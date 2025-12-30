La San Silvestre Vallecana y la Cursa dels Nassos mantienen la tradición del cierre deportivo del año
- El español Thierry Ndikumwenayo, principal favorito en los 5k internacionales de la carrera barcelonesa
- El keniano Kamworor, rival a batir en Madrid, donde Marta García defiende título en categoría femenina
Como ya es tradición cada final de año, el deporte sigue siendo el principal aperitivo a las uvas de medianoche con la celebración de las carreras de San Silvestre. Atletas aficionados y profesionales llenan las calles poniendo un broche festivo al deporte en 2025, con Madrid y Barcelona como centros neurálgicos.
En algunas ciudades ya se han venido celebrando desde el domingo carreras de San Silvestre, pero las dos principales metrópolis españolas mantienen la fecha del 31 de diciembre tradicional. En Madrid, la San Silvestre Vallecana contará con más de 40.000 atletas, 2.000 de ellos en categoría profesional. También presume de participación récord la Cursa dels Nassos barcelonesa, con más de 13.500 dorsales repartidos. La diferencia en el caso de Barcelona es la distancia para la carrera profesional, que es de 5k en lugar de los 10k tradicionales.
Por distancia y por horario, ya que dará comienzo a las 16:20 horas, los ganadores de la Cursa dels Nassos profesional se conocerán antes de que se dé la salida a los participantes en la San Silvestre Vallecana profesional. El año pasado se vivió un histórico récord del mundo de Beatrice Chebet en categoría femenina, dejando el cronómetro en 13:54 y rebajando su propia plusmarca. Ausente en esta edición, la etíope Likina Amebaw parte como principal favorita.
Este año el cabeza de cartel en categoría masculina será el español Thierry Ndikumwenayo, que viene de dejar su crono personal en 12:47 en Oslo, capital de Noruega, y precisamente de aquel país vienen sus principales rivales: Narve Gilje Nordas y Magnus Tuv Myhre.
Geoffrey Kamworor, rival a batir en Vallecas
En Madrid, el atleta keniano Geoffrey Kamworor, dos veces ganador del maratón de Nueva York y triple campeón mundial de medio maratón, será la principal estrella de la 61ª edición de la San Silvestre Vallecana. A sus 33 años, atesora un destacado currículum, al haber sido también campeón mundial de cross en dos ocasiones y medalla de plata en 10.000 metros en el Mundial de Pekín de 2015, informa la organización de la San Silvestre Vallecana en un comunicado.
Frente a Kamworor, estarán varios españoles que aspiran a ser los primeros en la línea de meta situada en el Estadio de Vallecas, como Jesús Ramos, quíntuple campeón de España entre cinco y diez kilómetros en ruta, y Adrián Ben. Otros corredores destacados son el etíope Urgessa Negassa, el italiano Xavier Chevrier, el macedonio Dario Ivanovski, el colombiano Dylan Carrasco y el puertorriqueño Héctor Pagán, añade el comunicado.
En categoría femenina, una de las grandes favoritas es la neerlandesa Diane Van Es, plusmarquista europea de cinco kilómetros en ruta, con 14:39, y vigente medalla de plata continental de 10.000 metros. Pero conviene no olvidar a la española Marta García, vencedora en 2024 cuando tampoco partía como favorita. También está en las quinielas la polaca Aleksandra Lisowska, campeona de Europa de maratón en 2022 y récord nacional, así como la españolas Carla Gallardo.
El año pasado se vivió un final emocionante entre Berihu Aregawi y Jacob Kiplimo, con victoria del primero con 'photo finish' incluida y récord del campeonato (26:32 minutos); el español Adel Mechaal fue tercero y primero de los nuestros. Además, la ya mencionada victoria de Marta García en categoría femenina, imponiéndose en el último km a la principal favorita, Ruth Chepngetich.