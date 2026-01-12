El exministro Jordi Sevilla pide un “cambio de rumbo” al PSOE y le culpa del auge de la extrema derecha

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto en el que pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías".

Sevilla quiere que "el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio”, que esté “centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado".

“🔴 El exministro socialista Jordi Sevilla ha lanzado un manifiesto en el que llama a cambiar el rumbo político del PSOE, pide elecciones anticipadas y que Pedro Sánchez dé un paso al lado



🎙️@letiaudi pic.twitter.com/crOejRSa5J“ — Radio 5 (@radio5_rne) January 12, 2026

El texto, de once páginas, se ha publicado en las redes sociales de Jordi Sevilla, pero aparece sin firmantes. Se lanza desde la plataforma Socialdemocracia 21, que busca "ser un espacio de encuentro "para "el debate honesto, la reflexión colectiva y la elaboración de propuestas”. Apela a los demócratas “dentro y fuera del PSOE” que “creen en una izquierda democrática fuerte, alejada de los radicalismos estériles” y “aspiran a una España cohesionada y justa".