Hamás entregará el cuerpo de otro rehén mientras Israel continúa con sus ataques pese a la tregua
- Hamás no ha confirmado la identidad del cadáver que será entregado esta tarde
- Los ataques israelíes matan a una persona y hieren a otras cinco
Hamás va a entregar este miércoles a Israel el cadáver de otro rehén israelí, como parte del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. "Las Brigadas Al Quds y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí hallado hoy en la zona de Mouraj, Jan Yunis, a las 20:00", ha informado Hamás en un comunicado.
Por otro lado, los ataques israelíes contra Gaza continúan, pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre. Este jueves, al menos una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas. Desde el comienzo de la tregua, Israel ha asesinado a 260 palestinos y otros 632 han resultado heridos.
Entrega del cuerpo de un rehén no identificado
Hamás ha explicado que en la entrega de los restos del rehén israelí participarán las Brigadas Al Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, que también ha retenido durante estos dos años a varios rehenes, informa Efe. Las milicias entregarán el cuerpo a la Cruz Roja, que a su vez lo hará llegar al Ejército israelí.
El comunicado no especifica la identidad del cadáver, que deberá ser identificado por el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir (en el sur de Tel Aviv).
Si se confirma que el cadáver entregado pertenece a uno de los rehenes, en la Franja quedarían aún otros cuatro cuerpos de rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023.
Al menos un muerto más por los ataques israelíes
Los ataques israelíes han costado la vida al menos a una persona y han causado heridas a otras cinco este miércoles, según los datos del Ministerio de Sanidad de la Franja, recogidos por Efe.
Israel insiste en que todo aquel que cruce la conocida como "línea amarilla", el punto al que se han retirado las tropas dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo, será considerado como "terrorista" y corre el riesgo de recibir un disparo.
La cifra total de fallecidos desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel inició su invasión en Gaza tras los ataques de Hamás, asciende a 69.187 y la de heridos a 170. 703, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.
A estas cifras hay que sumar la de los miles de cadáveres que yacen aún bajo los escombros. La Defensa Civil Palestina no tiene suficiente maquinaria pesada, pero aún así ha recuperado 533 cuerpos desde el inicio de la tregua.