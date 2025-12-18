DIRECTO | Debate de las elecciones en Extremadura en RTVE: todo preparado en Mérida

RTVE ofrece este jueves el debate de las elecciones de Extremadura de los candidatos de PSOE, Miguel Ángel Gallardo; Vox, Óscar Fernández; y Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. No estará, sin embargo, la candidata 'popular', María Guardiola, quien ha declinado participar.

El debate electoral en Extremadura, conducido por el periodista Xabier Fortes, se emite este 18 de diciembre a partir de las 21.45 horas desde el centro territorial de RTVE en Mérida. Tendrá una duración de 75 minutos y tendrá tres bloques: economía, políticas sociales y pactos.