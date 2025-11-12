Israel abre el paso de Zikim, el tercer cruce para el acceso de ayuda humanitaria a Gaza

El Ejército israelí ha anunciado este miércoles la apertura del cruce de Zikim, en el noroeste de la Franja de Gaza, en el que hasta ahora es el tercer paso fronterizo - junto a Kerem Shalom y Kissufim- para la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino.

El COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados ha indicado en una nota de prensa que ha reabierto este miércoles el paso cumpliendo con las instrucciones del Gobierno israelí.

Según informaron a EFE organizaciones humanitarias que operan en la Franja, hasta el momento solo estaban abiertos el cruce de Kerem Shalom, en el sureste, y Kissufim, en el centro.

Los accesos se mantuvieron cerrados hasta el 10 de octubre, cuando se implementó el alto el fuego en vigor y se reabrieron algunos pasos fronterizos para la entrada de provisiones de carácter humanitario y mercancías. No obstante, entre los puntos del Plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que sustenta ese cese de las hostilidades, también figuraba la apertura del paso de Ráfah, área del sur de Gaza bajo control israelí, que continúa cerrado. Hasta su clausura era la única ventana de la Franja al mundo para el transito de personas y cargamentos no controlados por Israel.