El Gobierno confirma la muerte por peste porcina de 10 jabalíes más en la zona del primer foco

El Gobierno ha confirmado este martes la muerte por peste porcina africana de 10 nuevos jabalíes dentro del radio del primer foco, una cifra que eleva a 26 el número total de animales fallecidos por esta enfermedad.

Según ha adelantado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ha confirmado posteriormente el conseller del ramo de la Generalitat, Êscar Ordeig, los animales se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

También se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores. En estos casos, los resultados han sido negativos, según el análisis del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

El departamento dirigido por Luis Planas ha subrayado que estos hallazgos son resultado del "intenso" trabajo de campo realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d'Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local, que incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas.

Ambas administraciones han recordado mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.