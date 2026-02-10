Felipe González reprocha al PSOE la falta de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón y Extremadura

No han pasado aún cuarenta y ocho horas desde que se conocieron los resultados de las elecciones de Aragón, en los que el PP fue partido más votado, pero perdió dos escaños en las Cortes autonómicas, incrementando su dependencia de un Vox disparado, y el PSOE se hundió con unas cifras que no le permitirán plantear una alternativa de izquierdas al Ejecutivo de Azcón. El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha comentado este resultado desde un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid.

González ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón, donde han igualado el peor registro de su historia, y el fracaso en Extremadura. El expresidente considera que ese mismo escenario se repetirá en las próximas elecciones generales en las que votará en blanco, según ha anunciado. "Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita".

El expresidente ha lanzado su receta para detener el ascenso de Vox: Hacer "que el país funcione", en concreto los servicios públicos y la política de vivienda.

Asimismo, González también ha visto falta de crítica interna en el PP y ha considerado que el líder nacional Alberto Núñez Feijóo carece de proyecto y solo pretende "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque ha asegurado que no pactaría con Vox, ha recalcado que tampoco lo haría "ni de broma" con Bildu, como están haciendo en este momento los socialistas.