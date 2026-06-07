Los viajes en furgoneta de Robert Prevost por España cuando aún era simplemente ‘Bob’

Mucho antes de convertirse en León XIV, antes de los focos, las audiencias y los protocolos de seguridad, Robert Prevost aterrizaba en España como un viajero más.

Sin escoltas, sin cámaras y sin que nadie le reconociera en los aeropuertos. Entonces no era cardenal, ni prefecto del Vaticano, ni mucho menos papa. Era un joven agustino estadounidense con ganas de descubrir un país que acabaría visitando decenas de veces a lo largo de su vida.

Uno de los testigos de aquellas visitas es Isaac González Marcos. Leonés, profesor de historia de la iglesia en la Facultad Teológica del Norte de España en Burgos y en el Centro de Estudios Agustinianos de Valladolid. Mantiene una amistad con el pontífice desde hace 47 años.

Robert Prevost (izda), actual papa León XIV, en una visita a La Granja de San Ildefonso (Segovia) en el verano de 1982 Imagen cedida por Isaac González Marcos

"Probablemente haya estado en España 30 o 40 veces" Ambos se conocieron en 1981 en el Colegio Internacional Santa Mónica, en Roma. Sede principal y Curia General de la Orden de San Agustín. Prevost estudiaba Derecho Canónico; Isaac cursaba Teología. Lo que comenzó como una relación entre dos jóvenes religiosos acabó convirtiéndose en una amistad que ha sobrevivido a décadas de cambios, responsabilidades y miles de kilómetros. Un año después llegó el viaje que marcaría para siempre su amistad. Los dos recorrieron buena parte de la geografía española a bordo de una furgoneta junto a otros jóvenes agustinos “El viaje comenzó en Madrid y de ahí a Toledo, Segovia, Valladolid, Salamanca y León. Después de Léon, ya el Camino de Santiago”, recuerda con cariño Isaac. Robert Prevost (tercero por la izq.) e Isaac González (fila de abajo, primero a la dcha.) en el Colegio Internacional de Santa Mónica, en Roma, 1981 Imagen cedida por Isaac González Marcos

"Éramos todos jóvenes de 20 a 25 años, con una gastronomía de bocadillos" Ese verano de 1982 estuvieron juntos durante un mes y medio. “La cuestión es que en Santiago y en toda Galicia no tenemos ninguna casa de Agustinos. Por eso en la furgoneta llevábamos una tienda de campaña, como buenos jóvenes, y aprovechábamos cualquier prado para hacer noche”, cuenta. Cuando observa las fotografías de aquel viaje por España, no puede evitar sonreír. "A las tres de la mañana tuvimos que levantar la acampada porque caía lluvia como si no fuese verano”. Empapados, continuaron el viaje por Galicia y las playas de Pontevedra antes de regresar a León. Robert Prevost (abajo, dcha), actual papa León XIV, en una visita a Salamanca en el verano de 1982 Imagen cedida por Isaac González Marcos

El joven “Bob” que miraba España con asombro Por aquel entonces, Prevost no era todavía una figura de la Iglesia. Era simplemente “Bob”, un joven curioso y observador, fascinado por nuestro patrimonio cultural. “Disfrutaba mucho de las cosas históricas, porque aquí cualquier piedra tiene más de 200 años”, explica su amigo. El acueducto de Segovia y la Catedral de Santiago fueron algunos de los monumentos que más le sorprendieron. Pero también la gastronomía. “Comía absolutamente de todo. Desde una paella hasta un bocadillo de calamares o jamón, que por cierto, le encanta. Pulpo gallego o lechazo de Valladolid y Burgos”. Isaac González (izq) con Robert Prevost (dcha) junto al lago Michigan (Chicago), en 1983 Imagen cedida por Isaac González Marcos Aquellos viajes también fueron una escuela de idiomas. Prevost perfeccionó su español. “Y lo hacía con un fino sentido del humor, reía incluso los chistes, incluso aunque no los entendía del todo”, sonríe mientras recuerda que él también intentó mejorar su inglés. El intercambio continuó al año siguiente, cuando el futuro pontífice le invitó a Estados Unidos. ”Allí conocí a sus padres". Y muestra una foto tomada en las puertas de su casa familiar en Chicago. “El número 212”, destaca. Robert Prevost (arriba en el medio) con sus padres (derecha) junto a Isaac González (abajo en el medio) en la puerta de su casa familiar en Chicago, 1983 Imagen cedida por Isaac González Marcos

De 2001 a 2024: Las visitas como prior general de la Orden de San Agustín Los años pasaron. Las responsabilidades crecieron. Entre 2001 y 2013 Prevost ocupó uno de los cargos más importantes de la Orden de San Agustín: prior general. Su nueva responsabilidad le llevó a recorrer el mundo y también a regresar con frecuencia a España. "Ha visitado toda la Orden y a España vino en numerosas ocasiones", señala Isaac. Prevost (derecha) en una visita a Valladolid con motivo del 40 aniversario del Estudio Teológico Agustiniano en 2008 Imagen cedida por Isaac González Marcos Muchos de esos encuentros tuvieron lugar en Guadarrama, en el Complejo residencial Fray Luis de León. Precisamente, el punto que ha elegido Isaac para citarnos para esta entrevista. “Seguramente este sea el complejo agustino donde más veces haya estado en España”, matiza Isaac. Entrevista con Isaac González, amigo agustino del papa León XIV, en el exterior del Complejo Residencial Fray Luis de León en Guadarrama, Madrid Gregorio Bellido A pesar de los cambios y de la creciente relevancia de Prevost dentro de la Iglesia, la relación entre ambos permaneció intacta. "Cada dos o tres años nos veíamos en Roma, tomábamos una pizza y hablábamos como siempre". Exterior del Complejo Residencial Fray Luis de León en Guadarrama, Madrid Gregorio Bellido

La profecía meses antes del cónclave Ávila fue la última de una lista que completan otros lugares como Talavera de la Reina, Málaga, Sevilla, Huelva, Alcalá de Henares, Zaragoza, Bilbao y Palencia. Allí, invitado por Isaac, recorrió en septiembre de 2024 la casa natal de Santa Teresa de Jesús y dejó su firma en el libro de visitas del monasterio, como un peregrino más. “Le dije: Roberto, tienes toda la baraja para salir elegido. Vas cambiar el hábito negro de los agustinos por la sotana blanca. Y acerté”, recuerda Isaac. Y enseguida nos habla de la última vez que se han visto. “El 9 de abril de este año”, dice con contundencia, y añade: “Ya convertido en León XIV”. Le recibió en su despacho particular en el Vaticano. Conversaron durante casi una hora. Hablaron de actualidad, de la Iglesia y también de aquel viaje en furgoneta bajo la lluvia que seguía provocando sonrisas décadas después. La complicidad entre León XIV e Isaac González en una visita a su despacho personal en el Vaticano, el 9 de abril de 2026 Imagen cedida por Isaac González Marcos