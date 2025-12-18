Miles de agricultores bloquean Bruselas contra el acuerdo entre la UE y Mercosur y los posibles recortes de la PAC
- Las protestas coinciden con una reunión en la capital belga entre los jefes de Estado y Gobierno europeos
- Hay convocada una manifestación a las 12.00 horas que atravesará toda la ciudad hasta las 15.30 horas
Miles de agricultores y cientos de tractores llegados de toda Europa bloquean desde primera hora de este jueves el centro de Bruselas. Todo ello, para pedir que no se recorten las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), un pacto que la Comisión Europea quiere firmar este sábado.
Los manifestantes han empezado a llegar a la capital belga este miércoles por la noche y desde primera hora de este jueves han bloqueado algunas de las entradas por carretera a la ciudad, lo que ha provocado una acumulación de tráfico. Con todo, hay una manifestación convocada oficialmente a las 12.00 horas que atravesará toda la ciudad hasta, al menos, las 15.30 horas.
Se espera que en las protestas participen alrededor de 8.000 agricultores con 500 de sus tractores, y todo ello coincide con la reunión en una cumbre europea en Bruselas entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea.
Aún tiene que recibir el visto bueno del Consejo y del Parlamento Europeo
El acuerdo de Mercosur no figura en la agenda de la reunión de este jueves entre los jefes de Estado y Gobierno de la UE, pero fuentes europeas han indicado que los mandatarios podrían abordar el acuerdo de asociación con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que en principio se firmará el sábado en Iguazú (Brasil). No obstante, para ello se necesita el apoyo de una mayoría cualificada en el Consejo de la UE, y tanto Francia como —en menor medida— Italia mantienen sus reticencias. Mientras tanto, las negociaciones continúan contrarreloj en Bruselas sobre este asunto.
Este miércoles, la Unión Europea ha acordado el diseño final de las cláusulas de salvaguardia para el acuerdo comercial con Mercosur con el fin de proteger a los agricultores del posible impacto negativo del aumento de importaciones latinoamericanas, y también para intentar sortear las dudas de países reticentes al pacto, como Francia o Italia.
Estas cláusulas permiten a la Comisión Europea investigar y actuar si las importaciones de productos agrícolas sensibles aumentan de forma significativa o entran a precios claramente inferiores a los europeos, e incluyen la posible suspensión temporal de las ventajas comerciales si se detecta un perjuicio, entre otras.
No obstante, este acuerdo de Mercosur aún tiene que ser aprobado por el Consejo y obtener el consentimiento del Parlamento Europeo. Por tanto, los países de la Unión Europea tienen que dar luz verde al plan en su conjunto para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda viajar este sábado a Brasil para firmar definitivamente el pacto con los líderes del Mercosur tras 25 años de negociaciones.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado este miércoles que si la Unión Europea decide seguir posponiendo el pacto comercial con el Mercosur y no se firma el próximo sábado, "no habrá más acuerdo", al menos mientras él esté gobernando en Brasil.