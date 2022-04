Hace apenas un mes Carla Simón y su película Alcarràs hicieron historia al ganar el Oso de Oro en la Berlinale. Una cinta participada por RTVE, que la directora ha presentado en el Festival de Málaga, fuera de concurso, y que ha logrado el unánime aplauso de crítica y público.

Carla (Barcelona, 1976) nos confiesa que venir a Málaga con tantas expectativas tenía su parte positiva, pero también negativa: “He dormido mal, porque pensaba: “Espero que les guste y que piensen que el Oso ha sido merecido. La sensación tras los pases ha sido que la gente ha conectado mucho con la película. Y eso ha sido fabuloso”.

La película cuenta la historia de una familia de tres generaciones que cultiva melocotones. Hasta que el propietario de los terrenos les avisa que va a destinar la tierra a poner placas solares. Juntos afrontarán esta última cosecha con sentimientos enfrentados. Y descubrirán las cosas que les unen en la adversidad.

Una historia que tiene mucho de autobiográfico: “Mis tíos cultivan melocotones en Alcarràs. Y yo creo que la película nació cuando murió mi abuelo, un momento de reflexión para todos en el que pusimos mucho en valor su legado. Mis tíos heredaron la tierra y yo empecé a reflexionar sobre si esos árboles iban a estar ahí para siempre. Y pensando en cómo ha cambiado el mundo de la agricultura: Que esta manera de hacer agricultura en pequeñas familias ya no es prácticamente sostenible”

“No es solo la historia de esta familia, sino la de toda esa gente que está dejando la tierra porque no les es rentable cultivarla. De hecho, el actor que hace de hijo mayor de la familia quiere cultivar la tierra, como su personaje. Y hay muchos jóvenes como él. Pero hoy en día esa pequeña agricultura no es sostenible. Y acaban buscándose la vida en otros empleos menos complicados. Pero yo creo que la falta de relevo generacional no tiene nada que ver con las ganas y con la vocación, sino con una cuestión de que realmente es difícil ganarse la vida con ello”.

01.34 min El pueblo Alcarràs da la vuelta al mundo gracias a la película de Carla Simón

Ha creado su propia familia para la película Es imposible no enamorarse de la familia protagonista que está tan compenetrada que el jurado de Berlín pensó que era real, pero la realidad es otra: “Hicimos un casting larguísimo -asegura Carla-. Vimos a más de 9.000 personas. Afortunadamente, lo hicimos antes de la pandemia. Fuimos a las fiestas de los pueblos y les invitamos a presentarse”. “Como no encontramos familiares que nos sirvieran, creamos nuestra propia familia. Y para crear un vínculo entre ellos alquilamos una casa y nos reuníamos juntos y por separado. Y a partir de eso íbamos como improvisando momentos que tenían sentido para las relaciones que había en la película. Queríamos crear una especie de memoria compartida entre todos los actores y debió funcionar porque ahora siguen llamándose papá, mamá, abuelo…” Una curiosidad es que el actor que interpreta al padre de la familia, Jordi Pujol Dolcet, se parece mucho y tiene la misma energía arrolladora que Sergi López. “Sí -ríe Carla-. De hecho, yo quiero que se conozcan porque es muy curioso”. Imagen de Alcarras, de Carla Simon

La importancia de las miradas Destacar también las miradas de los personajes, que son fundamentales para la historia. “Para mí -confiesa Carla-, esas miradas tienen mucho que ver con la construcción de la película a nivel coral. Sobre cómo un personaje le da el relevo a otro para contar lo que está pasando. Para mí, donde colocar la cámara siempre tiene que ver con el personaje con el que estamos, porque la complejidad de la película es que es muy coral”. “Por eso -añade la directora-, las miradas nos dicen con quién estamos, quién tiene la emoción más fuerte y también quién recibe. Porque para mí muchas veces también hay algo con la nueva generación, que son los que reciben. Y en una familia hay mucho de eso, de que alguien se enfada, otro recibe y luego se enfada, y le pasa ese enfado a un tercero. Hay como un relevo de movidas emocionales, que para mí es lo que significa ser parte de una familia muy grande. Que las cosas se pegan. Por eso hay tanta mirada”. Fotograma de 'Alcarràs'

“El gran problema es el precio de la fruta” Preguntamos a Carla cuáles son los inconvenientes para que las familias de Alcarràs no puedan seguir viviendo del campo: “El gran problema es el precio de la fruta. Que no hay un precio fijo, sino que fluctúa todos los años. Por eso no tienen ni idea de qué es lo que les van a pagar por el kilo de fruta. Y muchas veces les cuesta más producirlo que lo que cobran” “Eso solo puede solucionarse produciendo mucha fruta, que es la única manera en que te sale a cuenta -continúa Carla-. Pero una familia pequeña no lo puede hacer y por eso ha cambiado el modelo. Llegan grandes empresas, compran mucha tierra, ponen gente a trabajar y la fruta baja el precio. Ellos pueden afrontar esa oscilación de los precios por todo lo que producen, pero las familias no, porque recoger el melocotón es un trabajo muy minucioso, se hace uno a uno, y por eso necesitas mucha gente, Y llega un momento en que no te salen las cuentas”. “A veces sale mejor que llegue una granizada y les estropee la fruta, porque paga el seguro y por lo menos saben lo que van a cobrar ese año. Antes, cuando no había seguros, un granizo te arruinaba la vida, pero ahora es un ingreso seguro. Es una cosa muy curiosa, pero funciona así” -añade Carla-. Fotograma de 'Alcarràs'

“El precio de la fruta tiene que ver con la guerra en Ucrania” Preguntamos a Carla si ahora, con la guerra en Ucrania (que es el granero de Europa), no deberíamos promover la vuelta a los cultivos para intentar ser autosuficientes. “Sería fundamental, porque el precio de la fruta tiene mucho que ver con todo el tema de Rusia -asegura-. Si tú hablas con un agricultor y le preguntas qué pasó en 2014, te dirá que el veto ruso de la fruta, por el tema de la guerra de Crimea”. “A ellos les afecta mucho que ahora suba el petróleo y esas cosas, pero también la exportación -añade-. Por eso hay que hacer agricultura en familia, exportar de proximidad… y no esas aberraciones que se hacen a hora en este mundo globalizado tan loco en el que vivimos y que deberíamos replantearnos”. “Me encanta hablar con los agricultores de economía porque saben muchísimo, porque les afecta directamente. Y saben lo que pasa cuando los precios caen en Turquía, si los chinos comen más cerdos o no… Creo que es fundamental que nos replanteemos la proximidad”. Curiosamente, el enemigo de la familia protagonista son los paneles solares que quieren instalar en sus melocotoneros. “Las energías renovables son necesarias y el mundo las necesita -defiende Carla-. Pero me parecía una manera de entender al personaje que dice: “la fruta no da para vivir y yo quiero poner placas que sí que dan dinero y son necesarias”. Carla Simón durante el rodaje de 'Alcarràs'