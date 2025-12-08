La reunión con Starmer, Macron y Merz deja "avances hacia la paz" según Zelenski, pero remarca que no cederá territorio

Las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania, con el plan propuesto por Estados Unidos como base, han tenido este lunes un nuevo capítulo en Londres, con el primer ministro británico, Keir Starmer, como anfitrión y los presidentes ucraniano y francés, Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron, respectivamente, y al canciller alemán, Friedrich Merz, como invitados.

Unas conversaciones que, según el propio Zelenski, han sido "productivas" y han dejado "pequeños avances hacia la paz".

El líder ucraniano ha afirmado tras el cónclave que las propuestas europeas al plan impulsado por Donald Trump deberían estar listas este martes para ser compartidas con EE.UU., aunque ha insistido con que Ucrania "no puede ceder territorio", como pretende Rusia. Más aún, ha aseverado que Kiev no tiene derecho "legal" ni "moral" de ceder territorios a Moscú.

Starmer, que ha definido como "una etapa crítica" la que vive en este momento el proceso de paz, ha sido tajante: "Apoyamos a Ucrania y, si se quiere un alto el fuego, debe ser justo y duradero". Y según un portavoz del primer ministro todos los líderes han coincidido en que se debe seguir intensificando el apoyo a Ucrania y la "presión económica" sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, para que "ponga fin a esta guerra brutal".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, este lunes en Londres junto al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz CUENTA EN X DEL PRESIDENTE DE UCRANIA

En la reunión en la residencia oficial británica del 10 de Downing Street, Macron y Merz, que junto con Starmer integran el formato conocido como E3 —cuyo objetivo es apoyar a Ucrania en su defensa contra Rusia—, también se han mostrado convencidos de seguir adelante con un plan de paz firme, que el canciller alemán ha descrito como "decisivo para todos". Y se ha mostrado escéptico sobre "ciertos detalles" de las propuestas estadounidenses sobre Ucrania. "Pero tenemos que discutirlos. Por eso estamos aquí", ha subrayado, sin dar más detalles.

Para Macron, "el principal problema" para cerrar el plan de paz es "la convergencia" entre las posiciones comunes entre europeos y ucranianos y las de Estados Unidos.

"Ucrania sigue enfrentándose a la agresión de Rusia con un coraje excepcional. Puede contar con nuestro apoyo y con nuestro compromiso en favor de una paz justa y duradera. Nuestras últimas sanciones europeas y americanas debilitan la economía rusa: debemos proseguir este esfuerzo y mantener la presión", ha indicado posteriormente el presidente francés en sus redes sociales. En su opinión, va a continuar la estrecha coordinación con Ucrania y Estados Unidos para "reforzar" las convergencias.

"Hay cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, cosas que no podemos gestionar sin Europa, por eso necesitamos tomar decisiones importantes", ha añadido Zelenski.

Los principales escollos que persisten en este lento proceso son las garantías de seguridad para Kiev y el estatus de los territorios ocupados por Rusia, ya que el Kremlin exige que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás. Moscú también exige que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN y a que sus socios en la Alianza desplieguen tropas tras la guerra para asegurarse de que Rusia no vuelva a atacar.

Europa insiste con que el plan respete la integridad territorial de Ucrania.

Trump está "un poco decepcionado" con Zelenski El presidente estadounidense acusó anoche a Zelenski de no haber "leído la propuesta" de paz presentada hace tres semanas por Washington y que es la base de las negociaciones con Moscú y Kiev. "Hemos hablado con el presidente (ruso Vladímir) Putin, con los dirigentes ucranianos, en particular con Zelenski, el presidente Zelenski, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski aún no haya leído la propuesta", sentenció el mandatario republicano en declaraciones a la prensa durante una gala celebrada en la capital estadounidense. En la misma noche del domingo, en un discurso en su cuenta de X, el presidente ucraniano señaló que las conversaciones entre su Gobierno y representantes de EE. UU. sobre el plan han sido "constructivas, aunque no fáciles". Y explicó que Washington "conoce las posiciones básicas de Ucrania" tras la llamada que mantuvo el sábado con el enviado especial de Trump Steve Witkoff y con el yerno del mandatario, Jared Kushner. Ambos se reunieron en Miami (EE.UU) la semana pasada con los dos negociadores ucranianos, con quienes acordaron un borrador en esa última ronda de contactos que Zelenski tiene previsto recibir este lunes. Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que Moscú todavía no ha recibido información sobre el resultado de ese encuentro en Florida: "Cuando tengamos noticias, quedará claro cómo y en qué dirección actuaremos a continuación", ha aseverado. ““

Encuentro con Mark Rutte y Von der Leyen La próxima parada de Zelenski, en el marco de una serie de encuentros con los principales líderes europeos sobre el proceso de paz en Ucrania, será Bruselas, donde en la noche de este mismo lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le recibirá tanto a él como al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Antes de esta cita, Von der Leyen ha afirmado en un comunicado que "no hay más tiempo que perder" para ayudar económicamente a Ucrania. "Asegurar el apoyo financiero ayudará a garantizar la supervivencia de Ucrania y es un acto crucial de defensa europea", ha afirmado la líder europea tras participar por videoconferencia en la reunión de Londres. Una postura similar ha defendido la Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, que ha opinado que "dotar a Ucrania de los recursos que necesita para defenderse no prolonga la guerra, puede ayudar a ponerle fin". Por ahora, Ucrania carece de 800 millones de dólares para comprar las armas estadounidenses que planeaba adquirir este año con la ayuda de sus aliados europeos, según ha reconocido Zelenski, que ha adelantado que, para el próximo año, el país necesitará unos 15.000 millones de dólares para el programa PURL, que implica la compra de armas estadounidenses con fondos europeos.

Orbán: "Erdogan es el único mediador exitoso" Pese al papel estadounidense en pro de la paz, el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha asegurado este lunes en Estambul que el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, es "el único mediador exitoso" en la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania. "Apreciamos los esfuerzos del presidente (Erdogan). En este asunto, es el único mediador exitoso", ha dicho Orbán durante una rueda de prensa con Erdogan tras mantener una reunión conjunta, y ha agregado que este conflicto "no se puede resolver en el campo de batalla". "Y si no se puede resolver en el campo de batalla, hay que hacer la paz", ha sentenciado. El primer ministro húngaro es el dirigente de la Unión Europea (UE) más cercano al Kremlin, mientras que Turquía mantiene una posición de equilibrio, ya que por una parte respalda la postura de Ucrania y por otra mantiene buenas relaciones con Moscú, sin aplicar sanciones. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, este lunes durante una reunión en Estambul Handout / SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL TURCO / AFP

Parada en Roma El mandatario ucraniano se reunirá el martes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que insiste en la importancia de la "unidad de opiniones entre los socios europeos y Estados Unidos" para lograr una paz justa y duradera. Ya este domingo, ambos mantuvieron una llamada telefónica en la que la líder conservadora anunció al ucraniano el envío de generadores italianos para reforzar la infraestructura de su país y analizaron los resultados de las conversaciones en curso con Estados Unidos para mediar la paz. Edificios residenciales destruidos tras los ataques con misiles y drones rusos en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, el 6 de diciembre de 2025 EFE/EPA/Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk