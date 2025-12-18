Sigue en directo la presentación de las canciones del Benidorm Fest 2026, en exclusiva en RTVE Play

Este jueves, el Benidorm Fest 2026 pone fin a la intriga. Hoy el certamen alicantino desvela las 18 canciones que participarán en su quinta edición, unos temas que podrás escuchar en exclusiva en RTVE Play y en la web oficial del Benidorm Fest. "SloMo", "Eaea", "ZORRA", "Esa Diva"... ¿Qué tema se unirá a esta lista y será el próximo en alzarse con la victoria del festival? Los 18 artistas tendrán que convencer a público y jurado para ganar este certamen de música que es ya un referente para muchos artistas.

La rueda de prensa en la que se presentan las canciones con las que los 18 artistas participantes competirán el próximo mes de febrero dará comienzo a las 11.30 horas. Podrás seguirla en directo a través de RTVE Play, la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE. ¡No te pierdas nada!

El Benidorm Fest 2026 ¡El Benidorm Fest 2026 da el pistoletazo de salida! Tras recibir cerca de 900 propuestas, 18 artistas han sido seleccionados para participar en la quinta edición del certamen alicantino. Las semifinales se celebrarán el martes 10 y el jueves 12 de febrero, de donde saldrán los finalistas que competirán el sábado 14 de febrero en la Gran Final. ¿Quién se alzará con el trofeo del Festival de Benidorm? No te lo pierdas, en La 1 y en RTVE Play. El cartel de este año reúne a 18 artistas de géneros musicales diversos que prometen una edición llena de talento, diversidad y mucha emoción