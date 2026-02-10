Felipe González reprocha al PSOE la falta de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón y Extremadura
- El expresidente del Gobierno anuncia que votará "en blanco" en las elecciones generales
- Según González, Feijóo carece de proyecto y solo pretende "echar" a Sánchez
No han pasado aún cuarenta y ocho horas desde que se conocieron los resultados de las elecciones de Aragón, en los que el PP fue partido más votado, pero perdió dos escaños en las Cortes autonómicas, incrementando su dependencia de un Vox disparado, y el PSOE se hundió con unas cifras que no le permitirán plantear una alternativa de izquierdas al Ejecutivo de Azcón. El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha comentado este resultado desde un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid.
González ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón, donde han igualado el peor registro de su historia, y el fracaso en Extremadura. El expresidente considera que ese mismo escenario se repetirá en las próximas elecciones generales en las que votará en blanco, según ha anunciado. "Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita".
“🔴Felipe González asegura que no le han sorprendido los resultados del Partido Socialista en Aragón— Radio 5 (@radio5_rne) February 10, 2026
▪️Califica de violación clara de la Constitución que el Gobierno no haya aprobado unos Presupuestos y echa de menos la autocrítica en Ferraz y en el PP
🎙️@AdrianaGJordan pic.twitter.com/woUm924sHn“
El expresidente ha lanzado su receta para detener el ascenso de Vox: Hacer "que el país funcione", en concreto los servicios públicos y la política de vivienda.
Asimismo, González también ha visto falta de crítica interna en el PP y ha considerado que el líder nacional Alberto Núñez Feijóo carece de proyecto y solo pretende "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Aunque ha asegurado que no pactaría con Vox, ha recalcado que tampoco lo haría "ni de broma" con Bildu, como están haciendo en este momento los socialistas.
González anuncia que en las próximas generales votará "en blanco"
Así, ha asegurado que en los próximos comicios generales votará "en blanco" debido a los "actuales candidatos" porque no le representan, pero no dará su apoyo a ningún otro partido. Aunque considera que tendría derecho a hacer campaña por el voto en blanco, dice que no lo hará.
Preguntado por la razón por la que continúa en el PSOE, ha dicho: "¿Por qué voy a querer dejar el PSOE? ¿De verdad tengo que dejar el PSOE? Si alguien tiene que dejarlo, que lo deje el que lo destroza". González ha destacado que es un partido al que quiere y por eso ha advertido que un proyecto político "no es para salvarse uno, sino que debe ser para servir a España y para hacerse cargo del estado de ánimo de la gente".
Según el expresidente, sin presupuestos habría que convocar elecciones. González ha recordado que él mismo lo hizo cuando no pudo aprobarlos: que no haya presupuestos generales del Estado es "una clara violación de la Constitución", ha subrayado.
Además, ha sostenido que Pedro Sánchez "cuenta los días" en los que va superando el tiempo que estuvo José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Luego quiere superar los que estuvo José María Aznar y luego serán los que estuvo el propio González, que, a su juicio, fue demasiado. Para el expresidente del Gobierno, el mejor antídoto para combatir a la ultraderecha es que funcione España.