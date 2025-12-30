La San Silvestre Vallecana y la Cursa dels Nassos mantienen la tradición del cierre deportivo del año

Como ya es tradición cada final de año, el deporte sigue siendo el principal aperitivo a las uvas de medianoche con la celebración de las carreras de San Silvestre. Atletas aficionados y profesionales llenan las calles poniendo un broche festivo al deporte en 2025, con Madrid y Barcelona como centros neurálgicos.

En algunas ciudades ya se han venido celebrando desde el domingo carreras de San Silvestre, pero las dos principales metrópolis españolas mantienen la fecha del 31 de diciembre tradicional. En Madrid, la San Silvestre Vallecana contará con más de 40.000 atletas, 2.000 de ellos en categoría profesional. También presume de participación récord la Cursa dels Nassos barcelonesa, con más de 13.500 dorsales repartidos. La diferencia en el caso de Barcelona es la distancia para la carrera profesional, que es de 5k en lugar de los 10k tradicionales.

Por distancia y por horario, ya que dará comienzo a las 16:20 horas, los ganadores de la Cursa dels Nassos profesional se conocerán antes de que se dé la salida a los participantes en la San Silvestre Vallecana profesional. El año pasado se vivió un histórico récord del mundo de Beatrice Chebet en categoría femenina, dejando el cronómetro en 13:54 y rebajando su propia plusmarca. Ausente en esta edición, la etíope Likina Amebaw parte como principal favorita.

Este año el cabeza de cartel en categoría masculina será el español Thierry Ndikumwenayo, que viene de dejar su crono personal en 12:47 en Oslo, capital de Noruega, y precisamente de aquel país vienen sus principales rivales: Narve Gilje Nordas y Magnus Tuv Myhre.