Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Casi la mitad de los niños en el mundo están expuestos a al menos tres amenazas climáticas, según Unicef

  • La combinación más extendida es la de sequías, calor extremo y olas de calor: afectan a casi 300 millones de niños
  • En España, 4 millones de niños están expuestos a tres riesgos, sobre todo olas de calor, sequía y contaminación del aire
Casi la mitad de los niños en el mundo están expuestos a al menos tres amenazas climáticas
Un niño persigue una pompa de jabón en Oviedo, Asturias, el pasado sábado en pleno episodio de calor EFE/ Eloy Alonso
Álvaro Caballero
Álvaro Caballero

Unos 1.100 millones de niños y niñas, casi la mitad de la infancia mundial, están expuestos a al menos tres amenazas climáticas que ponen en riesgo su salud, su educación y su supervivencia. Así lo advierte un informe de Unicef hecho público este martes, que muestra asimismo que todos los niños y niñas del mundo se enfrentan a al menos una amenaza climática, mientras que más de 4 millones podrían estar expuestos hasta a seis.

El 'Informe de Riesgos Climáticos para los Niños 2026', elaborado por la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, ofrece un mapa de la exposición de los más pequeños a las ocho amenazas climáticas más frecuentes: inundaciones costeras, sequías, calor extremo, incendios, olas de calor, inundaciones fluviales, tormentas de arena y polvo, y tormentas tropicales.

De ellos, las sequías, el calor extremo y las olas de calor son la combinación de amenazas más extendida: más de 296 millones de niños y niñas viven en zonas expuestas a ellas. La segunda combinación más frecuente —sequía, calor extremo y tormentas tropicales— afecta a más de 115 millones de niños y niñas en todo el mundo.

En la región africana del Sahel, más de 4 millones de niños y niñas se enfrentan a la triple amenaza de las olas de calor, el calor extremo y las tormentas de arena y polvo. En países de Asia como Bangladesh, Myanmar y Pakistán, la infancia está expuesta a más amenazas climáticas simultáneas y con mayor intensidad que en cualquier otra parte del mundo.

Los países de renta alta no son inmunes a este problema. En Italia, por ejemplo, los datos muestran que más de 6 millones de niños y niñas están expuestos a olas de calor prolongadas y sequía. Sin embargo, el país también muestra cómo la inversión en adaptación al cambio climático puede mitigar algunos de los riesgos que afronta la infancia.

El mundo, a las puertas de un "Súper El Niño": "Echa gasolina al fuego de un planeta cada vez más cálido"
El mundo, a las puertas de un "Súper El Niño": "Echa gasolina al fuego de un planeta cada vez más cálido" Álvaro Caballero

Cuatro millones de niños en España amenazados por tres riesgos

En España, 4,1 millones de niños y niñas —el equivalente al 54 % de la población infantil— están expuestos al menos a tres riesgos climáticos combinados. Las principales amenazas son las olas de calor, que afectan a 6 millones de niños y niñas, y la sequía, a 4,2 millones.

Este informe viene a completar lo que ya advertía otro análisis de Unicef centrado en España y publicado en marzo. En aquel texto, titulado 'Contar con la infancia es una emergencia', la organización advertía que 6,4 millones de niños y niñas de nuestro país viven en áreas donde se han duplicado las olas de calor en las últimas décadas y 3,3 millones en zonas donde se han triplicado.

Todo ello en un país que sufre 30 días más de calor extremo al año y con más de medio millón de niños que viven en zonas inundables.

El 80% de la infancia sufre un fenómeno climático al año en España y más de medio millón vive en zonas inundables
El 80% de la infancia sufre un fenómeno climático al año en España y más de medio millón vive en zonas inundables María Menéndez

Aunque nuestro país cuenta con servicios públicos más sólidos que otros más vulnerables, "la infancia sigue invisibilizada y no aparece de forma expresa en los planes de gestión del riesgo", denuncia Unicef. Por ello, la organización ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que integren a los niños, niñas y adolescentes en todas las fases de una emergencia: prevención, preparación, respuesta y reconstrucción.

Casi todos los niños están expuestos a la contaminación del aire

Además de las ocho amenazas más frecuentes, el informe analiza la exposición de la infancia a la contaminación del aire (que en España afecta a 6,4 millones de niños y niñas) y la malaria, dos riesgos muy sensibles a los efectos del cambio climático. Los datos muestran que la contaminación del aire afecta a casi todos los niños y niñas del mundo, mientras que 1.000 millones están expuestos a la malaria, causada por un mosquito que se propaga en climas cálidos y húmedos, un peligro adicional.

"Este análisis puede ayudar a los gobiernos y a los responsables de la toma de decisiones a planificar mejor e invertir de forma más eficaz en servicios resilientes", ha afirmado Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF. "Cuando fortalecemos los sistemas de salud y educación y mejoramos las infraestructuras teniendo en cuenta a la infancia, protegemos a los niños y niñas frente a las amenazas climáticas actuales y contribuimos a garantizar su futuro", ha añadido.

Al analizar de forma conjunta las múltiples amenazas y vulnerabilidades, los niños y niñas de países sin costa y frágiles, como la República Centroafricana o Chad, se enfrentan a amenazas climáticas simultáneas y, al mismo tiempo, carecen de acceso a servicios básicos, lo que dificulta mucho más su capacidad de hacer frente a estas crisis.

Al mismo tiempo, todos los niños y niñas de 24 pequeños Estados insulares en desarrollo, desde Haití hasta Vanuatu, están expuestos a tormentas tropicales, que pueden interrumpir la vida de islas enteras y desbordar los servicios esenciales.

Piden reducir emisiones y abandonar los combustibles fósiles

"Sin esfuerzos urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las amenazas climáticas serán cada vez más frecuentes y graves, ejercerán una presión aún mayor sobre los presupuestos y sistemas públicos, y pondrán en riesgo el bienestar de la infancia", advierte Unicef.

Greenpeace presenta un plan para dejar los combustibles fósiles en 2040 y decir adiós a los "tiranos de la guerra"
Greenpeace presenta un plan para dejar los combustibles fósiles en 2040 y decir adiós a los "tiranos de la guerra" Álvaro Caballero

Por ello, llama a gobiernos y empresas a reducir emisiones mediante "medidas ambiciosas", incluyendo la "eliminación progresiva urgente de los combustibles fósiles y una transición justa hacia las energías renovables". También reclama una "adaptación climática inclusiva, garantizando que los niños y niñas y los servicios esenciales estén incluidos en los planes nacionales de adaptación". Esto incluye, por ejemplo, desarrollar "instalaciones educativas seguras y sostenibles y centros de salud resilientes al clima".

Por último, piden también "empoderar a niños, niñas y jóvenes para que participen de forma significativa en la acción climática, invirtiendo en educación, conocimientos y habilidades".

Es noticia: