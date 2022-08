El Mar Menor parece haberse recuperado un año después de sufrir la última mortandad masiva de especies, aunque su estado de salud aún está lejos de ser óptimo. En agosto de 2021, volvió a cubrirse con una macabra alfombra de peces y crustáceos muertos, asfixiados por la falta de oxígeno. Era un nuevo capítulo del deterioro acumulado durante décadas que había tenido su punto de inflexión cinco años antes, en 2016, cuando esta albufera llegó a convertirse en una "sopa verde", un colapso que se repitió después en 2019.

Ahora, en agosto de 2022, las aguas lucen visiblemente más cristalinas, y no se ha vuelto a producir ningun episodio de anoxia o falta de oxígeno, pero la que está considerada como la laguna salada más grande de Europa sigue amenazada y su futuro depende de unas medidas que no han terminado de implantarse en su totalidad, mientras los Gobiernos regional y central se culpan mutuamente de la mala gestión medioambiental.

La mortandad masiva de agosto de 2021 ha sido, hasta ahora, el último grito de auxilio del Mar Menor. Desde entonces, se han intensificado las medidas para permitir su regeneración, como la retirada de algas, y ha sorprendido la rápida respuesta del ecosistema. "El retirarlas antes de que mueran y se descompongan supone una exportación de nutrientes fuera del agua, y eso ha servido para que la situación en la laguna este verano haya sido mejor, aunque esto no quiere decir que el Mar Menor esté estupendo ni nada por el estilo, ya que sigue estando bastante amenazado", manifiesta a RTVE.es Emilio Cortés, conservador del Acuario de la Universidad de Murcia.

Este biólogo marino es consciente de que la laguna continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos, pero cree que si se incrementan las medidas adecuadas, su salud mejorará notablemente en un plazo breve de tiempo. "Nosotros estamos buceando prácticamente todas las semanas, y desde 2016, cuando empezaron a producirse los eventos de eutrofización, hemos comprobado que el Mar Menor tiene una resiliencia brutal, una capacidad de regeneración que no pensábamos que pudiera llegar a ser tan fuerte", asegura, aunque advierte de que hay que actuar con mayor rapidez porque "las continuas crisis en espacios cortos de tiempo van mermando esa capacidad y al final pueden llegar a deteriorarla mucho".

Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología en la Universidad de Murcia, destaca el efecto beneficioso de la extracción de algas que se ha llevado a cabo en las últimas semanas, lo que "ha impedido que se acumule el fango y sea luego removido por las corrientes, evitando que se deposite en las zonas profundas, que es lo que consumía el oxígeno y producía las crisis de anoxia".

Pérez Ruzafa también confía en la capacidad de regeneración de la albufera, algo que "ya demostró en 2018, cuando se dijo que tardaría 40 años en recuperarse". Según expone a RTVE.es, las lagunas costeras poseen "una característica muy importante, y es que cuando tienen restricciones en los canales de comunicación, como es el caso del Mar Menor, generan una capacidad de autorregulación importantísima".

Una "puñalada" para el turismo

Otro de los sectores económicos que más peso tiene en la zona es el turismo, aunque en este caso la desesperación es total, después de seis años en los que solo ha podido sobrevivir gracias a campañas de descuentos muy agresivas que no han podido evitar que las playas "vuelvan a estar desiertas" una vez más en plena temporada de verano. "El declive del Mar Menor nos ha hecho mucho daño, ha sido como una puñalada para nosotros. Al final, la gente cuando sale de vacaciones quiere tranquilidad y seguridad, y por eso está eligiendo otros destinos", declara a RTVE.es Juan José López, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena y su Comarca (HOSTECAR).

"Apenas hemos notado cambios con respecto a años anteriores, seguimos en inercia negativa. El agua puede estar bien, pero la gente no elige bañarse en el Mar Menor. Hay fango, algas y espuma en las playas, y no apetece bañarse, porque pisas y parece que has pisado chapapote", describe este hostelero. "No tenemos ninguna expectativa. Llevamos así desde 2016, cuando comenzó la sopa verde", prosigue, y critica que en estos seis años no han encontrado ninguna solución, "solo bandos enfrentados".



"Necesitamos que en toda la ribera del Mar Menor se empiece a trabajar bajo un protocolo, porque no se ha hecho nada. Se han diseñado muchos proyectos, se han creado comités y parece que el origen del problema está localizado, pero al final lo que son acciones sobre el problema no ha habido ninguna. Las playas están desiertas", se lamenta López.