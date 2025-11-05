El Concierto de Año Nuevo 2026, como siempre en RTVE

¿Dónde?: Gran Sala Dorada del Musikverein de Viena ¿Cuándo?: 1 de enero de 2026, de 11:15 a 13:45 aproximadamente Director de orquesta: Yannick Nézet-Séguin Comentarista TVE: Martín Llade Lo puedes ver en: La 1 HD, RTVE Play y TVE Internacional Europa Lo puedes escuchar en: RNE y Radio Clásica

El 1 de enero de 2026, Yannick Nézet-Séguin toma la batuta para dirigir el célebre Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, que cumple su 86 edición en su tradicional ubicación: la Sala Grande o Sala Dorada (Große Saal o Goldener Saal) de la Sociedad Musical, el Musikverein, de la capital austríaca. En el concierto de 2026 se incluirán cinco estrenos de piezas nunca representadas en este recital, entre ellas obras de dos compositoras.

El Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena se celebra cada año desde 1941, el día 1 de enero por la mañana, en la Sala Grande o Sala Dorada (Große Saal o Goldener Saal) de la Sociedad Musical, la Musikverein de Viena, adornada con las flores frescas de los jardines de la ciudad. Según la tradición, la música es principalmente de la familia Strauss: Johann Strauss padre, sus hijos Johann, Josef y Eduard, y el hijo de éste, Johann Strauss III. Desde 1959 es una producción de la televisión austriaca ORF, en coproducción con la Unión Europea de Radio-Televisión (UER-EBU-Eurovisión), que la retransmite a más de 150 países de todo el mundo, con una audiencia de más 50 millones de espectadores a través de la televisión y el streaming.

El próximo concierto comenzará con la obertura de la opereta Indigo y los cuarenta ladrones, para después escuchar, por primera vez en este evento, el vals Cuentos del Danubio de Carl Michael Ziehrer, la polka Brausteufelchen de Eduard Strauss y el Malapou-Galoppe de Joseph Lanner. En cuanto a las dos obras de compositoras, en la segunda parte del concierto se interpretará la polka Canciones de Sirenas de Josephine Weinlich (1848-1887), quien fundó en Viena la primera orquesta femenina de Europa, y el vals Arco iris de la afroamericana estadounidense Florence Price (1887-1953). El director de la Filarmónica de Viena, Daniel Froschauer, informa que se ha seleccionado un programa "variado y animado". En el Musikverein también se podrán escuchar piezas de Strauss como la Polka de los diplomáticos, Rosas del Sur y la Marcha egipcia, que ya se habían interpretado en ediciones anteriores del concierto.

La compañía del Ballet Estatal de Viena (Wiener Staatsballett) es una de las más importantes del mundo. Desde 2010 es el nombre de los conjuntos de danza de la Ópera Estatal de Viena (Wiener Staatsoper) y de la Ópera Popular de Viena (Volksoper Wien), protagonista destacado con sus actuaciones cada 1 de enero en el Concierto de Año Nuevo.

Tras el programa principal, el concierto siempre termina con varios bises. Entonces los músicos desean colectivamente un feliz Año Nuevo (Prosit Neujahr) y tocan el vals de "El Danubio Azul" de Johann Strauss hijo, terminando con la "Marcha Radetzky" de Johann Strauss padre. En los últimos años han sido invitados a dirigir este concierto maestros como Georges Prêtre, Franz Welser-Möst, Zubin Mehta, Mariss Jansons, Gustavo Dudamel, Christian Thielemann, Andris Nelsons, Riccardo Muti y Daniel Barenboim.

Martín Llade repite Sucesor del inolvidable José Luis Pérez de Arteaga, Martín Llade afronta su noveno concierto como comentarista. Nació en San Sebastián en 1976. Licenciado en Periodismo y Publicidad por la Universidad del País Vasco, comenzó su carrera como coordinador de redacción de la revista Melómano. En 2007 se integró en la plantilla de Radio Clásica de RTVE, donde presenta el programa Sinfonía de la mañana desde 2014, por el cual recibió el Premio Ondas Nacional de Radio. También ha presentado los espacios Todas las mañanas del mundo y La zarzuela, además de En clave de 5 en Radio 5. En TVE cooperó con Los conciertos de La 2 y El club de Pizzicato. Ha colaborado con No es un día cualquiera de Pepa Fernández y Las mañanas de RNE. Y actualmente participa en El ojo crítico de RNE y en Culturas 2 de TVE. Martín Llade, comentarista del concierto de Año Nuevo. RTVE Con Radio Clásica, en 2016 lanzó como libro-disco una antología de relatos de Sinfonías de la mañana, cuyo éxito llevó a la entrega de su “Volumen 2”. En 2018 participó como narrador y libretista en la cantata Juan Sebastián Elcano del compositor Gabriel Loidi, estrenada por el Coro RTVE y emitida por Radio Clásica y La 2 de RTVE. En 2023 estrenó como libretista la ópera de cámara "De la vida de Lazarillo de Tormes", con música del Premio Nacional David del Puerto. Además de la música, la literatura es su pasión y es autor de los libros Oboe (1993), La orgía eterna (2001), Lo que nunca sabré de Teresa (2021), El horizonte quimérico, relatos delirantes de la historia de la música (2022) y El misterio Razumovski (2024), novela en la que convierte a Beethoven en protagonista de una trama policiaca en el imperio austriaco. También escribió el guion del cortometraje Primera persona (2001), estrenado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.