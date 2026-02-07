Marta irrumpe con fuerza: otra borrasca pone en alerta al país

Persiste el riesgo meteorológico e hidrológico durante el fin de semana, ya que las fuertes precipitaciones volverán a caer en las zonas más afectadas de la última semana.

La enésima borrasca atlántica, nombrada como Marta, nos afectará durante este sábado provocando lluvias intensas en la vertiente atlántica de la península. El viento y la nieve también serán destacados, sobre todo durante el sábado.

La lluvia, el viento y la nieve serán protagonistas durante el sábado. EL TIEMPO TVE

Se repite el patrón de la última semana, por lo que las zonas más afectadas por las lluvias este sábado serán las que más agua han recibido y por tanto donde hay los mayores riesgos y problemas asociados a la lluvia.

Las lluvias serán especialmente intensas en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. EL TIEMPO TVE

Las lluvias serán intensas en Andalucía, especialmente en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. En concreto, se estima que en Grazalema se podrán superar los 100 a 150 l/m2 en 24 horas. Pero también la cuenca del Guadalquivir recibirá importantes acumulaciones.

Son precipitaciones que se sumarán a las registradas durante la última semana y que se encontrarán con un suelo muy saturado, unos ríos que bajan con mucho caudal y embalses prácticamente llenos. Todo ello dificultará la gestión de estas nuevas precipitaciones.

Extremadura también se verá afectada por fuertes lluvias y tormentas, principalmente al sur de Badajoz y norte de Cáceres.

La lluvia se extenderá de forma más débil por el resto del oeste y centro peninsular. En estas zonas las precipitaciones generarán menos afectaciones y problemas.

Nieve en el Sistema Central La nieve ganará protagonismo en el Sistema Central este sábado. La cota de nieve oscilará entre los 800 y 1200 m por lo que pueden verse afectadas zonas del norte de Madrid así como en el sur de Ávila y Segovia. En el Cantábrico y el Mediterráneo, así como en Canarias, el tiempo, sobre todo el sábado, estará más tranquilo. La nieve ganará protagonismo en el Sistema Central este sábado 7 de febrero. EL TIEMPO TVE