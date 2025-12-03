Hamás entrega a Israel el cuerpo de otro supuesto rehén tras la devolución fallida del martes

Israel ha recibido el cuerpo de un nuevo rehén este miércoles tras la entrega fallida del martes, que no correspondía a ninguno de los rehenes. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica han hallado el cuerpo de uno de los dos rehenes que continúan en la Franja de Gaza y sus restos ya han sido transferidos a las tropas israelíes.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha señalado que "Israel se está preparando para recibir en las próximas horas, a través de la Cruz Roja, el ataúd con los restos de un rehén caído que ha sido hallado hoy durante las búsquedas en el norte de la Franja de Gaza".

Los restos del rehén, cuya identidad no ha trascendido, han sido entregados sobre las 17.00 horas (hora local), según han indicado en un comunicado conjunto los brazos armados de Hamás y Yihad Islámica, las Brigadas Ezeldín al Qasam y las Brigadas Al Quds, respectivamente, que han señalado que esta medida se enmarca en el acuerdo con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja y que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Se han entregado los restos de 26 de los 28 fallecidos "El fallecido será trasladado para su examen en el Instituto Nacional de Medicina Forense. La Dirección de Rehenes y Desaparecidos está en contacto continuo con las familias de los dos rehenes caídos", ha subrayado, en referencia al policía israelí Ran Gvili y el civil tailandés Sudthisak Rinthalak, cuyos cuerpos siguen en Gaza a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023. El anuncio de la entrega del cuerpo del rehén llega tan solo horas después de que el Gobierno israelí haya afirmado que los restos entregados el martes por Hamás no corresponden a ninguno de los rehenes que quedan en el enclave palestino. Tras identificar los restos, las autoridades israelíes han indicado que el "Centro Nacional de Medicina Forense ha determinado que no están relacionados con ninguno de los rehenes fallecidos" en la Franja de Gaza, según un comunicado de la oficina de Netanyahu. La aplicación de este acuerdo incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 30 de los rehenes fallecidos. Los milicianos entregaron los restos de 26 de los 28 fallecidos. Además, Israel ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado cerca de 350 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.

Al menos cuatro soldados israelíes heridos En esta misma jornada, al menos cuatro soldados israelíes han resultado heridos, uno de ellos en estado grave, en combates que han estallado en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, según ha informado el Ejército de Israel en un comunicado. El texto detalla que las tropas se encontraron en la zona, bajo control israelí, "con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista subterránea", lo que desencadenó combates. "Cuatro soldados resultaron heridos y fueron evacuados al hospital para recibir tratamiento médico, y sus familias han sido notificadas", agrega el comunicado. Tras conocerse lo ocurrido, Netanyahu ha convocado de urgencia a su gabinete para estudiar la respuesta a los combates. Posteriormente, en un comunicado, ha deseado "una pronta recuperación a los heroicos soldados" y ha acusado a Hamás de "continuar violando el acuerdo" al estar llevando a cabo "actos terroristas" contra sus fuerzas. "Nuestra política es clara: Israel no tolerará daños a los soldados y responderá en consecuencia", ha aseverado. En Rafah siguen atrincherados decenas de milicianos de Hamás -algunos centenares, según el Ejército israelí- y se han producido incidentes con las tropas de Israel desde el alto el fuego alcanzado en octubre.