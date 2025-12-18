Miles de agricultores bloquean Bruselas contra el acuerdo entre la UE y Mercosur y los posibles recortes de la PAC

Miles de agricultores y cientos de tractores llegados de toda Europa bloquean desde primera hora de este jueves el centro de Bruselas. Todo ello, para pedir que no se recorten las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), un pacto que la Comisión Europea quiere firmar este sábado.

Los manifestantes han empezado a llegar a la capital belga este miércoles por la noche y desde primera hora de este jueves han bloqueado algunas de las entradas por carretera a la ciudad, lo que ha provocado una acumulación de tráfico. Con todo, hay una manifestación convocada oficialmente a las 12.00 horas que atravesará toda la ciudad hasta, al menos, las 15.30 horas.

Se espera que en las protestas participen alrededor de 8.000 agricultores con 500 de sus tractores, y todo ello coincide con la reunión en una cumbre europea en Bruselas entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea.