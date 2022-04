10 razones por las que 'Alcarràs', de Carla Simón, es la película española del año

Muchos pensaréis que es muy arriesgado asegurar que Alcarràs va a ser la película española del 2022 cuando todavía estamos en abril y quedan por estrenarse los nuevos títulos de Paco León, Alberto Rodríguez, Rodrigo Sorogoyen, Pilar Palomero, Juan Diego Botto, Isaki Lacuesta, Abert Serra, Carlos Vermut, Jaime Rosales o Jonás Trueba. Pero os vamos a dar diez razones por las que pensamos que esta película, participada por RTVE, es una de las cintas españolas más importantes de las últimas décadas y arrasará en los próximos Goyas. Por cierto que se estrena en cines este 29 de abril.

También fue un éxito del cine en catalán, ya que Alcarràs supone la primera victoria de un festival de clase A de una película en este lengua . "Es algo que ya viví con Verano 1993: había público internacional que descubría que existía el catalán -contaba Carla a RTVE.es-. Ahí me di cuenta de que con el cine tienes el poder de diseñar una ventana al mundo. Es maravilloso que ahora tengamos esa oportunidad de que esto se vea en muchos sitios".

Una historia que tiene mucho de autobiográfico, como nos contaba Carla Simón en Málaga: “Mis tíos cultivan melocotones en Alcarràs. Y creo que la película nació cuando murió mi abuelo, un momento de reflexión para todos en el que pusimos mucho en valor su legado . Mis tíos heredaron la tierra y yo empecé a reflexionar sobre si esos árboles iban a estar ahí para siempre. Y pensando en cómo ha cambiado el mundo de la agricultura: Que esta manera de hacer agricultura en pequeñas familias ya no es prácticamente sostenible”.

Carla Simón ha conseguido el milagro de que la familia protagonista esté tan compenetrada que el jurado de Berlín pensó que era real , pero no es así: “Hicimos un casting larguísimo -aseguraca Carla en una entrevista en RTVE.es-. Vimos a más de 9.000 personas . Fuimos a las fiestas de los pueblos y les invitamos a presentarse. Como no encontramos familiares que nos sirvieran, creamos nuestra propia familia".

“Me emocioné mucho al verlo -aseguraba Carla a RTVE.es-. El pueblo entero siente la película muy suya y es así : sin la colaboración de todos no hubiéramos podido hacerla. Es muy fuerte”, confiesa

Carla Simón, directora de 'Alcarràs': "Mucha gente quiere volver al campo, pero no le sale a cuenta" JESÚS JIMÉNEZ (Málaga)

"Pero hoy en día esa pequeña agricultura no es sostenible . Y acaban buscándose la vida en otros empleos menos complicados. Pero yo creo que la falta de relevo generacional no tiene nada que ver con las ganas y con la vocación, sino con una cuestión de que realmente es difícil ganarse la vida con ello ” -añade Carla-.

Ahora que la Guerra de Ucrania está haciendo que nos replanteemos si deberíamos volver al campo en vez de depender de otros países, Alcarràs es un homenaje a los pequeños agricultores que, en estos últimos años, han visto cómo desaparecía su forma de vida y han tenido que vender sus tierras a grandes multinacionales. “Alcarràs no es solo la historia de esta familia, sino la de toda esa gente que está dejando la tierra porque no les es rentable cultivarla -nos contaba Carla-. De hecho, el actor que hace de hijo mayor de la familia quiere cultivar la tierra, como su personaje. Y hay muchos jóvenes como él".

8) Es una película muy bella pero que no idealiza el campo

Por eso, a pesar de la belleza de los paisajes y de la fotografía de la película, Carla Simón intenta no mostrar el campo como un lugar idílico: “Para mí era muy importante no idealizar el campo, porque es muy duro. Este sitio tiene cosas preciosas, pero también tiene otras que no lo son tanto: hace un calor de la hostia, el terreno es árido… Por eso quería intentar contarlo desde dentro, desde cómo lo viven ellos”.

Y lo logró, porque el jurado de Berlín destacó especialmente: "Su retrato sobre la conexión y dependencia con la tierra que nos rodea".