Pedro Sánchez descarta la remodelación de Gobierno que le exige Yolanda Díaz tras los últimos casos de corrupción

El presidente del Gobierno descarta aceptar la exigencia que le ha hecho la líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que remodele el Gobierno tras los últimos casos de corrupción que rodean al Gobierno y las denuncias de acoso en el PSOE.

Fuentes de Moncloa transmiten "calma" y "tranquilidad" para seguir trabajando. Además, han restado importancia a las palabras de Yolanda Díaz. "El presidente está muy contento con sus ministros", han apuntado.

Además, han recordado que ninguno de los ministros está "vinculado con los últimos acontecimientos", pero reconocen que harán cambios puntuales por las elecciones autonómicas. Cabe recordar que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, es la candidata del PSOE en Aragón y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la candidata en Andalucía.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno continua con su agenda programada con normalidad y este lunes 15 de diciembre está previsto que de una rueda de prensa para hacer balance del año.

La cara más visible de Sumar dentro del Gobierno, ha reaccionado pidiendo una crisis de Gobierno después de conocer los últimos presuntos casos de agresión sexual en el PSOE y también los presuntos casos de corrupción que cercan al partido.

"Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", ha señalado Díaz en una entrevista en 'La Sexta' en la que ha apuntado que le ha trasladado esta postura al propio Sánchez.

La vicepresidenta segunda también ha exigido al PSOE a que expliquen las últimas noticias y tomen decisiones. "Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás, toca actuar y dar limpieza absoluta". Es más, ha insistido en que si ella fuera presidenta, estaría "compareciendo en estos momentos".