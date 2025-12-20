Cómo seguir las elecciones en Extremadura en RTVE: noticias desde primera hora de la mañana y especiales informativos

Las elecciones en Extremadura de este domingo, las primeras separadas del resto de autonomías y que de forma inédita se celebran de forma anticipada, pueden seguirse en directo en RTVE a través de sus distintos canales de tele, radio y digital. Desde primera hora de la mañana, habrá información actualizada del desarrollo de la votación, a la que están llamados cerca de 900.000 extremeños, con avances de resultados, y para la noche electoral hay preparados especiales informativos en La 1, el Canal 24H, RNE y Radio 5.

El dispositivo para estos comicios, que abrirán la puerta a un ciclo electoral en los próximos meses con elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía, contará además con un destacado protagonismo de los profesionales del Centro Territorial de RTVE en Extremadura.

Conexiones en directo, avances informativos y resultados en tiempo real Las dos ediciones del Telediario Fin de Semana contarán con Marc Sala desde Mérida y con Lourdes Maldonado desde Torrespaña, con especial protagonismo para todo lo que suceda en la jornada electoral. El Canal 24 horas llevará a cabo desde las 08:00 horas conexiones en directo con todos los puntos de interés informativo, tanto en Extremadura como en las sedes nacionales de los principales partidos. Además, a las 09.00 y a las 13:55 horas, habrá avances de participación en La 1 y el Canal 24 horas, presentados también desde Mérida por Marc Sala. A las 19:50 horas arrancará el Especial electoral 'Extremadura decide' en La 1 y Canal 24 horas. Conducido por Alejandra Herranz desde el plató de datos de Prado del Rey y por Pepa Bueno, con la mesa de analistas desde el Museo Romano de Mérida. Ofrecerán toda la información, con conexiones en directo y el análisis de una jornada histórica para los extremeños, que será seguida con mucha atención desde la política nacional.

Votaciones de los candidatos y valoraciones políticas Radio Nacional de España hará un seguimiento puntual de la jornada desde la apertura de los colegios electorales. Los diferentes espacios informativos prestarán especial atención al momento en el que los diferentes candidatos acudan a las urnas. A partir de las 19:30 horas, Juan Ramón Lucas dirigirá y presentará un especial informativo que podrá seguirse a través de Radio Nacional y Radio 5. Contará en antena el cierre de los colegios electorales; el minuto a minuto del escrutinio; y las principales valoraciones politicas, con el análisis correspondiente que se vaya produciendo a lo largo de la jornada.