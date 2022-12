A medida que España avanza en la transición hacia las energías renovables, el debate sobre el impacto en el territorio de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos va subiendo de tono. Algunos sectores del ecologismo, partidos y organizaciones ciudadanas piden reducir el ritmo de la implantación de estas plantas en zonas de alto valor ambiental o agrícolas, en un momento en el que la guerra de Ucrania y el impulso europeo a las energías limpias han provocado un aluvión de solicitudes para su instalación.

La tensión que rodea a las renovables ha llegado hasta el punto de que dos de las películas más aclamadas del cine español este año, Alcarràs y As bestas, tengan como elemento central los conflictos que genera la implantación de la solar, en el primer caso, y de la eólica, en el segundo.

"Nos parece bien que haya energía renovable, no nos gustan los combustibles fósiles ni la nuclear, pero creemos que tienen que estar localizadas en los territorios donde no generen un impacto importante", explica a RTVE.es Alberto Matarán, profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada y miembro de la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE).

Esta coordinadora agrupa a más de 200 asociaciones locales que a lo largo del territorio español advierten de cómo las grandes plantas eólicas y solares, instaladas sin una evaluación ambienta correcta, pueden perjudicar a los ecosistemas y amenazar a especies ya vulnerables. Una reivindicación resumida en el lema "renovables sí, pero no así".

"La solución no puede ser única. Para empezar, tenemos que reducir el consumo de energía, vía ahorro y eficiencia . Después, poner el foco en cuánto se puede generar en en suelo urbano e industrial" y al final, cubrir la parte restante con la generación renovable en suelo rústico, pero eso sí, "con una ordenación del territorio adecuada" y enfocado a las comunidades energéticas y no a "grandes proyectos de grandes compañías", subraya Carricondo.

Otros grupos ecologistas, como SEO Birdlife, no son contrarios de primeras a las plantas en zonas agrícolas o naturales, aunque consideran que esta debe ser la "última parte" de toda una estrategia de transición y no deben concentrarse en pocas zonas, como está ocurriendo en la actualidad, según señala Ana Carricondo, coordinadora de Conservación en esta organización.

Placas en tejados: un avance, pero insuficiente en la transición energética

Frente a estos sectores, se sitúan quienes defienden las instalaciones renovables de gran tamaño, necesarias -aseguran- para llevar a cabo una transición energética que evite lo peor del cambio climático. "Los estudios científicos nos dicen que podríamos sacar hasta en torno al 30% de nuestra electricidad con autoconsumo en cubiertas. Es un montón, pero ese potencial es limitado", señala Eloy Sanz, profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"Es una baza que no hay que perder y hay que darle todos los beneficios que se pueda, sobre todo en las gestiones de tramitaciones, que son las que lo limitan", apunta, "pero eso no impide que de manera simultánea, y esto es importante, se puedan hacer el resto de avances que tenemos que hacer, porque no podemos esperar diez años a ver cuántos tejados se han cubierto".

Sanz investiga, junto a la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), proyectos "ejemplares" en los que las renovables conviven con las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales o benefician a la biodiversidad. Pone el ejemplo de los parques solares en Murcia que han sustituido a zonas de regadío que contribuían a la asfixia con fertilizantes del Mar Menor. "Entre panel y panel hay huecos, y en esos huecos está todo lleno de naturaleza", reivindica.

En la misma línea se pronuncia José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, principal asociación empresarial del sector. "Nuestra tecnología es positiva para el medio ambiente, no solo porque evitamos la emisión de CO₂, sino porque nuestras plantas, con las medidas que estamos impulsando, se convierten en unas reservas integrales de la naturaleza", subraya.

La UNEF ha presentado un "sello de excelencia" para premiar aquellas instalaciones respetuosas hacia el entorno, como por ejemplo las que creen muros vegetales para evitar el impacto visual, las que potencien la renaturalización "a través de la instalación de nidos para aves u hoteles para insectos" o bien que sean reversibles y una vez termine su vida útil se puedan desmontar. "Con todas estas medidas, la biodiversidad es mayor que fuera", insiste Donoso.