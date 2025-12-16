El Gobierno confirma la muerte por peste porcina de 10 jabalíes más en la zona del primer foco
- En total, ya son 26 los jabalíes muertos por esta enfermedad desde que se conociera el brote
- También se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos, que han resultado negativos
El Gobierno ha confirmado este martes la muerte por peste porcina africana de 10 nuevos jabalíes dentro del radio del primer foco, una cifra que eleva a 26 el número total de animales fallecidos por esta enfermedad.
Según ha adelantado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ha confirmado posteriormente el conseller del ramo de la Generalitat, Êscar Ordeig, los animales se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
También se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores. En estos casos, los resultados han sido negativos, según el análisis del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).
El departamento dirigido por Luis Planas ha subrayado que estos hallazgos son resultado del "intenso" trabajo de campo realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d'Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local, que incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas.
Ambas administraciones han recordado mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.
China anuncia aranceles al cerdo europeo
Estos 10 casos positivos hallados en Barcelona coinciden con la imposición de nuevos aranceles al cerdo europeo por parte de China. El Ministerio de Comercio del país asiático ha anunciado este martes que, tras la investigación por competencia desleal que inició en 2024, aplicará aranceles de hasta un 19,8% al cerdo proveniente de la Unión Europea (UE), en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos.
Se trata de una medida que afecta directamente a España, como principal exportador de estos productos al gigante asiático, especialmente de despojos como orejas, morros o patas, con escasa salida en Europa pero alta demanda en el asiático.
Los aranceles irán desde el 4,9% aplicado únicamente a la española Litera Meat, una de las firmas tomadas como muestra en las pesquisas, hasta el mencionado 19,8%, que se impondrá a las compañías que no colaboraron con la investigación y también a la holandesa Vion. Para las firmas que sí lo hicieron —entre las que destacan varias españolas como El Pozo, Sánchez Romero Carvajal, Argal, Campofrío, Noel o Friselva— la tarifa será del 9,8%.
En 2024, España exportó unas 540.000 toneladas en productos porcinos a China con un valor de 1.097 millones de euros, cifra que representó casi el 20% del volumen total exportado y el 12,5% del valor de las ventas exteriores del sector, según datos citados por la patronal porcina Interporc.