Los Mossos y la Guardia Civil registran el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por la peste porcina

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando este jueves la sede del laboratorio IRTA-CReSA en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en el marco de la investigación para determinar el origen del brote de peste porcina africana que ha dejado, por el momento, 26 jabalíes muertos y la imposición de restricciones en parte de la provincia.

La entrada y registro a este laboratorio ha sido ordenado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola, dentro de las diligencias previas decretadas por la justicia, que han sido declaradas secretas, han informado ambos cuerpos policiales en una nota remitida a los medios.

La justicia está investigando por un delito contra el medio ambiente el origen del brote de la peste porcina africana detectado a finales del pasado mes de noviembre en Cataluña, ante las sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio que trabaja con el virus.

De hecho, el laboratorio IRTA-CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) está desde hace días bajo el foco de las sospechas, ya que los primeros jabalís muertos que estaban infectados aparecieron cerca de sus instalaciones.