El tiempo este miércoles 22 de julio: la ola de calor deja máximas de 40 grados en el sur y tormentas en el este

La ola de calor, la tercera en un mes, continúa este miércoles en España, donde deja máximas de 40ºC en el sur peninsular y depresiones del este y mínimas de 25ºC en el Mediterráneo y el Guadalquivir. También se esperan tormentas localmente fuertes y acompañadas de granizo en el este de la Península.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en aviso por altas temperaturas a doce comunidades autónomas y Ceuta. En alerta naranja (riesgo alto), por calor están: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad de Madrid. Y los territorios en aviso amarillo (riesgo) por esta misma causa son: Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Ceuta.

En cuanto a las alertas por tormentas, son amarillas y se centran en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Algunas de estas precipitaciones van acompañadas de rachas de viento muy fuertes y, ocasionalmente, con granizo, especialmente en el interior de Castellón, Tarragona y Valencia, norte de la Región de Murcia, este de Andalucía y sureste de Albacete.