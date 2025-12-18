Greg Taro canta "Velita" en el Benidorm Fest 2026

Ha trabajado con grandes artistas internacionales. Se ha posicionado como una de las voces más prometedoras del panorama europeo. Tras un gran recorrido internacional, Greg Taro es uno de los 18 participantes de la quinta edición del Benidorm Fest, que se celebra los próximos 10, 12 y 14 de febrero. El cantante se presenta al certamen alicantino con la canción "Velita", un pop español con toques electrónico y ambición internacional.

Este artista, de raíces hispano-alemanas y alma cosmopolita, ha construido un sonido que refleja su recorrido vital entre Europa y Asia. Greg Taro se crio entre Tokio, Berlín y Madrid y su música combina elegancia electrónica, melodías pop y una producción moderna de alcance internacional. Ahora llega hasta Benidorm para conectar con el público del certamen y levantar el micrófono de bronce.

Así es "Velita" Greg Taro defenderá en la cita del Benidorm Fest con "Velita". Según ha contado el cantante, el tema surgió porque ha encontrado al amor de su vida y quería plasmarlo en su música. Taro define la canción como romántica pero con realidad y no un amor delirante. "Es un tema sobre no querer olvidar nada de lo vivido en una relación actual o pasada. Nadie te asegura que algo es para toda la vida, pero idealmente nunca se apagará esa velita con todos los recuerdos". "Velita" está escrita en Madrid junto a Jheyn y Blake que viven en Ámsterdam y Yoby. Se juntaron por primera vez y salió la canción que Greg acabó mandando al Benidorm Fest. Con "Velita", Greg sigue apostando por canciones muy emocionales, hechas desde el corazón, pero que al mismo tiempo tiene un ritmo un poco más bailable. También, ha intentado mostrar al máximo su rango vocal. "Vengo con muchísimas ganas de disfrutar la experiencia, ese es mi principal objetivo, pase lo que pase. Por eso estoy tan ilusionado con todo lo que está ocurriendo y muy agradecido de poder formar parte del Benidorm Fest 2026", ha comentado Greg Taro.

¿Quién es Greg Taro? Greg Taro es un cantante y compositor que, tras pasar su infancia en Japón, fundó el grupo musical Urban Lights junto a su hermano y también cantante Álvaro Soler. La disolución de este proyecto en 2015, y un accidente que sufrió dos años después, lo llevaron a mudarse a Berlín y a empezar a escribir canciones para dar forma al sueño de su vida: tener una carrera en solitario y poder vivir de la música. Esta profesión le ha permitido trabajar junto a grandes profesionales del panorama internacional. El participante del Benidorm Fest 2026 ha tenido la oportunidad de colaborar con Martin Garrix y también con su hermano Álvaro Soler en la canción "Diferente", incluida en el disco Magia del intérprete de "Sofía" o "El mismo sol". Entre otros grandes nombres se encuentra Gabry Ponte. Junto al DJ internacional e italiano, Greg ha lanzado al mercado el éxito "Exótica", que acumula más de 45 millones de reproducciones. Estos son los seguidores de Greg Taro en sus distintas plataformas y redes sociales: Spotify: 800.199 oyentes mensuales

Instagram: 15.300 seguidores

YouTube: 1.280 suscriptores

Letra de "Velita" Hacia tiempo Que ya no me prestaba atención Me tenía un poco olvidado Tan cerca y tan lejos de mi Vaya tontería Esperar que sea la casualidad Que me trajese a ti a mi vida Por suerte fuiste mas atrevida Cuando me hablas al oído Se me llena de nuditos hasta mi voz Son esos ojitos Que me hacen prometerte que Nunca apagaré Esa velita que tú encendiste Llegaste pa quemar todos esos fantasmas en la cama No esperaste ni a la madrugada Me electrocuté Corriendo a mil por hora por tu piel Lo nuestro durará más que solo un fin de semana Pero si algun dia esto se acaba Que no se apague esa velita Quien me diria que abrirías tu mi puerta cerrada Con ninguna palabra Con un abracadabra Cada noche ahora se siente como un viaje sin mapa Sin reglas ni capas Son tus manos que me guían Cuando me hablas al oído Se me llena de nuditos hasta mi voz Son esos ojitos Que me hacen prometerte que Nunca apagaré Esa velita que tú encendiste Llegaste pa quemar todos esos fantasmas en la cama No esperaste ni a la madrugada Me electrocuté Corriendo a mil por hora por tu piel Lo nuestro durará más que solo un fin de semana Pero si algun dia esto se acaba Que no se apague esa velita