Sumar no se plantea salir del Gobierno pero exige una reunión urgente con el PSOE: " Nuestro socio está paralizado"

Después de que Pedro Sánchez haya descartado acceder a las exigencias de Sumar de reformular el Gobierno por los casos de corrupción y acoso en el PSOE, el socio de coalición se muestra "contrariado" pero asegura que no se plantea salir del Gobierno.

La exigencia cambia y ahora pasa por solicitar una reunión urgente con el PSOE para que les expliquen las últimas noticias, a su juicio, tiene "paralizado" a su socio en el Ejecutivo.

"Estamos muy contrariados y muy preocupados porque nuestro socio de Gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece inaceptable", ha señalado el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago en una rueda de prensa en el Congreso junto a representantes del resto de partidos de Sumar que forman parte del Gobierno de coalición.

Por ello, han solicitado una reunión al PSOE con el objetivo de "recibir explicaciones" y "poner a funcionar al cien por cien la acción de Gobierno". "Estamos muy contrariados porque a día de hoy no nos han informado de qué medidas contundentes van a adoptar para acabar con esta situación. Hay que impulsar seriamente medidas anticorrupción", ha insistido. Fuentes del PSOE han accedido al momento a esa petición. "Es lo más fácil de asumir", comentan en las filas socialistas.

Desde el socio de coalición creen que este lunes Sánchez "desperdició una oportunidad de rendir cuentas" en el balance del año que hizo ante la prensa. "Nos habría gustado que hubiese anunciado medidas de prevención, ya sea de corrupción o de violencia contra mujeres", ha continuado.