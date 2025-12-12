Alemania acusa a Rusia de ciberataques y campañas de desinformación y cita al embajador ruso

El Ministerio de Exteriores de Alemania ha citado al embajador ruso en Berlín para presentar una queja por las supuestas acciones hostiles rusas que incluyen, además de campañas de propaganda y desinformación, espionaje, ciberataques e intentos de sabotaje.

Concretamente, Alemania responsabiliza a Rusia de un ciberataque contra su sistema de control aéreo en agosto de 2024 y de un intento de interferir en las elecciones alemanas.

"El servicio de inteligencia militar ruso, el GRU, es responsable de este ciberataque", ha declarado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo ha atribuido "claramente" al colectivo de hackers APT28, también conocido como Fancy Bear".

"En segundo lugar, ahora podemos afirmar formalmente que Rusia, mediante la campaña Storm 1516, intentó influir y desestabilizar tanto las recientes elecciones al Bundestag como, de forma continua, los asuntos internos de la República Federal de Alemania", ha añadido el portavoz.

El Ministerio ha advertido de que Rusia ha aumentado sus actividades "híbridas" contra el país y la UE. "Por lo tanto, esta mañana hemos citado al embajador ruso ante el Ministerio y hemos dejado claro que estamos observando muy cerca las acciones rusas y tomaremos medidas contra ellas", ha añadido el portavoz ministerial.

Esta no es la primera vez que Alemania responsabiliza a Rusia por este tipo de acciones. Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, se han multiplicado los ciberataques contra instituciones y sistemas de comunicación públicos de los países de la Unión Europea que apoyan a Kiev. También se han multiplicado los avistamientos e incidentes con drones.