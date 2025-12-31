Marta García se corona con un doblete en la San Silvestre Vallecana, que gana Kamworor en categoría masculina
- La atleta española iguala, además, el récord nacional en ruta que estaba en 31:11 minutos
- El español Thierry Ndikumwenayo finaliza tercero en los 5k de Barcelona, que gana el portugués Pinto
La española Marta García ha hecho historia este 31 de diciembre de 2025 al repetir triunfo en la San Silvestre Vallecana. Después de romper el techo el año pasado como primera española, la leonesa ha vuelto a imponerse sin ser la favorita estableciendo un crono de 31:11, que iguala la mejor marca española de la historia en ruta.
Rugió el Estadio de Vallecas al ver entrar a García en solitario, varios metros por delante de la neerlandesa Diane Van Es, que llegaba con mejores marcas que Marta. Pero en una lección de estrategia de la defensora del título, la leonesa se imponía con un ritmo que le llevó a mejorar su marca del año pasado y fijar el récord nacional en esos 31:11 minutos, siete segundos más rápida que Van Es.
Tercera fue la también española Carla Gallardo con 31:25, quien precisamente ostentaba en solitario el récord nacional en ruta desde el pasado 24 de mayo en Laredo (Cantabria).
En categoría masculina, el atleta keniano Geoffrey Kamworor llegaba como gran estrella a la San Silvestre Vallecana y cumplió los pronósticos con una autoridad aplastante. Lejos de la llegada en pareja de Aregawi y Kiplimo el año pasado, el doble vencedor en la maratón de Nueva York se impuso con bastante distancia respecto a sus rivales y un tiempo de 27:40 minutos.
El Estadio de Vallecas vibró con la llegada segundos después del español Jesús Ramos, segundo con 27:56. Tercero fue Aarón las Heras con 28:00 minutos.
Ndikumwenayo, tercero en la Cursa dels Nassos
Horas antes en Barcelona se disputó la Cursa dels Nassos, que tradicionalmente hace de anticipo a la San Silvestre Vallecana. En la Ciudad Condal la diferencia radica en que la prueba profesional se hace sobre una distancia de 5K.
En categoría masculina partía como favorito y principal baza española el atleta Thierry Ndikumwenayo con una mejor marca de 12:47 minutos establecida en Oslo. Pero el corredor del Playas de Castellón terminó tercero con 13:22, superado por segundos por el portugués José Carlos Pinto (13:10) y el noruego Magnus Tuv Myhre (13:13) en un apretado final.
En categoría femenina sí que se cumplieron los pronósticos y se impuso la etíope Likina Amebaw (14:23), seguida en el podio por la francesa Agathe Guillemot (15:04) y tercera fue la británica Jemma Reekie (15:21). Amebaw se quedó a casi medio minuto del récord mundial que estableció en 2024 Beatrice Chebet. La primera española fue la catalana Douae Ouboukir, que terminó cuarta con 15:33.
Récord de participación popular
A pesar de que no se batieran récords profesionales, ambas carreras presumieron en los días previos de participación popular, superando los 40.000 dorsales repartidos en Madrid y los 13.500 en Barcelona.
Las otras San Silvestres: aficionados y profesionales despiden el año por las calles
Rubén Marqués se proclamó este miércoles vencedor de la San Silvestre de Gijón, la cuarta más antigua de las que se celebran en España, con un tiempo de 17:05, logrando su tercer triunfo en la prueba. En categoría femenina, Isabel Barreiro se adjudicó la victoria. Mientras, sin salir de la comunidad, Alejandro Onís (Club Oriente de Atletismo) y Mariam Benkert (Universidad de Oviedo) volvieron a llevarse el triunfo en la San Silvestre Ciudad de Oviedo.
Mesfin Escamilla y Miriam Casillas fueron este miércoles los más rápidos en cruzar la meta en la 42ª edición de la Carrera del Pavo de Cuenca, que congregó a casi 2.700 corredores, más otros 100 con dorsal cero. Además, Miguel Alcaraz y Marta Martínez se impusieron este miércoles 31 de diciembre en la San Silvestre de Murcia, mientras que Víctor Requena y Rania Eroussafi lo hicieron en la de Cartagena.
Por otro lado, el madrileño José Miguel Redondo Corrales, del Club Sons Of Running Rivas, y la melillense Lucía Faus Almécija, del Atletismo Playa melillense, se han proclamado este miércoles 31 de diciembre vencedores de la XIX San Silvestre Ciudad de Melilla en las categorías masculina y femenina, respectivamente.
La San Silvestre ha vuelto a llenar el centro de Pamplona de color en una iniciativa que supone finalizar el año con una mezcla de deporte y buen humor, y en la que se han hecho con el primer puesto los atletas federados Álvaro Alduan y Raquel Echeverría. En Logroño Daniel Ruales, del club Soria Caja Rural, ha sido el vencedor de la San Silvestre, en la que Raquel Yécora del Maratón Rioja se ha llevado la victoria femenina.
Alba Sanz, del Celtíberas Soria, y Daniel Hernando, de la A.D Maratón, han despedido 2025 adjudicándose el XLI Cross de las Doce Uvas, que organiza la A.D Rondilla en Valladolid, y que ha contado con la participación de más de 2.000 corredores por los algo más de 6 km de recorrido.
No se han registrado incidentes, salvo dos hombres de 47 y 61 años, que están ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando corrían la carrera San Silvestre de Mérida este martes.
Fuente: Efe.