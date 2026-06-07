Visita del papa León XIV a Madrid, en directo hoy en vídeo: miles de fieles acudirán esta mañan a la misa en Cibeles
- Coincidiendo con su primer año de pontificado, el Santo Padre visita Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife
- Sigue en directo la visita del papa León XIV a España en RTVE Play
El papa León XIV continúa este domingo su viaje oficial a España con una segunda jornada en Madrid que se presenta cargada de actos. El evento principal tendrá lugar por la mañana en la plaza de Cibeles, con la celebración de la misa del Corpus Christi. Así se desarrollará la agenda del papa este 7 de junio:
- 10:30 horas: La Santa Misa y procesión del Corpus Christi del papa León XIV en la Plaza de Cibeles, con recorrido posterior por el eje Recoletos-Alcalá
- 16:30 horas: encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica
- 18:00 horas: participará en el evento 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte' en el Movistar Arena, donde ofrecerá un discurso a representantes culturales
- 19:30 horas: cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, don José Cobo Cano
Visita del papa a Madrid, hoy en directo
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Por la tarde, el papa participará en un evento en el espacio multiusos Movistar Arena titulado Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte. En este acto, el pontífice pronunciará un discurso ante representantes de distintos ámbitos. Finalmente, su segunda jornada en la capital de España terminará con una cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano.
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El papa León XIV comenzará la jornada con la celebración de la misa del Corpus Christi en la plaza de Cibeles. A continuación de la eucaristía se celebrará una procesión por el eje Recoletos y Alcalá. Al finalizar, el papa tendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.