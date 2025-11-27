La realidad de Gaza: los sonidos desde dentro de la Franja
- Este sábado se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
- Vivir y morir en Gaza es un videopodcast de 6 capítulos disponible en RTVE Play y RNE Audio
Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año —o alrededor de esta fecha—, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Una fecha que este año tiene lugar en medio de un frágil alto el fuego en Gaza, tras la intensa violencia y la crisis humanitaria que se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha forzado el desplazamiento de cientos de miles más.
Mostrando la realidad sobre el terreno, RTVE cuenta con Vivir y morir en Gaza, un videopodcast que narra en primera persona la tragedia humanitaria en la Franja. A lo largo de 6 episodios, la periodista Almudena Ariza acompaña al médico Raúl Incertis documentando su trabajo como voluntario en dos de los principales hospitales de la Franja.
Junto a este médico de urgencias, uno de los pocos españoles que han podido ser testigo desde dentro la realidad en la que viven los gazatíes, recorremos las ciudades de Jabalia, Beit Hanun, Jan Yunis y la propia Ciudad de Gaza.
Durante 4 meses, Incertis ha documentado su día a día a través de imágenes y grabaciones sonoras que ha puesto a disposición de la periodista Almudena Ariza. En total, más de un millar de archivos que han terminado conformando un estremecedor diario del asedio israelí, narrado en tiempo real, desde las urgencias del Indonesian Hospital, al norte de la franja, y del hospital Nasser, al sur.
Una realidad devastadora, con el sistema sanitario colapsado y los recursos médicos reducidos al límite, donde los médicos se ven obligados a tomar la peor de las decisiones: elegir a quién salvar porque no hay medios para todos. Y hacerlo mientras retumba un bombardeo, se escucha el zumbido constante de los drones o los gritos al fondo.
Dos testigos, protagonistas en primera persona
Raúl Incertis reflexiona sobre todas estas cuestiones en un intenso viaje personal que comienza en su primera estancia en Gaza, coincidiendo con los atentados de Hamás en octubre de 2023. A su regreso en 2025, tendrá que enfrentarse a todos los peligros que amenazan a los gazatíes.
Ariza, periodista de RTVE y excorresponsal en Jerusalén que cubrió durante casi dos años en Oriente Próximo algunos de los episodios más críticos de la región, se entrevista con varios habitantes de Israel para conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.
También cuenta con el punto de vista de varios corresponsales españoles de diferentes medios que narran su experiencia tratando de informar sobre la realidad de Gaza y Cisjordania desde territorio israelí.
Además, la propia Almudena hace balance de sus vivencias personales y de las dificultades laborales que ha encontrado sobre el terreno y que le han dejado “una de las huellas más profundas” de su vida profesional.
Todo, mientras los gazatíes buscan salir adelante en un entorno hostil, la amenaza de muerte ronda en cualquier momento, y la carestía económica y de comida hacen que los precios de los alimentos más básicos sean un lujo imposible de asumir para la población general.
Vivir y morir en Gaza es un videopodcast de seis capítulos que se puede ver en RTVE Play, además de escuchar la versión podcast en RNE Audio. También cuanta con un site interactivo del Lab de RTVE con contenidos adicionales y material exclusivo.