Israel mata a cinco personas en el sur de Gaza mientras China pide que el alto el fuego se cumpla "eficazmente"

Israel ha matado este jueves al menos a cinco personas en la Franja de Gaza, entre ellas dos niños y dos mujeres, en un ataque contra un campamento de desplazados en Jan Yunis, al sur del enclave.

El Ejército israelí ha asegurado que el bombardeo es una represalia por el ataque este miércoles contra sus soldados en Ráfah, que dejó cinco militares heridos. Para Hamás, "constituye un claro crimen de guerra" y una "negligencia hacia el acuerdo de alto el fuego".

Tras este último ataque, China ha pedido que el alto el fuego pactado el 10 de octubre entre Israel y Hamás se cumpla "eficazmente".

Desde el comienzo del supuesto alto el fuego han muerto más de 340 palestinos a manos de Israel, según el recuento de la ONU a finales del mes de noviembre. En total, desde los ataques de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que costaron la vida a 1.200 personas, Israel ha matado a más de 70.000 palestinos.

Bombardeo de tiendas cerca de un hospital El bombardeo israelí se ha producido durante la noche cerca del hospital de campaña palestino-kuwaití. Según fuentes médicas locales, citadas por Efe, 30 personas han resultado heridas. Muchos de los residentes en las tiendas del campamento, llamado Najaa y ubicado en la zona de Al Mawasi, eran empleados del hospital y sus familias. Palestinos desplazados inspeccionan los daños en sus tiendas tras el ataque israelí de este jueves cerca de Jan Yunis, sur de Gaza AP Photo/Abdel Kareem Hana El portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, ha afirmado en un mensaje que los muertos "no se encontraban en una zona de combate, sino en un refugio, en un lugar que les dijeron que era seguro". "¿Cuántas masacres más deben cometerse antes de que todos comprendan que lo que está sucediendo en Gaza no es una 'respuesta a un suceso', sino un ataque sistemático y el asesinato directo de civiles?", se ha preguntado Basal. Mientras, en Ráfah, localidad fronteriza con Egipto, decenas de milicianos de Hamás siguen atrincherados en túneles, lo que está provocando los enfrentamientos que desafían el alto el fuego. Israel pretende "capturarlos o eliminarlos" si no se rinden y entregan sus armas. Hamás ha pedido a los mediadores del alto el fuego (EE.UU., Egipto y Catar) que estos milicianos salgan de la zona de Gaza controlada por Israel.