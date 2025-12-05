China y Francia apoyan un alto el fuego en Ucrania sobre la base del derecho internacional

Los gobiernos de China y Francia han emitido este viernes un comunicado conjunto en el que recalcan que ambos países apoyan los esfuerzos para un alto el fuego en Ucrania sobre la base del derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Esta declaración se produce dentro de la visita oficial que ha llevado a cabo el presidente francés, Emmanuel Macron, al país asiático, quien se reunió el pasado jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en la ciudad de Chengdu.

La guerra en Ucrania ha sido uno de los principales ejes de la reunión entre Xi y Macron, en la que el líder francés instó a China a implicarse en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania. París ha pedido a Pekín apoyar "al menos un cese temporal de las hostilidades bajo la forma de una moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas" en invierno. Por su parte, el presidente chino ha respondido que su país "apoya todo esfuerzo en favor de la paz" y confía en un acuerdo "justo, duradero, vinculante y aceptado por todas las partes implicadas".

Sin embargo, Xi ha rechazado "toda acusación irresponsable y discriminatoria" sobre la postura china y ha asegurado que Pekín "seguirá desempeñando un papel constructivo". China ha evitado desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania criticar abiertamente a Rusia, con la que ha profundizado sus intercambios en los últimos años, y ha ignorado las peticiones de Europa de que utilice su cercanía a Moscú para poner fin al conflicto.