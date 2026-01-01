Yannick Nézet-Séguin dirige el Concierto de Año Nuevo 2026 de la Filarmónica de Viena, vídeo en directo

La Orquesta Filarmónica de Viena da la bienvenida a 2026 con su tradicional Concierto de Año Nuevo, que celebra este año su 86ª edición con el debut del canadiense Yannick Nézet-Séguin como director y con cinco piezas nunca antes representadas en este recital, entre ellas, obras de dos compositoras.

La ubicación, sin embargo, seguirá siendo la misma que desde 1941: la Sala Grande o Sala Dorada (Große Saal o Goldener Saal) de la Sociedad Musical, el Musikverein, de la capital austríaca, adornada con las flores frescas de los jardines de la ciudad.

En cuanto a la música, las obras de la familia Strauss continuarán siendo las protagonistas: Johann Strauss padre, sus hijos Johann, Josef y Eduard, y el hijo de éste, Johann Strauss III.

El concierto, que se retransmite a más de 150 países de todo el mundo, con una audiencia de más 50 millones de espectadores a través de la televisión y el streaming, se podrá seguir en La 1 de TVE y en RTVE Play, con Martín Llade como comentarista.

