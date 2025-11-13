Hamás entregará el cuerpo de otro rehén mientras Israel continúa con sus ataques pese a la tregua

Hamás va a entregar este miércoles a Israel el cadáver de otro rehén israelí, como parte del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. "Las Brigadas Al Quds y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí hallado hoy en la zona de Mouraj, Jan Yunis, a las 20:00", ha informado Hamás en un comunicado.

Por otro lado, los ataques israelíes contra Gaza continúan, pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre. Este jueves, al menos una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas. Desde el comienzo de la tregua, Israel ha asesinado a 260 palestinos y otros 632 han resultado heridos.

Entrega del cuerpo de un rehén no identificado Hamás ha explicado que en la entrega de los restos del rehén israelí participarán las Brigadas Al Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, que también ha retenido durante estos dos años a varios rehenes, informa Efe. Las milicias entregarán el cuerpo a la Cruz Roja, que a su vez lo hará llegar al Ejército israelí. El comunicado no especifica la identidad del cadáver, que deberá ser identificado por el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir (en el sur de Tel Aviv). Si se confirma que el cadáver entregado pertenece a uno de los rehenes, en la Franja quedarían aún otros cuatro cuerpos de rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023. Gaza, desde la línea amarilla: sin rastro de vida entre polvo, arena y escombros MARC CAMDELACREU (Vídeo) / RTVE.es (texto)