Greenpeace presenta un plan para dejar los combustibles fósiles en 2040 y decir adiós a los "tiranos de la guerra"

La guerra de Irán y el rompecabezas del estrecho de Ormuz han vuelto a demostrar al mundo, como ya ocurrió con la invasión de Ucrania, los peligros de la dependencia de los combustibles fósiles: precios disparados, volatilidad y peligro de desabastecimiento. A ello se suma, además, su contribución al cambio climático, del que son el principal culpable.

Por ello, organizaciones ecologistas y expertos han redoblado desde el inicio del conflicto su llamamiento a acelerar la transición energética y pasar a un sistema 100% renovable. En este sentido, Greenpeace ha presentado este lunes su ambiciosa hoja de ruta, elaborada junto al Institute for Sustainable Futures de la Universidad Tecnológica de Sídney (UTS), para alcanzar las emisiones energéticas netas cero en la península Ibérica en 2040, diez años antes de lo que plantea la Unión Europea.

Su plan, defienden, tendría el doble beneficio de luchar contra la crisis climática y además dejar de depender del petróleo, el gas y el carbón -pero también la nuclear- y de los "tiranos de la guerra" que condicionan su suministro, de Vladimir Putin a Donald Trump.

“Descarbonizar es desmilitarizar“

Para dos países que no producen combustibles fósiles como son España y Portugal, "seguir atados al gas y al petróleo es seguir alimentando las guerras y la pérdida de nuestra soberanía", ha destacado la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, durante la rueda de prensa de presentación del informe. En otras palabras, "descarbonizar es desmilitarizar".

Suficiencia: elegir "para qué y para quién" se produce energía Una de las principales diferencias entre el plan de Greenpeace y los que han puesto en marcha la UE y España es que se introduce "por primera vez un concepto político y técnico clave como la suficiencia", según Saldaña. Este concepto plantea la idea de decidir "para qué y para quién" se produce la energía, garantizando que "todo el mundo acceda a los servicios energéticos necesarios para llevar una buena calidad de vida" mientras que se evita "el consumo excesivo de recursos y las actividades perjudiciales". Es, aseguran, un paso más allá de la eficiencia energética. Por ese motivo, el plan de la organización ecologista incluye un recorte de al menos un 39% de la demanda de energía total final para 2040, luchando contra el "derroche". Se trata de una reducción energética "para vivir mejor, no para torturarnos ni aplicarnos el cilicio", ha señalado José Luis García, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. Suficiencia sería, para Saldaña, decir "no" a proyectos como el de Altri en Galicia, "que destruyen el medio ambiente", y decir "sí" a garantizar viviendas con confort térmico o un transporte público de calidad. De depender del gas ruso a necesitar a EE.UU.: el conflicto en Oriente Medio muestra las costuras de la UE por la energía Sofía Soler

Menos vuelos y menos coches En materia de transporte, por ejemplo, plantean reducir un 36% los vuelos para esa 2040, prohibiendo los vuelos cortos con alternativa en tren. Gracias a ciudades más compactas, más espacio para la bici y servicios mínimos de transporte público, se recortarían un 16% los desplazamientos en coche. En total, caería la demanda de energía del transporte en un 72%. "A mí lo que me gusta de este informe es que dice que podemos reducir la demanda y encima vamos a vivir mejor, porque en nuestras ciudades no va a haber tanto ruido o tantas partículas contaminantes", ha señalado por su parte David Ribó, miembro del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética de la Universitat Politècnica de València. En vivienda, la rehabilitación energética, el aislamiento y la electrificación de la calefacción y el aire acondicionado mediante bombas de calor permitirían una reducción de la demanda de un 25% en España y de un 20% para Portugal para 2040. Y en industria -un sector de difícil electrificación-, se podría recortar un 15% la demanda, pero habría que reducir la producción de acero, cemento y químicos, a la vez que electrificar en lo posible esta producción o recurriendo a combustibles sintéticos cuando esta electrificación no sea posible. En cuanto a los centros de datos e IA, pide que su expansión se lleve a cabo con energía renovable al 100% y que no se consideren un uso prioritario a la hora de darles acceso a la red. Una 'nube' sin agua: el desembarco de los centros de datos tensiona la España de las sequías ÁLVARO CABALLERO

Triplicar las renovables y duplicar la capacidad del sistema eléctrico Para alcanzar estos objetivos y lograr un sistema 100% renovable sería necesaria una vasta electrificación: duplicar la capacidad del sistema eléctrico y triplicar la capacidad solar y eólica. Los datos elaborados por Greenpeace y la Universidad Tecnológica de Sídney muestran que es posible una "cobertura total" renovable, las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año sin riesgo de apagones como el del 28 de abril del año pasado, apostando por el almacenamiento y la gestión de la demanda en las horas en las que no haya sol ni viento, ha explicado Sara Pizzinato, coordinadora del informe. La organización ecologista, además, y a diferencia de los planes de España y la UE, no cuenta con la energía nuclear -que en España desaparecería en 2035 según sus cálculos- ni con mecanismos como la captura de carbono, cuyo papel real en la transición ha sido muy cuestionado. Y ante el debate sobre el impacto de las renovables en el territorio, que se ha intensificado en España ante el rápido despliegue de los últimos años, Pizzinato ha destacado que "no hay una incompatibilidad" con la biodiversidad y la producción agraria: "Es una cuestión de ordenación del territorio". La cobertura de solar y éolica alcanzaría un 1,5% del territorio y no sería necesario instalar placas solares ni molinos en zonas protegidas ni en superficie agraria útil, calcula el informe, que apuesta a su vez por métodos menos invasivos como el autoconsumo. Renovables sí, ¿pero así?: el ecologismo se divide entre acelerar o frenar las grandes plantas solares y eólicas ÁLVARO CABALLERO