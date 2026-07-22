El tiempo este miércoles 22 de julio: la ola de calor deja máximas de 40 grados en el sur y tormentas en el este
- Doce comunidades autónomas y Ceuta están en alerta por altas temperaturas
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La ola de calor, la tercera en un mes, continúa este miércoles en España, donde deja máximas de 40ºC en el sur peninsular y depresiones del este y mínimas de 25ºC en el Mediterráneo y el Guadalquivir. También se esperan tormentas localmente fuertes y acompañadas de granizo en el este de la Península.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en aviso por altas temperaturas a doce comunidades autónomas y Ceuta. En alerta naranja (riesgo alto), por calor están: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad de Madrid. Y los territorios en aviso amarillo (riesgo) por esta misma causa son: Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Ceuta.
En cuanto a las alertas por tormentas, son amarillas y se centran en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Algunas de estas precipitaciones van acompañadas de rachas de viento muy fuertes y, ocasionalmente, con granizo, especialmente en el interior de Castellón, Tarragona y Valencia, norte de la Región de Murcia, este de Andalucía y sureste de Albacete.
Noches tropicales en la mitad sur
Las temperaturas máximas suben en general, especialmente en el alto Ebro, y bajarán en el Mediterráneo y oeste de Galicia, superando los 35ºC en Baleares, Ceuta y amplias zonas de la Península. Es probable, además, que se alcancen los 40ºC en Andalucía, meseta sur y, puntualmente, en las depresiones del nordeste y del sudeste.
Las mínimas suben en el interior, y bajan en el norte y el tercio este. Pueden darse noches tropicales (por encima de los 20ºC) en la mitad sur, este peninsular y Baleares, y no bajar de los 25ºC en el litoral mediterráneo y del Guadalquivir.
El viento es moderado en el golfo de Cádiz y Estrecho, así como en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia. Es flojo en el resto. En Canarias, cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur, sin cambios en las temperaturas.