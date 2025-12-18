DIRECTO | Debate de las elecciones en Extremadura en RTVE: todo preparado en Mérida
- Tendrá una duración de 75 minutos y tendrá tres bloques: economía, políticas sociales y pactos
RTVE ofrece este jueves el debate de las elecciones de Extremadura de los candidatos de PSOE, Miguel Ángel Gallardo; Vox, Óscar Fernández; y Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. No estará, sin embargo, la candidata 'popular', María Guardiola, quien ha declinado participar.
El debate electoral en Extremadura, conducido por el periodista Xabier Fortes, se emite este 18 de diciembre a partir de las 21.45 horas desde el centro territorial de RTVE en Mérida. Tendrá una duración de 75 minutos y tendrá tres bloques: economía, políticas sociales y pactos.
En directo, debate electoral en Extremadura:
-
20:32
Todo preparado en el centro territorial de TVE en Mérida para recibir a los candidatos que este jueves acuden a RTVE a debatir. Por parte de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, desde Vox, Óscar Fernández, y por parte del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. No acude al debate por decisión propia la actual presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola.
-
20:36
El debate se emitirá en directo al finalizar la segunda edición del Telediario, a partir de las 21:45 horas. Durante 75 minutos, los tres candidatos presentarán sus propuestas a partir de las principales preocupaciones de los extremeños y abordarán los principales asuntos de actualidad.
“#DebateExtremaduraRTVE Los candidatos de PSOE, Vox y UPEx debaten este jueves en RTVE moderados por @xabierfortes.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 18, 2025
DIRECTO¿ 21.45 h en el #canal24horas, @La1_tve en Extremadura, @rne, @rtveplay y nuestras RRSShttps://t.co/KAOyVzk8iY pic.twitter.com/pYwpCnmjEH“