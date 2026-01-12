El exministro Jordi Sevilla pide un “cambio de rumbo” al PSOE y le culpa del auge de la extrema derecha
- El exministro pide que el PSOE "recupere un proyecto autónomo" que esté "centrado en los problemas de los ciudadanos"
- El manifiesto, lanzado desde la plataforma Socialdemocracia 21, no presenta firmantes
El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto en el que pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías".
Sevilla quiere que "el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio”, que esté “centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado".
El exministro socialista Jordi Sevilla ha lanzado un manifiesto en el que llama a cambiar el rumbo político del PSOE, pide elecciones anticipadas y que Pedro Sánchez dé un paso al lado
🎙️@letiaudi pic.twitter.com/crOejRSa5J“
El texto, de once páginas, se ha publicado en las redes sociales de Jordi Sevilla, pero aparece sin firmantes. Se lanza desde la plataforma Socialdemocracia 21, que busca "ser un espacio de encuentro "para "el debate honesto, la reflexión colectiva y la elaboración de propuestas”. Apela a los demócratas “dentro y fuera del PSOE” que “creen en una izquierda democrática fuerte, alejada de los radicalismos estériles” y “aspiran a una España cohesionada y justa".
Hereu: el punto de vista del manifiesto es "absolutamente minoritario"
El Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha restado importancia al manifiesto de Jordi Sevilla, cuyo punto de vista es, dice, “absolutamente minoritario” dentro de las filas socialistas.
Desde el “respeto” por la libertad de expresión dentro de su partido, Hereu ha defendido de forma tajante la gestión del actual ejecutivo y el liderazgo del presidente del Gobierno. "Somos un partido amplio donde la gente libremente puede expresar sus puntos de vista", ha señalado el ministro, para acto seguido matizar que la postura de Sevilla no representa el sentir general del partido.
Hereu ha cuestionado que los críticos intenten "enarbolar la bandera de la socialdemocracia" como un valor perdido, asegurando que el actual PSOE es "el gran ejemplo de la socialdemocracia en Europa y en estos momentos en el mundo".
El titular de Industria ha puesto en valor la figura de Pedro Sánchez, destacando que su papel al frente de la Internacional Socialista es la prueba de su compromiso con estos ideales. "Es el que con más valentía defiende el papel de la socialdemocracia en esta década compleja del siglo XXI", ha subrayado.
