 11:00 del sábado y las 10:00 horas del domingo por acumulación de nieve en 24 horas que pueden llegar a 20 centímetros en cotas a partir de 1.200 o 1.300 metros y por debajo de menores espesores.
Por el mismo motivo también estará en esta situación la Cordillera Cantábrica en León, aunque entrará en vigor a partir de las 14:00 horas (también se prolonga hasta las 10:00 horas del domingo), al igual que ocurre en la zona de Sanabria en Zamora. Las nevadas también mantendrán en aviso amarillo (peligro bajo) a otras seis provincias de la Comunidad a partir de las 11:00 horas, cuando se irán activando por acumulaciones de entre dos y diez centímetros en 24 horas.
8:39
Varias comarcas de Extremadura estarán este sábado en alerta naranja por lluvia y viento
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta naranja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres desde las 6:00 horas de este sábado hasta las 0:00 horas del domingo, día 8.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la precipitación acumulada en 12 horas podría alcanzar los 80 litros por metro cuadrado, esperándose los mayores acumulados en la parte más oriental. En el sur de la provincia de Badajoz, Vegas del Guadiana, y Barros y Serena, se activará la alerta naranja por vientos, del oeste y suroeste y con rachas máximas de 90 kilómetros por hora, entre las 8:00 y las 18:00 horas de este sábado.
Además, la alerta será amarilla por lluvias en Cáceres y Badajoz desde las 6:00 hasta las 18:00 horas, con una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, lluvias que ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormenta y granizo (Europa Press).
8:30
El temporal deja 9.500 incidencias en Andalucía y afecta al suministro de agua en Cádiz, Granada y Málaga
La comunidad andaluza ha registrado más de 5.300 incidencias (5.310) como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo, mientras que el acumulado desde el pasado 27 de enero asciende a un total de 9.509 incidencias.
Además, las provincias de Málaga, Granada y Cádiz presentan problemas en la red de abastecimiento de agua potable, y el número de carreteras cortadas en la comunidad se sitúa en 85.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada en la tarde de este viernes, ha detallado que la mayoría de las incidencias se han concentrado en la provincia de Cádiz, con 1.921 casos. Le siguen Jaén (1.705), Sevilla (1.651), Granada (1.322), Málaga (965), Córdoba (870), Almería (663) y Huelva (412).
Asimismo, Sanz ha lamentado el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer que se lanzó al río Turvilla para intentar salvar a su perro en la localidad malagueña de Sayalonga y que ha sido recuperado en la tarde de este viernes por los servicios operativos de un amplio dispositivo de búsqueda que se había desplegado en la zona para intentar localizarla.
En la Casa de la Cultura de San Martín del Tesorillo se ha atendido este viernes a una mujer enferma crónica y con patologías previas que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y ha fallecido en el lugar (Europa Press).
-
7:25
Casi un centenar de carreteras cerradas por el temporal: 85 por inundación y 14 por nieve
La borrasca que atraviesa la península ha mantenido esta madrugada 99 carreteras cerradas al tráfico, 85 de ellas por las intensas lluvias e inundaciones y 14 debido a la nieve y el hielo, según ha informado a las 05:50 horas de este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las intensas precipitaciones han condicionado la circulación en vías nacionales como la N-430, en Valdivia (Badajoz), que se encuentra en nivel rojo (circulación muy peligrosa) por las lluvias entre los kilómetros 118.1 y 117.7.
En la autovía A-92, a la altura de Huétor de Santillán - El Molinillo (Granada), se permite el tránsito con precaución (nivel verde) entre los kilómetros 255 y 270, aunque con la prohibición de adelantar para vehículos pesados por la nevada, al igual que en la autovía A-52 a su paso por Ourense entre los kilómetros 113 y 120.
-
2:17
Día de transición, hoy sábado entrará una nueva borrasca
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada esta tarde, ha señalado que este viernes ha sido un día de "transición, aunque las lluvias han continuado en algunos puntos, su intensidad ha sido ligeramente menor". No obstante, ha advertido de que este sábado entrará una nueva borrasca, por lo que el riesgo seguirá siendo "muy elevado" en gran parte de Andalucía.
En la provincia de Cádiz, este viernes se ha permitido la vuelta condicionada de los 370 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz), que han sido informados de la llegada de una nueva borrasca este sábado que podría provocar nuevas evacuaciones para las que deben estar preparados.
También han regresado a sus casas los desalojados de Los Barrios de las zonas de Gringo Rango, Club Hípico Molino de Fuego y Benharás. En la provincia de Málaga se han sumado 180 vecinos más desalojados esta tarde en el municipio de Benaoján por el aumento del caudal en la presa de Montejaque; de ellos, 24 se encuentran en hoteles.
El resto se han realojado en casas de familiares. En Córdoba se ha constatado que el agua ha alcanzado las zonas que fueron desalojadas de manera preventiva el pasado jueves, pues afectación del agua a alcanzado la zona donde se han producido las evacuaciones. En este sentido, hay efectivos desplazados en todos los puntos donde se han producido los desalojos para comprobar el estado de las anegaciones a lo largo de la jornada.
En Puente Genil se ha llevado a cabo un nuevo desalojo de unas 20 personas de la calle Calzada por el desprendimiento de un talud, mientras que los desalojados de ayer en la zona de Río de Oro de la población han podido regresar a sus viviendas. En la capital cordobesa, se han desalojado a 80 personas del Veredón de los Frailes y a otras 27 viviendas en el Paraje Montón de Tierra.
En la provincia de Jaén, un total de 17 personas han sido desalojadas de la barriada Puente de los Chozos de Estación Linares-Baeza, y han sido realojadas en viviendas de familiares.
Las Confederaciones Hidrográficas han informado de que, aunque la situación en estos momentos es más estable y, en algunos casos, con tendencia decreciente, la preocupación es que, si se confirman las previsiones de precipitación para este sábado, motivarán una nueva subida de los caudales en arroyos y ríos, por lo que habría que extremar al máximo la precaución de cara a sábado, domingo y lunes.
1:55
Andalucía supera los 11.000 evacuados con desalojos en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.
00:00
La Comunidad de Madrid moviliza 171 personas y 62 quitanieves por los fenómenos meteorológicos adversos
La Comunidad de Madrid ha informado este viernes que la dirección general de Carreteras ha activado su protocolo compuesto por 171 personas, 62 máquinas quitanieves y 16 máquinas auxiliares ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos para las próximas horas.
La AEMET ha activado el aviso amarillo por nevadas en las zonas de la Sierra, Metropolitana y Henares de la Comunidad de Madrid para mañana sábado 7 de febrero, a partir de las 11.00 horas.
00:00
Evacuadas doce viviendas en Vejer de la Frontera (Cádiz) por un derrumbe a causa del temporal
El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) ha decretado el desalojo de doce viviendas situadas en la avenida de Los Remedios tras producirse un derrumbe como consecuencia del temporal. Según ha detallado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el desalojo se está llevando a cabo con "total normalidad y en un clima de plena colaboración con los vecinos afectados".
Además, ha indicado que varias de las familias han optado por alternativas habitacionales en hoteles y hostales del municipio, que de manera solidaria se han puesto a disposición del Ayuntamiento. Asimismo, ha informado de que técnicos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Consorcio de Bomberos se desplazarán hasta el municipio para valorar la situación y evaluar el terreno.
Desde el lugar de los hechos, el alcalde del municipio, Antonio González, acompañado por los concejales de Seguridad, Mantenimiento Urbano y Servicios Sociales, así como por miembros del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) y el presidente del Consorcio de Bomberos, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. En este contexto, ha asegurado que "no hay que lamentar daños personales, que es lo más importante", al tiempo que ha insistido en la responsabilidad y colaboración de los vecinos de Vejer durante estos días.
00:00
Buenas noches. Arrancamos para contarles en directo el paso de la borrasca Leonardo por Andalucía, Extremadura, Castilla y León y otros puntos del país. Aquí puedes leer las noticias de la víspera sobre el temporal.