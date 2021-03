La polémica instalación de un macroparque fotovoltaico en Chiva

4 millones de metros cuadrados y 220.000 paneles solares a poco más de un kilómetro de la sierra de Chiva. Es el proyecto de parque fotovoltaico que, según asociaciones de la zona, amenaza la biodiversidad del paraje municipal más grande de la Comunitat Valenciana. “El límite del macroparque llegaría hasta el pie de monte, hasta la parte protegida”, asegura Emilio Morales, alcalde de Chiva. “Además, la cuenca del barranco del Poyo, donde está prevista la construcción, es el segundo aporte de agua dulce para la Albufera, con lo que la impermeabilización de toda esta superficie tendría sus consecuencias”.

Los efectos no quedarían ahí. Según Vicente Serena, de la Plataforma para el estudio y la conservación de la sierra de Chiva, las 420 hectáreas son “una barbaridad”. No en vano, añade, “nos encontramos en un paisaje totalmente agroforestal, son las últimas dehesas valencianas formadas por un mosaico de garroferos, almendros y viña. Contamos con casi un centenar de árboles monumentales de interés local. Además, este hábitat es el apropiado para un montón de especies, sobre todo aquellas en peligro de extinción como el águila culebrera, el águila real o el búho real”.

Es en este punto donde instituciones y asociaciones de Chiva plantean su queja. El proyecto ya ha sido publicado en el BOE y, aunque se está en periodo de alegaciones, los informes que pueda presentar cualquier organismo, como el propio Ayuntamiento o la Conselleria, no son vinculantes . “Entendemos que el Ministerio quiere controlar estas grandes instalaciones porque en muchos casos dependen de la entrada de capital extranjero”, argumenta Julio Rodrigo, de la Plataforma para el estudio y conservación de la Sierra de Chiva. “En este caso, se trata de una multinacional italiana, con proyectos en toda Europa, pero creemos que el Ministerio tiene que hacernos caso ”.

La cronología en el caso de Chiva es particular: la empresa presentó el proyecto directamente al Ministerio de Transición Ecológica, sin pasar por el Ayuntamiento o la Conselleria. ¿La razón? Todas las propuestas que superan los 50 MW de potencia se negocian directamente con el Estado. El parque fotovoltaico de Chiva tendría 125 MW . “La instalación de centrales de generación renovable es una actividad libre, tal y como marca la normativa europea”, aseguran desde el Ministerio. “Cualquier promotor puede presentar un proyecto que estará sujeto a un procedimiento reglado de autorización administrativa y evaluación ambiental antes de su aprobación”.

La oposición a proyectos de gran envergadura de energías renovables no es nueva. Hace unos días, el pleno de Teulada Moraira rechazó la instalación de un parque eólico en la sierra de Cel.letes. Lo mismo ocurrió un poco antes en Benissa. El argumento de las instituciones es siempre el mismo: sí a las energías renovables, pero no a la destrucción del paisaje, o la fauna y flora autóctonas . Un equilibrio delicado, en plena carrera de la Comunitat Valenciana y de España en general para ajustarse a las peticiones de la Unión Europea, en el marco de la Agenda 2030.

La empresa defiende el modelo de proyecto

Esa multinacional se llama Falck Renewables. “Se trata de una empresa familiar con más de 100 años de historia” cuenta Juan Antonio Blanco, su director de desarrollo en España. “Tenemos presencia en Italia, España, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia y Estados Unidos y proyectamos plantas renovables, fotovoltaicas y eólicas.”. Con esa carta de presentación, desde la empresa aseguran que la generación de energía limpia de la planta puede alimentar a cerca de 80.000 hogares al año “y la reducción de emisiones puede ser de unas 700.000 toneladas de Co2 anuales”, afirma Blanco.

“Ha faltado información: queremos ser buenos vecinos“

Reconoce que puede haber faltado algo de información. “Queremos ser buenos vecinos: la construcción generará unos 500 puestos de trabajo, proporcionamos fondos para asociaciones locales y un programa de becas para estudios de energías renovables. También ofrecemos la denominada agrivoltaica, es decir, actividades tanto agrícolas como ganaderas que se puedan realizar a la vez que se desarrolla la energía fotovoltaica, en el mismo espacio”.

La empresa afirma que no hay impacto ambiental según sus estudios previos y los mapas que proporciona el Ministerio FALCK RENEWABLES

Frente a la polémica, argumentan que siempre se han basado en los mapas públicos elaborados por el Ministerio, que sirven de orientación inicial. “Cuando ya hemos ido a un lugar y realizado los estudios ambientales previos, comprobamos que no tenga impacto o que éste sea mínimo. También evaluamos que no haya zona protegida, ni red Natura 2000, ni zona de especial protección de aves. Y esto es así en esa zona Chiva: no tiene sensibilidad ambiental, es prácticamente nula”.