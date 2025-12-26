Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 26 de diciembre | Zelenski ha hablado con los enviados de EE. UU. de "nuevas ideas" para lograr la paz en Ucrania

2:07

La justicia rusa condena a Serguéi Udaltsov a seis años de prisión por “justificación del terrorismo”

La justicia rusa ha condenado a Serguéi Udaltsov, líder de un partido de izquierda radical, a seis años de prisión por “justificación del terrorismo”, informaron el jueves medios locales. Detenido de forma provisional desde enero de 2024, Udaltsov recurrirá la sentencia y ha anunciado que iniciará una huelga de hambre, según la agencia rusa Interfax. Cumplirá su condena en una colonia penitenciaria de alta seguridad.

Desde el ataque a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas han intensificado una represión que se dirige principalmente contra quienes se oponen a la ofensiva, aunque también afecta a voces que la apoyan pero mantienen críticas hacia el poder. Udaltsov, de 48 años, se había declarado favorable a la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, al igual que apoyó la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014, pero se opuso a otras políticas del Kremlin.

Las acusaciones concretas contra él están clasificadas, aunque aseguró al inicio del proceso que se le perseguía por haber publicado un mensaje en apoyo a un grupo de marxistas rusos también procesados por “terrorismo”. La fiscalía había solicitado siete años de prisión, mientras que la defensa pedía su absolución. El partido que dirige, Frente de Izquierda, defiende una ideología comunista y reivindica al dictador soviético Josef Stalin y la época soviética.

A diferencia del Partido Comunista ruso (KPRF), alineado con el Kremlin, los militantes del Frente de Izquierda se han mostrado en el pasado muy críticos con el presidente Vladímir Putin. Udaltsov ya había sido condenado en julio de 2014 a prisión por organizar manifestaciones contra el regreso de Putin al poder en 2012. Fue liberado en agosto de 2017.