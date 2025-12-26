La breve cercanía de EE.UU. y Rusia: la Casa Blanca desclasifica tres encuentros entre Bush y Putin

Estados Unidos y Rusia mantuvieron relaciones cordiales al inicio del siglo. Fue con el republicano George W. Bush en la Casa Blanca y Vladímir Putin en el Kremlin. Conversaciones desclasificadas muestran cómo Putin y Bush hablan de la expansión de la OTAN, con el ruso advirtiendo de un posible conflicto si la organización militar seguía avanzando hacia el Este de Europa y, en particular, hacia Ucrania.

La Casa Blanca ha desclasificado, por primera vez, las transcripciones de tres encuentros mantenidos por George W. Bush y Vladímir Putin en la primera década del siglo. Ambos líderes se encontraron en una veintena de ocasiones durante sus mandatos y se habían filtrado algunas palabras entre ellos, pero nunca con tanto detalle. El National Security Archive (NSA), una ONG vinculada a la universidad George Washington, solicitó y logró la desclasificación.

El NSA hace comentarios a cada una de las tres conversaciones divulgadas y los documentos muestran la cercanía del presidente ruso con el estadounidense en 2001, cuando compartían su forma de ver la lucha contra el terrorismo islamista. Sin embargo, al final del mandato de Bush, Putin ya se había mostrado crítico con acciones de Estados Unidos como la invasión de Irak y la ampliación de la OTAN. Eso no impidió que el líder ruso lo invitara a su residencia de verano en Sochi, en el mar Negro, donde las grandes potencias, a través de Ucrania, se enfrentan hoy en día.

Expansión de la OTAN y Ucrania Ya en junio de 2001, en la reunión en el castillo de Brdo, en Eslovenia, Putin expone su visión sobre Ucrania. Presidente Putin: Me complace aceptar un marco más amplio de relaciones. Debe haber honestidad en nuestras relaciones. Soy popular en Rusia y le diré por qué: porque estoy en contacto con la gente. Los rusos se sienten engañados por los cambios a gran escala que trajeron más libertad, pero que no pueden disfrutar. No solo los pobres, sino también la élite se siente frustrada. ¿Qué ocurrió realmente? La buena voluntad soviética cambió el mundo, voluntariamente. Y los rusos cedieron miles de kilómetros cuadrados de territorio, voluntariamente, algo inaudito. Ucrania, parte de Rusia durante siglos, fue cedida. Kazajistán, cedido. El Cáucaso, también. Difícil de imaginar, y hecho por los jefes del partido. Es Bush quien saca el asunto de la expansión de la OTAN. Para el estadounidense, Moscú debería estar a favor para asegurar sus flancos. Presidente Bush: No estamos tratando de perjudicarle. Necesitamos cooperación en muchas cuestiones, incluidos los recursos energéticos de la cuenca del Caspio. Yo también tengo problemas. Parece que, si le preocupan los problemas en su frontera sur, debería acoger con satisfacción la ampliación de la OTAN, que podría estabilizar inmediatamente la región al oeste de su país frente al fundamentalismo. Putin, conocido aficionado a la Historia, recurre a ella para volver sobre la OTAN. Presidente Putin: Nos sentimos excluidos de la OTAN. Si Rusia no forma parte de ella, es lógico que se sienta excluida. ¿Por qué es necesaria la ampliación de la OTAN? En 1954, la Unión Soviética solicitó su adhesión a la OTAN. Presidente Bush: Eso es interesante. Presidente Putin: La OTAN dio una respuesta negativa con cuatro razones específicas: la falta de un acuerdo con Austria, la falta de un acuerdo con Alemania, el control totalitario sobre Europa del Este y la necesidad de que Rusia cooperara con el proceso de desarme de la ONU. Ahora se cumplen todas esas condiciones. Quizá Rusia podría ser un aliado. Pero la verdadera cuestión es cómo asociar a Rusia con el resto del mundo civilizado. El hecho es que la OTAN se está ampliando y no nos dejan decir nada al respecto. La breve cercanía de Estados Unidos y Rusia Gettyimages Bush no contesta a esto y pregunta a Putin por las medidas que piensa tomar sobre libertad de prensa. Ni Ucrania ni la OTAN se mencionan en el encuentro de 2005 en el Despacho Oval. Pero sí son muy relevantes en la cumbre de Sochi, en abril de 2008. De nuevo es Putin quien saca el tema. En la conversación, el presidente ruso da argumentos que repetido para justificar la invasión de 2022. Presidente Putin: De acuerdo. Ahora me gustaría repetir lo que les dije a Condi (Condoleeza Rice, secretaria de Estado) y Gates (Robert Gates, secretario de Defensa) en Moscú sobre la ampliación de la OTAN. No será nada nuevo para usted, y no espero una respuesta; sólo quiero decirlo en voz alta. Me gustaría hacer hincapié en que la adhesión a la OTAN de un país como Ucrania creará a largo plazo un campo de conflicto para ustedes y para nosotros, una confrontación a largo plazo. Presidente Bush: ¿Por qué? Presidente Putin: Diecisiete millones de rusos viven en Ucrania, un tercio de la población. Ucrania es un Estado muy complejo. No es una nación construida de forma natural. Es un país artificial creado en la época soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ucrania obtuvo territorios de Polonia, Rumanía y Hungría, es decir, prácticamente todo el oeste de Ucrania. En las décadas de 1920 y 1930, Ucrania obtuvo territorios de Rusia, es decir, la parte oriental del país. En 1956, la península de Crimea fue transferida a Ucrania. Es un país europeo bastante grande, con una población de 45 millones de habitantes. Está poblado por personas con mentalidades muy diferentes. Si vas al oeste de Ucrania, verás pueblos donde el único idioma que se habla es el húngaro y la gente lleva gorros típicos de esa zona. En el este, la gente viste trajes, corbatas y sombreros grandes. Gran parte de la población ucraniana percibe a la OTAN como una organización hostil. Esto crea los siguientes problemas para Rusia. Esto crea la amenaza de que se desplieguen bases militares y nuevos sistemas militares en las proximidades de Rusia. Ha creado incertidumbres y amenazas para nosotros. Y, apoyándose en las fuerzas antiOTAN en Ucrania, Rusia se pondría a trabajar para privar a la OTAN de la posibilidad de ampliarse. Rusia estaría creando problemas allí constantemente. Y todo esto, ¿para qué? ¿Qué significa la adhesión de Ucrania a la OTAN? ¿Qué beneficio tiene para la OTAN y los Estados Unidos? Sólo puede haber una razón para ello, y sería consolidar el estatus de Ucrania en el mundo occidental, y esa sería la lógica. No creo que sea la lógica correcta; estoy tratando de comprenderlo. Y dadas las opiniones divergentes de algunos sectores de la población sobre la adhesión a la OTAN, el país podría simplemente dividirse. Siempre he dicho que hay una parte prooccidental y otra prorrusa. Ahora el poder lo ostentan los líderes prooccidentales. Tan pronto como llegaron al poder, lo dividieron entre ellos. La actividad política allí refleja plenamente las actitudes de la población. La cuestión allí no es la adhesión a la OTAN, sino garantizar la autosuficiencia de Ucrania. Además, se debe fortalecer su economía. Presidente Bush: Una de las cosas que admiro de usted es no tuvo miedo de decirle todo esto a la OTAN. Es muy admirable. La gente escuchó con atención y no le quedó ninguna duda sobre su posición. Fue una buena actuación. Presidente Putin: Ahora añadiría otra cosa. No descarto que las relaciones entre Rusia y la OTAN puedan mejorar en el futuro, junto con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.