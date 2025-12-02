Israel afirma que los restos mortales entregados este martes no pertenecen a ninguno de los rehenes
- Así lo ha comunicado la oficina del primer ministro tras completarse el proceso de identificación
- En Gaza solo quedan los restos de un rehén de las 251 personas que fueron secuestradas el 7 de octubre de 2023
Los restos mortales entregados la noche de este martes a Israel por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluye este miércoles el análisis forense israelí.
"Tras completar el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se determinó que los hallazgos traídos ayer para su análisis desde la Franja de Gaza no están vinculados a ninguno de los secuestrados fallecidos", ha informado esta mañana la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
La nota afirma que los familiares de los rehenes asesinados que todavía permanecen en el enclave palestino fueron informados de los resultados del examen, e insiste en que "los esfuerzos para recuperarlos no cesarán hasta que se complete la misión: que reciban un entierro digno en su país". En ocasiones anteriores, cuerpos entregados por milicias gazatíes no se han correspondido con ningún cautivo en el enclave.
Dificultades para recuperar los cuerpos
Hamás ha reiterado en varias ocasiones tener dificultades para localizar los cadáveres de los rehenes por las ingentes cantidades de escombros que cubren la Franja y porque muchos de los comandantes encargados de enterrarlos ya no se acuerdan del lugar exacto o han sido asesinados.
Israel bloquea también la entrada a Gaza de cualquier material necesario para las pruebas de ADN, como instrumentos para autopsias y kits de análisis de ADN, lo que imposibilita de identificación de cuerpos en el enclave.
En Gaza quedan aún dos cuerpos de rehenes de los 28 fallecidos, el del soldado israelí Ran Gvili y el del tailandés Sudthisak Rinthalak, secuestrados durante la masacre perpetrada por las milicias en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Desde la firma del alto el fuego entre Israel y Hamás el pasado octubre, fueron entregados los últimos veinte secuestrados vivos que quedaban en el enclave, en canje por unos 2.000 presos palestinos. Desde entonces, han sido también devueltos los cuerpos de 26 cautivos de Hamás fallecidos.
La Cruz Roja ha actuado como intermediaria entre los grupos militantes de Gaza e Israel durante la guerra, ayudando a facilitar la liberación de rehenes y la entrega de restos. La Dirección de Cautivos y Desaparecidos ha estado en contacto continuo con las familias de los dos rehenes fallecidos "y no cesará hasta que se recupere el último", han dicho.
Los ataques contra Gaza continúan
En la misma jornada, un ataque aéreo israelí ha matado a un hombre palestino, a quien las autoridades sanitarias locales identificaron como el periodista independiente Mahmoud Wadi en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Un alto cargo militar israelí declaró a Reuters que Wadi había participado en el ataque de Hamás de octubre de 2023, citando fotografías. Reuters no pudo verificar de inmediato la versión del funcionario de forma independiente. Otro periodista palestino resultó herido en el ataque israelí, según las autoridades de Gaza.
La violencia ha disminuido desde el alto el fuego del 10 de octubre, pero Israel ha continuado atacando Gaza y realizando demoliciones contra lo que afirma ser infraestructura de Hamás. Hamás e Israel se han culpado mutuamente por violar el acuerdo respaldado por Estados Unidos.
"El ejército de ocupación israelí ha cometido 591 violaciones del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que se han saldado con la muerte de 357 palestinos, la mayoría de ellos niños. Otras 903 personas han resultado heridas", han dicho desde la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza.
La Oficina calificó las violaciones como “una flagrante violación del derecho internacional humanitario y del protocolo humanitario adjunto al acuerdo”. Según Israel, durante el periodo en que entró en vigor el cese de hostilidades, militantes palestinos han matado a tres soldados.