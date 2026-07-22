La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparece en la comisión del caso Koldo del Senado

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparece este miércoles en el Senado para explicar su conocimiento del llamado caso Leire, en el que se analiza si existió una trama para desestabilizar investigaciones judiciales por corrupción que afectan a la formación socialista y al Gobierno.

Narbona, quien está citada a las 11.00 horas en la Cámara Alta, ya declaró el pasado miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye uno de los sumarios del caso Leire. El otro lo lleva el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien empezó investigando estos hechos.

Tras declarar ante Pedraz el miércoles pasado, la dirigente socialista dijo a los medios de comunicación que explicó al magistrado los mensajes que intercambió con Leire Díez el 24 de abril de 2024, que recogía la UCO en uno de sus informes. Esta comunicación tuvo lugar poco después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera una causa por tráfico de influencias y otros delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este chat, Díez comentó a la presidenta del PSOE que se podían "reconducir" los ataques a Sánchez y que ella podía dar la vuelta al asunto "como un calcetín". La dirigente socialista contestó que eso "se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día".

A este respecto, tras su declaración judicial, Narbona dijo a los periodistas que conoció a Díez de 2017 como militante del PSOE. Sin embargo, afirmó que no tenía conocimiento de "la supuesta trama que se está investigando".

La dirigente socialista indicó que Díez le trasladó que "conocía hechos que podían ser importantes". "Por 'hechos' yo entendí 'hechos', desde luego nada que ver con lo que se está investigando", afirmó en relación con los sumarios que llevan Pedraz y Zamarriego.

Añadió que trasladó lo que le comentó su interlocutora al entonces secretario de Organización de su partido, Santos Cerdán, ya que "entre otras facultades, tenía la política de comunicación". Días después le preguntó a Cerdán, quien le respondió que Leire Díez no había aportado "nada de interés".

Reconoció que le envió a Díez el mensaje de "eso ya lo has hablado con Santos": "Ya había habido un contacto entre ellos y el secretario de organización me dijo que Leire no había traído nada de interés", afirmó.

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