Israel afirma que los restos mortales entregados este martes no pertenecen a ninguno de los rehenes

Los restos mortales entregados la noche de este martes a Israel por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluye este miércoles el análisis forense israelí.

"Tras completar el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se determinó que los hallazgos traídos ayer para su análisis desde la Franja de Gaza no están vinculados a ninguno de los secuestrados fallecidos", ha informado esta mañana la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La nota afirma que los familiares de los rehenes asesinados que todavía permanecen en el enclave palestino fueron informados de los resultados del examen, e insiste en que "los esfuerzos para recuperarlos no cesarán hasta que se complete la misión: que reciban un entierro digno en su país". En ocasiones anteriores, cuerpos entregados por milicias gazatíes no se han correspondido con ningún cautivo en el enclave.

Dificultades para recuperar los cuerpos Hamás ha reiterado en varias ocasiones tener dificultades para localizar los cadáveres de los rehenes por las ingentes cantidades de escombros que cubren la Franja y porque muchos de los comandantes encargados de enterrarlos ya no se acuerdan del lugar exacto o han sido asesinados. Israel bloquea también la entrada a Gaza de cualquier material necesario para las pruebas de ADN, como instrumentos para autopsias y kits de análisis de ADN, lo que imposibilita de identificación de cuerpos en el enclave. En Gaza quedan aún dos cuerpos de rehenes de los 28 fallecidos, el del soldado israelí Ran Gvili y el del tailandés Sudthisak Rinthalak, secuestrados durante la masacre perpetrada por las milicias en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Desde la firma del alto el fuego entre Israel y Hamás el pasado octubre, fueron entregados los últimos veinte secuestrados vivos que quedaban en el enclave, en canje por unos 2.000 presos palestinos. Desde entonces, han sido también devueltos los cuerpos de 26 cautivos de Hamás fallecidos. La Cruz Roja ha actuado como intermediaria entre los grupos militantes de Gaza e Israel durante la guerra, ayudando a facilitar la liberación de rehenes y la entrega de restos. La Dirección de Cautivos y Desaparecidos ha estado en contacto continuo con las familias de los dos rehenes fallecidos "y no cesará hasta que se recupere el último", han dicho. 01.22 min Continúa la búsqueda de cuerpos de rehenes israelíes en Gaza y EE.UU. ofrece recompensas por hallar a los cadáveres