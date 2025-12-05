China y Francia apoyan un alto el fuego en Ucrania sobre la base del derecho internacional
- Macron insta a Xi Jinping a suscribir un cese temporal de las hostilidades en Ucrania en invierno
- Ambos mandatarios llaman a implementar la solución de los dos Estados en el conflicto palestino-israelí
Los gobiernos de China y Francia han emitido este viernes un comunicado conjunto en el que recalcan que ambos países apoyan los esfuerzos para un alto el fuego en Ucrania sobre la base del derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Esta declaración se produce dentro de la visita oficial que ha llevado a cabo el presidente francés, Emmanuel Macron, al país asiático, quien se reunió el pasado jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en la ciudad de Chengdu.
La guerra en Ucrania ha sido uno de los principales ejes de la reunión entre Xi y Macron, en la que el líder francés instó a China a implicarse en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania. París ha pedido a Pekín apoyar "al menos un cese temporal de las hostilidades bajo la forma de una moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas" en invierno. Por su parte, el presidente chino ha respondido que su país "apoya todo esfuerzo en favor de la paz" y confía en un acuerdo "justo, duradero, vinculante y aceptado por todas las partes implicadas".
Sin embargo, Xi ha rechazado "toda acusación irresponsable y discriminatoria" sobre la postura china y ha asegurado que Pekín "seguirá desempeñando un papel constructivo". China ha evitado desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania criticar abiertamente a Rusia, con la que ha profundizado sus intercambios en los últimos años, y ha ignorado las peticiones de Europa de que utilice su cercanía a Moscú para poner fin al conflicto.
China y Francia apoyan "la solución de los dos Estados" en Palestina
Los dos países también han reiterado en el comunicado que es necesario crear "condiciones favorables para la implementación efectiva de la "solución de los dos Estados" como única forma de alcanzar una paz y seguridad justas y duraderas. Sobre el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás el pasado mes de octubre, Francia y China "llaman a todas las partes a cumplir de inmediato con sus compromisos y a evitar cualquier acción que pueda socavar su implementación".
Ambos mandatarios se han mostrado igualmente partidarios de condenar "todos los actos de violencia terrorista y ataques indiscriminados contra civiles". Además, han reafirmado "la necesidad de proporcionar asistencia humanitaria a gran escala bajo la supervisión de Naciones Unidas", así como de "asegurar que la ayuda sea entregada a lo largo de toda la Franja de Gaza de forma rápida, segura y sin obstáculos".