Si trazáramos hoy una línea imaginaria con la intención de definir los accidentes geográficos que conforman el mapa del país, probablemente y junto a sierras, cordilleras o montañas habría que recurrir al trazado vertical de los aerogeneradores que, cada vez con más persistencia, redefinen paisajes en áreas rurales.

Según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en 2020, España cuenta con 1.267 parques eólicos en más de 800 municipios, unas cifras que avalan la potencia de 27.446 megavatios (MW) producidas en estas megaconstrucciones que ya suponen casi el 22 % de la electricidad consumida en el país. Con estos datos, el Gobierno planea un notable incremento en la producción que tal y como trasladó a Bruselas a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021- 2030 y la reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático establece en 50 gigavatios (GW), o lo que es lo mismo 50.000 MW, la potencia a alcanzar en los próximos nueve años.

Sin embargo, el beneficioso, al menos sobre el papel, camino hacia un modelo más sostenible se ha topado con un buen número de críticas ciudadanas que entienden que el proceso de transición energética no puede ejecutarse poniendo en riesgo la biodiversidad, el paisaje y, en definitiva, parte del patrimonio de sus zonas y abogan por buscar alternativas que vayan, insisten, más allá de posibles intereses económicos de los promotores de estos parques.

De la preocupación vecinal a la llamada a la calma del ministerio

La energía eólica está presente en casi la totalidad de las comunidades autónomas, aunque el número de instalaciones activas es especialmente sensible en Castilla y León (257 parques, según AEE). Allí, las protestas por las nuevas infraestructuras previstas con molinos que superan los 180 metros se han convertido en la avanzadilla de los movimientos en contra que también se dan en otras regiones como Cantabria, Navarra, Aragón o Cataluña.

01.31 min La fiebre por los parques eólicos divide a los vecinos en Teruel

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguran a RTVE.es que “el fenómeno ‘no en mi patio trasero’ de las energías renovables no es nuevo" y que aunque entienden la preocupación de la sociedad por los efectos asimétricos que pueden generar en el territorio, "existe una normativa energética y ambiental garantista que solo autoriza proyectos respetuosos”.

“El fenómeno ‘no en mi patio trasero’ de las energías renovables no es nuevo“

Preguntados por el riesgo de sobredimensión que denuncian plataformas vecinales, dicho ministerio destaca que, en estos momentos, no se observa tal riesgo, ya que "a pesar de que el número de parques en tramitación parezca muy alto no todos los proyectos serán aprobados y se llevarán a cabo". Además y sobre la ubicación dejan claro que "no existe una planificación al detalle acerca de qué proyectos se llevan a cabo y dónde, ya que la iniciativa corresponde a los promotores"; no obstante, recuerdan que "las administraciones sí que cuentan con instrumentos que permiten condicionar su desarrollo".

Para el departamento que dirige Teresa Ribera, "la solución pasa por el diálogo con la sociedad, la ciencia y los sectores económicos”. Un debate que, según las asociaciones, no siempre está encima de la mesa.