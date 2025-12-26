La Policía detiene en Huelva a uno de los diez fugitivos "más buscados" por un doble crimen cometido en 2019

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Cartaya, en Huelva, a uno de los fugitivos incluidos en la lista de "los diez más buscados", José María Pavón Pereira, que había sido condenado a 41 años de prisión por un doble asesinato, uno de ellos con alevosía y otro con ensañamiento, ambos cometidos en el año 2019.

El prófugo, según fuentes policiales, vivía en una nave alejada del núcleo urbano y su detención se produjo cuando abandonaba la misma a bordo de un vehículo. Así puede verse en las imágenes del momento de la detención que la Policía Nacional ha hecho públicas a través de las redes sociales.

Detenido José María Pavón Pereira, condenado a 41 años por un doble asesinato en 2019



🚔Vivía oculto en una nave y fue arrestado al salir en su vehículo



La investigación comenzó en 2024 cuando se emitió una reclamación judicial para la detención de un hombre por un doble delito de asesinato cometido en Huelva en 2019, tras la localización de los cuerpos de dos personas en un pozo, uno de ellos con un disparo de escopeta en el pecho y el otro con múltiples lesiones con un objeto contundente que le provocaron la muerte. Los agentes decidieron incluirlo en la campaña de los 10 más buscados tras haber agotad las líneas de investigación que mantenían abiertas, con el fin obtener información por parte de los ciudadanos a través de su difusión en los medios de comunicación y las redes sociales de la Policía Nacional.



▪️Estaba condenado a 41 años de cárcel y llevaba en busca y captura desde 2019 tras localizar dos cuerpos sin vida en un pozo



En este caso, según asegura la Policía, la colaboración ciudadana ha resultado fundamental para su localización y arresto, gracias a la información recibida a través del correo electrónico habilitado en el marco de esta campaña —losmasbuscados@policia.es —. Así es como los investigadores descubrieron que vivía escondido en una nave alejada de la localidad de Cartaya, en Huelva. Tras numerosas gestiones en el lugar los agentes observaron la salida de un vehículo en cuyo interior viajaba un varón cuyas características físicas era similar al fugado y, tras dar el alto al turismo, fue plenamente identificado por lo que se procedió a su detención.