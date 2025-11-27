La realidad de Gaza: los sonidos desde dentro de la Franja

Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año —o alrededor de esta fecha—, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Una fecha que este año tiene lugar en medio de un frágil alto el fuego en Gaza, tras la intensa violencia y la crisis humanitaria que se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha forzado el desplazamiento de cientos de miles más.

Mostrando la realidad sobre el terreno, RTVE cuenta con Vivir y morir en Gaza, un videopodcast que narra en primera persona la tragedia humanitaria en la Franja. A lo largo de 6 episodios, la periodista Almudena Ariza acompaña al médico Raúl Incertis documentando su trabajo como voluntario en dos de los principales hospitales de la Franja.

Junto a este médico de urgencias, uno de los pocos españoles que han podido ser testigo desde dentro la realidad en la que viven los gazatíes, recorremos las ciudades de Jabalia, Beit Hanun, Jan Yunis y la propia Ciudad de Gaza.

Durante 4 meses, Incertis ha documentado su día a día a través de imágenes y grabaciones sonoras que ha puesto a disposición de la periodista Almudena Ariza. En total, más de un millar de archivos que han terminado conformando un estremecedor diario del asedio israelí, narrado en tiempo real, desde las urgencias del Indonesian Hospital, al norte de la franja, y del hospital Nasser, al sur.

Una realidad devastadora, con el sistema sanitario colapsado y los recursos médicos reducidos al límite, donde los médicos se ven obligados a tomar la peor de las decisiones: elegir a quién salvar porque no hay medios para todos. Y hacerlo mientras retumba un bombardeo, se escucha el zumbido constante de los drones o los gritos al fondo.