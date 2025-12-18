PSOE, PP y Vox intercambian eslóganes en un debate en RTVE plagado de referencias a la ausencia de Guardiola

El debate de RTVE con los candidatos que se presentan en las elecciones autonómicas en Extremadura de PSOE, Miguel Ángel Gallardo; de Vox, Óscar Fernández, y de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha tenido este jueves una protagonista, la candidata del PP, María Guardiola, a pesar de su ausencia, porque todos los demás se han referido a ella continuamente, para criticar tanto que no haya asistido, como su gestión en estos dos años y medio de legislatura. Pero también ha sido un debate lleno de reproches cruzados y de eslóganes que han repetido todos durante la campaña.

Al poco de empezar el debate, De Miguel ha asegurado que Guardiola estaría muy "nerviosa" después de que denunciara que "habían robado la democracia", en alusión al robo de votos en varias oficinas de Correos: "Por esos nervios no ha podido venir", ha ironizado. Para Gallardo, no importaba su ausencia, porque "estaba representada por Fernández".

En cambio, para el candidato de Vox, el que representaba a la 'popular' era el socialista: "¿Sabe por qué no está Guardiola? Porque está usted, que defiende lo mismo que ella", ha espetado a Gallardo.

Pero también ha estado muy presente el procesamiento del candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, por las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)