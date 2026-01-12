Trump asegura que el Ejército de EE.UU. está "analizando muy seriamente" intervenir en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que el Ejército del país norteamericano está "analizando muy seriamente" una respuesta ante las protestas antigubernamentales que desde hace semanas sacuden las principales ciudades de Irán, al considerar que las autoridades iraníes han cruzado la línea roja tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones.

"Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial. Al ser preguntado sobre si las autoridades han cruzado "(su) línea roja para provocar una respuesta", el inquilino de la Casa Blanca ha respondido afirmativamente y ha señalado que "parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido".

El mandatario ha evitado dar detalles sobre "qué haré, dónde atacaremos, cuándo y desde qué ángulo atacaremos" y ha insistido en que está "recibiendo un informe cada hora y vamos a tomar una decisión". Trump ha asegurado además que "los líderes de Irán llamaron" este sábado para negociar. "Quizá tengamos que actuar antes de una reunión. Se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar", ha aseverado.