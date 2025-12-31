Marta García se corona con un doblete en la San Silvestre Vallecana, que gana Kamworor en categoría masculina

La española Marta García ha hecho historia este 31 de diciembre de 2025 al repetir triunfo en la San Silvestre Vallecana. Después de romper el techo el año pasado como primera española, la leonesa ha vuelto a imponerse sin ser la favorita estableciendo un crono de 31:11, que iguala la mejor marca española de la historia en ruta.

Rugió el Estadio de Vallecas al ver entrar a García en solitario, varios metros por delante de la neerlandesa Diane Van Es, que llegaba con mejores marcas que Marta. Pero en una lección de estrategia de la defensora del título, la leonesa se imponía con un ritmo que le llevó a mejorar su marca del año pasado y fijar el récord nacional en esos 31:11 minutos, siete segundos más rápida que Van Es.

Tercera fue la también española Carla Gallardo con 31:25, quien precisamente ostentaba en solitario el récord nacional en ruta desde el pasado 24 de mayo en Laredo (Cantabria).

En categoría masculina, el atleta keniano Geoffrey Kamworor llegaba como gran estrella a la San Silvestre Vallecana y cumplió los pronósticos con una autoridad aplastante. Lejos de la llegada en pareja de Aregawi y Kiplimo el año pasado, el doble vencedor en la maratón de Nueva York se impuso con bastante distancia respecto a sus rivales y un tiempo de 27:40 minutos.

El Estadio de Vallecas vibró con la llegada segundos después del español Jesús Ramos, segundo con 27:56. Tercero fue Aarón las Heras con 28:00 minutos.

Ndikumwenayo, tercero en la Cursa dels Nassos Horas antes en Barcelona se disputó la Cursa dels Nassos, que tradicionalmente hace de anticipo a la San Silvestre Vallecana. En la Ciudad Condal la diferencia radica en que la prueba profesional se hace sobre una distancia de 5K. En categoría masculina partía como favorito y principal baza española el atleta Thierry Ndikumwenayo con una mejor marca de 12:47 minutos establecida en Oslo. Pero el corredor del Playas de Castellón terminó tercero con 13:22, superado por segundos por el portugués José Carlos Pinto (13:10) y el noruego Magnus Tuv Myhre (13:13) en un apretado final. En categoría femenina sí que se cumplieron los pronósticos y se impuso la etíope Likina Amebaw (14:23), seguida en el podio por la francesa Agathe Guillemot (15:04) y tercera fue la británica Jemma Reekie (15:21). Amebaw se quedó a casi medio minuto del récord mundial que estableció en 2024 Beatrice Chebet. La primera española fue la catalana Douae Ouboukir, que terminó cuarta con 15:33.