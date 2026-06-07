Visita del papa León XIV a Madrid, en directo hoy en vídeo: miles de fieles acudirán esta mañan a la misa en Cibeles

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Por la tarde, el papa participará en un evento en el espacio multiusos Movistar Arena titulado Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte. En este acto, el pontífice pronunciará un discurso ante representantes de distintos ámbitos. Finalmente, su segunda jornada en la capital de España terminará con una cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano.