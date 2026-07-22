Sánchez se desplaza al incendio de Guadalajara en un año crítico con más de 90.000 hectáreas calcinadas en España

España vive este miércoles una de las jornadas más complejas de la década en la lucha contra el fuego, marcada por la visita institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la zona cero del incendio de la Sierra Norte de Guadalajara. La visita está anunciada a las 11:00 de la mañana en la agenda de Moncloa sin rueda de prensa posterior y con una declaración institucional en su lugar.

Sánchez tiene previsto visitar las zonas afectadas por el incendio de La Mierla y mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en la extinción en el Puesto de Mando Avanzado de Tamajón, Guadalajara.

El fuego de La Mierla, que continúa activo, se ha consolidado ya como el segundo más grave de la serie histórica del país por superficie calcinada, con una estimación de entre 30.000 y 32.000 hectáreas afectadas.

El balance nacional es desolador ya que en lo que va de año han ardido 90.000 hectáreas, una cifra que cuadruplica los datos registrados en el mismo periodo de 2025.

El segundo mayor incendio de la historia La situación en la provincia de Guadalajara acapara la atención nacional. El incendio forestal de La Mierla, iniciado el pasado 16 de julio por causas que apuntan a labores agrícolas, ha superado ya todas las previsiones. Con más de 30.000 hectáreas arrasadas, este siniestro solo es superado en la historia de España por el incendio de Larouco (Ourense, Lugo y León) de 2025, que quemó 37.765 hectáreas. Por debajo queda ya el histórico incendio de Minas de Riotinto de 2004, que afectó a 29.867 hectáreas en Huelva. Mapa de los incendios activos hoy en España DatosRTVE Este fuego se ha convertido además en el mayor desastre forestal de la historia de Castilla-La Mancha, superando con creces las 13.000 hectáreas que ardieron en Riba de Saelices en el año 2005. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado que el Ejecutivo declarará la zona como "gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil", lo que permitirá que el Gobierno central sufrague el 50% del coste de la recuperación de la Sierra Norte. A pesar de la magnitud de la tragedia, el director de la emergencia, Juan José Fernández, ha aportado una nota de optimismo al señalar que las operaciones progresan "de manera positiva". Aunque el perímetro sigue creciendo, lo hace a una velocidad mucho menor que en los días anteriores. ““ No obstante, la situación en la provincia se mantiene tensa debido al incendio de Selas, que ha obligado a evacuar preventivamente a los vecinos de Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo, Pardos y Aragoncillo para evitar que las llamas crucen a la provincia de Soria.

Regreso a casa en Segovia En Castilla y León, la jornada de este miércoles comienza con mejores noticias para parte de la población desalojada. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Segovia ha autorizado el regreso a sus domicilios de los vecinos de seis localidades: Tenzuela, Losana de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Caballar y Santo Domingo de Pirón. Estos vecinos habían sido evacuados debido al incendio iniciado este lunes en la zona de Brieva. ““ Sin embargo, la cautela sigue imperando en la provincia. Los habitantes de Berrocal y Carrascal de la Cuesta deben permanecer evacuados por el momento como medida de precaución. En cuanto a las infraestructuras, la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha informado de la reapertura al tráfico de las cuatro carreteras provinciales que permanecían cortadas desde el inicio de la semana, así como del levantamiento del confinamiento en Pelayos del Arroyo.

Tres focos activos en Huelva La provincia de Huelva ha pasado una noche de intenso trabajo con 85 efectivos del Plan Infoca desplegados en tres focos distintos: El Cerro del Andévalo, Almonaster la Real y Lucena del Puerto. En el paraje 'Los Pajares' de El Cerro del Andévalo, 24 efectivos terrestres han combatido las llamas que afectan principalmente a masas de eucaliptal, apoyados por cuatro autobombas y cuatro buldóceres. ““ La evolución más favorable se registra en Almonaster la Real. La Junta de Andalucía ha rebajado la emergencia a fase de preemergencia (Situación Operativa 0) tras estabilizar el fuego en la sierra de Aracena. Esta mejora ha permitido que 300 personas regresen a sus hogares en tres aldeas que habían sido desalojadas. Por su parte, en Lucena del Puerto, 18 bomberos forestales han trabajado durante la madrugada en el paraje 'Los Vuelos' y han logrado extinguirlo a las 23:30 horas. Los técnicos de extinción han comprobado que no hay posibilidad de que se reavive.

Estabilización en Teruel y Huesca En Aragón, la atención se centra en el incendio de Ejulve (Teruel), que tras una jornada de vientos erráticos ha dejado de propagarse. Pese a esta tregua, el operativo de Infoar mantiene la "máxima cautela" debido a que las previsiones meteorológicas para este miércoles anuncian fuertes rachas de viento y altas temperaturas que podrían reactivar el perímetro. ““ Por ahora se mantienen las evacuaciones preventivas en las pedanías de La Cañadilla y Cirujeda, así como en Molinos y tres masías de la zona. En la provincia de Huesca, el fuego declarado en la localidad de Plan sigue activo, pero con una superficie estable de entre 80 y 100 hectáreas. El mayor desafío para los equipos de extinción en esta zona es la "compleja orografía", que dificulta enormemente el acceso de los medios terrestres a los focos principales, obligando a priorizar el trabajo de los medios aéreos.