Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 25 de diciembre | Putin debe responder a los 20 puntos de la última propuesta de paz
- Zelenski felicita al pueblo la cuarta Navidad en guerra
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.401 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Aumentan a 16 los drones ucranianos lanzados contra Rusia, informa Moscú
- Zelenski afirma que el plan de EE.UU. para Ucrania propone congelar los frentes de guerra
- Putin ha recibido la propuesta y ahora tendrá que formular su respuesta
Guerra Ucrania-Rusia, 25 de diciembre, en directo:
-
0:17
Putin ya ha sido informado de la última versión del plan de paz y debe responder
Los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington han sido trasladados a Vladimir Putin. El mandatario ruso debe responder a a última propuesta de paz diseñada por ucranianos y estadounidenses.
-
0:13
La defensa aérea rusa derriba 16 drones ucranianos con destino a Moscú, según el alcalde
Unidades de defensa aérea rusas derribaron 16 drones ucranianos con destino a Moscú a lo largo del día del miércoles, informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. En una serie de mensajes publicados en la aplicación de mensajería Telegram, indicó que los drones fueron repelidos durante un período de unas 17 horas. Los equipos de emergencia estaban examinando los fragmentos en los lugares donde cayeron, pero no se informó de daños.
El gobernador de la región de Tula, Dmitri Miliáyev, dijo que restos de un dron ucraniano derribado provocaron un incendio en un emplazamiento industrial, aunque no identificó la instalación. Añadió que las unidades de defensa aérea rusas destruyeron 12 drones ucranianos sobre la región.
Dos de los cuatro principales aeropuertos que dan servicio a la capital limitaron temporalmente sus operaciones, informó la autoridad de aviación civil rusa en Telegram. El Ministerio de Defensa ruso señaló que sus unidades de defensa aérea destruyeron 172 drones ucranianos durante la noche, casi la mitad de ellos sobre regiones fronterizas con Ucrania.
El ejército ucraniano afirmó que sus drones, durante la noche, alcanzaron la planta de caucho sintético de Yefrémov, en la región rusa de Tula, al sur de Moscú, así como una instalación de almacenamiento de drones marítimos en la Crimea ocupada por Rusia.
Ucrania ha intensificado los ataques con drones en el interior de Rusia, afirmando que apunta contra objetivos militares, energéticos y logísticos para interrumpir la guerra de Moscú.
-
0:09
Zelenski felicita a ucranianos cuarta Navidad en guerra y pide que se cumpla el deseo de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este miércoles a los ucranianos la cuarta Navidad que pasan en guerra desde el inicio de la invasión rusa y pidió que se cumpla el deseo de alcanzar pronto la paz. "En Nochebuena, los rusos demostraron una vez más quiénes son realmente. Bombardeos masivos, cientos de drones kamikaze, misiles balísticos, misiles 'Kinzhal', de todo", dijo en su mensaje respecto al ataque ruso de la última noche.
"Así es como actúan los que no tienen absolutamente nada en común con la religión cristiana ni con nada humano", ha denunciado Zelenski. Pero pese a todas las dificultades y a las pérdidas que ha traído la guerra, ha dicho, Rusia "no es capaz de ocupar ni de bombardear lo más importante: nuestro corazón ucraniano, nuestra fe de los unos en los otros, nuestra unidad".
El presidente ucraniano ha eludido en su discurso a todas las familias que están separadas de sus seres queridos, ya sea porque estos luchan en el frente, se hallan en cautiverio ruso, han muerto o han sido desplazados por la ocupación. Zelenski ha asegurado que pese a los sufrimientos, mientras estas personas vivan en los corazones de sus seres queridos y persistan la fe y el deseo de seguir viviendo, el mal no tiene oportunidad de vencer.
"Los ucranianos han creído durante mucho tiempo que en la noche de Navidad los cielos se abren. Y que, si les cuentas tu sueño, se cumplirá con seguridad. Hoy todos tenemos un sueño. Y pedimos un deseo por todos", ha afirmado. "Pedimos paz para Ucrania. Luchamos por ella. Y rezamos por ella. Y la merecemos. Para que cada familia ucraniana viva en armonía", ha enfatizado.
Zelenski ha terminado pidiendo que llegue un día en el que los ucranianos puedan reunirse en familia en el primer año después de la guerra para disfrutar de unas Navidades en paz y felicitarse los unos a los otros por el nacimiento de Cristo. (EFE)
-
0:00
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.401 días desde el inicio de la invasión rusa.